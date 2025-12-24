НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Ярославле
Погода-5°

пасмурно, без осадков

ощущается как -10

4 м/c,

зап.

 757мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,44
EUR 92,47
ПСБ: главные события года
«Умные решения»
Платные парковки
Что подарить и как отметить Новый Год
Открытие катка
Рост тарифов
Беспилотная опасность
Обзор сладких подарков
Страна и мир Обзор С рогами, цепью и козлом: 5 самых колоритных «Дедов Морозов» со всей планеты

С рогами, цепью и козлом: 5 самых колоритных «Дедов Морозов» со всей планеты

Экскурсия по зимним резиденциям главных дарителей радости (и не только)

127
Всех зимних волшебников объединяет одно&nbsp;— желание дарить людям веру в чудо | Источник: Алена Золотухина / NGS.RU Всех зимних волшебников объединяет одно&nbsp;— желание дарить людям веру в чудо | Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Всех зимних волшебников объединяет одно — желание дарить людям веру в чудо

Источник:

Алена Золотухина / NGS.RU

В декабре идет настоящий марафон у добрых зимних волшебников. Но если вы думаете, что все они братья-близнецы нашего Деда Мороза или хотя бы Санта-Клауса, вы сильно ошибаетесь. У каждого народа свой, уникальный зимний дедушка со своей историей, характером и даже транспортом: от сурового скандинавского тролля до щедрого итальянского эльфа. Пока наш Дед Мороз кутается в свою традиционную шубу, его зарубежные коллеги разъезжают на осликах, живут в горячих источниках и носят вовсе не красные одежды. Подробности — в материале NGS.RU.

Йоулупукки (Финляндия)

Тихий, мирный и добрый дедушка Йоулупукки | Источник: Алена Золотухина / NGS.RU Тихий, мирный и добрый дедушка Йоулупукки | Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Тихий, мирный и добрый дедушка Йоулупукки

Источник:

Алена Золотухина / NGS.RU

Йоулупукки — наш самый близкий родственник. Его имя дословно переводится как «рождественский козел». Не пугайтесь, это отголосок древних времен, когда подарки разносили ряженые в козлиных шкурах. Сегодня это очень добрый, тихий и домашний дедушка. Он живет не на Северном полюсе, а в Лапландии, на горе Корватунтури. Вместо оленей у него скромная повозка, запряженная одной-единственной северной ланью. Говорят, он может даже исполнить тихое желание, если его шепнуть на ушко гному-помощнику. Главная его особенность — он лично приходит в гости (не через трубу), стучится в дверь и спрашивает: «Есть ли здесь послушные дети?» Отвечать нужно «Да!», иначе подарков можно и не дождаться.

Юлебукк (Норвегия) и Юлтомтен (Швеция)

Вот такая веселая скандинавская команда | Источник: Алена Золотухина / NGS.RU Вот такая веселая скандинавская команда | Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Вот такая веселая скандинавская команда

Источник:

Алена Золотухина / NGS.RU

Скандинавы не ищут легких путей: у них целая команда. Юлебукк — это дух, пришедший из язычества. Он похож не на доброго деда, а, скорее, на козлиного тролля или гнома. Его задача — не только дарить подарки, но и проверять, хорошо ли готовятся к празднику. Он может и пошалить. А вот Юлтомтен (или просто Юль) — это уже классический бородатый даритель, похожий на домового. Он живет где-то на чердаке или в сарае и разъезжает на повозке, запряженной козлом. Самое главное — нельзя забывать оставлять ему тарелку с рождественской кашей, иначе он обидится. Так что здесь зимняя магия — это взаимное уважение людей и духов.

Санта-Клаус (США, Канада, Великобритания)

Признавайтесь, у вас тоже заиграла музыка из рекламы «Кока-Колы»? | Источник: Алена Золотухина / NGS.RU Признавайтесь, у вас тоже заиграла музыка из рекламы «Кока-Колы»? | Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Признавайтесь, у вас тоже заиграла музыка из рекламы «Кока-Колы»?

Источник:

Алена Золотухина / NGS.RU

Самый раскрученный бренд в мире зимних волшебников. Его прообраз — святой Николай Чудотворец. Современный же образ — заслуга поэмы Клемента Кларка Мура «Визит Святого Николая» и рекламы «Кока-Колы» 30-х годов. Он обожает печенье и молоко (их ему оставляют у камина), ведет строгий учет послушных и непослушных детей в большой книге, а его транспорт — сани с оленями во главе с красноносым Рудольфом. Резиденция — Северный полюс, где ему помогают армии эльфов. Его девиз — веселье, щедрость и обязательное «Хо-хо-хо!», разносящееся в Рождественскую ночь.

Сильвестр (Австрия, Германия, Швейцария)

С этими двумя товарищами шутки плохи | Источник: Алена Золотухина / NGS.RU С этими двумя товарищами шутки плохи | Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

С этими двумя товарищами шутки плохи

Источник:

Алена Золотухина / NGS.RU

Самый торжественный и даже немного суровый дедушка. Внешне он больше похож на священника или волшебника, чем на уютного толстяка. Он носит длинную белую шубу или плащ, а на голове у него — удивительный головной убор с горящей свечой (символ света в самую длинную ночь года). Приходит он не в Рождество, а в канун Нового года, 31 декабря (День Святого Сильвестра). Особенность в том, что у него есть антипомощник. Это Крампус — рогатое и косматое существо, которое наказывает непослушных детей, в то время как Сильвестр одаривает хороших. Так что в Альпах праздник — это всегда смесь радости и здорового страха (и уголька вместо подарка).

Одзи-сан (Япония)

Уж о нем вы наверняка не знали | Источник: Алена Золотухина / NGS.RU Уж о нем вы наверняка не знали | Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Уж о нем вы наверняка не знали

Источник:

Алена Золотухина / NGS.RU

Самый экзотичный для нас персонаж. Рождество в Японии — не семейный, а, скорее, романтический праздник, похожий на День Святого Валентина. Но и у них есть свой даритель — Одзи-сан («Дедушка Рождество»). Это симбиоз западного Санты и японской эстетики. Часто он изображается в синем или зеленом кимоно (хотя красный костюм тоже прижился), а живет где угодно, даже на горе Фудзияма. Особенность в том, что Одзи-сан дарит подарки не только детям, но и влюбленным парам. А еще японцы очень любят рождественские торты со взбитыми сливками и клубникой, их часто можно увидеть рядом с изображением этого доброго дедушки.

Что еще почитать

«Какая же я фирма? Я Дед Мороз!»: новосибирский психоаналитик 25 лет на месяц превращается в волшебника — он рассказал зачем.

А налоги он платит? Где, на кого и за сколько работает Дед Мороз: задаем взрослые вопросы о самой волшебной должности в стране.

«Боже, только не щенок!»: как написать письмо Деду Морозу, чтобы не пришлось покупать ребенку собаку или даже айфон.

ПО ТЕМЕ
Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Дед Мороз Санта-Клаус Сказочные персонажи
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Мнение
«Не выдерживают период выживания»: преподаватель будущих педагогов — о том, кто учит ваших детей в школах и почему они уходят из профессии
Татьяна Рудак
Преподаватель колледжа цифровых и педагогических технологий
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Рекомендуем