С рогами, цепью и козлом: 5 самых колоритных «Дедов Морозов» со всей планеты

Всех зимних волшебников объединяет одно — желание дарить людям веру в чудо Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

В декабре идет настоящий марафон у добрых зимних волшебников. Но если вы думаете, что все они братья-близнецы нашего Деда Мороза или хотя бы Санта-Клауса, вы сильно ошибаетесь. У каждого народа свой, уникальный зимний дедушка со своей историей, характером и даже транспортом: от сурового скандинавского тролля до щедрого итальянского эльфа. Пока наш Дед Мороз кутается в свою традиционную шубу, его зарубежные коллеги разъезжают на осликах, живут в горячих источниках и носят вовсе не красные одежды. Подробности — в материале NGS.RU.

Йоулупукки (Финляндия)

Тихий, мирный и добрый дедушка Йоулупукки Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Йоулупукки — наш самый близкий родственник. Его имя дословно переводится как «рождественский козел». Не пугайтесь, это отголосок древних времен, когда подарки разносили ряженые в козлиных шкурах. Сегодня это очень добрый, тихий и домашний дедушка. Он живет не на Северном полюсе, а в Лапландии, на горе Корватунтури. Вместо оленей у него скромная повозка, запряженная одной-единственной северной ланью. Говорят, он может даже исполнить тихое желание, если его шепнуть на ушко гному-помощнику. Главная его особенность — он лично приходит в гости (не через трубу), стучится в дверь и спрашивает: «Есть ли здесь послушные дети?» Отвечать нужно «Да!», иначе подарков можно и не дождаться.

Юлебукк (Норвегия) и Юлтомтен (Швеция)

Вот такая веселая скандинавская команда Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Скандинавы не ищут легких путей: у них целая команда. Юлебукк — это дух, пришедший из язычества. Он похож не на доброго деда, а, скорее, на козлиного тролля или гнома. Его задача — не только дарить подарки, но и проверять, хорошо ли готовятся к празднику. Он может и пошалить. А вот Юлтомтен (или просто Юль) — это уже классический бородатый даритель, похожий на домового. Он живет где-то на чердаке или в сарае и разъезжает на повозке, запряженной козлом. Самое главное — нельзя забывать оставлять ему тарелку с рождественской кашей, иначе он обидится. Так что здесь зимняя магия — это взаимное уважение людей и духов.

Санта-Клаус (США, Канада, Великобритания)

Признавайтесь, у вас тоже заиграла музыка из рекламы «Кока-Колы»? Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Самый раскрученный бренд в мире зимних волшебников. Его прообраз — святой Николай Чудотворец. Современный же образ — заслуга поэмы Клемента Кларка Мура «Визит Святого Николая» и рекламы «Кока-Колы» 30-х годов. Он обожает печенье и молоко (их ему оставляют у камина), ведет строгий учет послушных и непослушных детей в большой книге, а его транспорт — сани с оленями во главе с красноносым Рудольфом. Резиденция — Северный полюс, где ему помогают армии эльфов. Его девиз — веселье, щедрость и обязательное «Хо-хо-хо!», разносящееся в Рождественскую ночь.

Сильвестр (Австрия, Германия, Швейцария)

С этими двумя товарищами шутки плохи Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Самый торжественный и даже немного суровый дедушка. Внешне он больше похож на священника или волшебника, чем на уютного толстяка. Он носит длинную белую шубу или плащ, а на голове у него — удивительный головной убор с горящей свечой (символ света в самую длинную ночь года). Приходит он не в Рождество, а в канун Нового года, 31 декабря (День Святого Сильвестра). Особенность в том, что у него есть антипомощник. Это Крампус — рогатое и косматое существо, которое наказывает непослушных детей, в то время как Сильвестр одаривает хороших. Так что в Альпах праздник — это всегда смесь радости и здорового страха (и уголька вместо подарка).

Одзи-сан (Япония)

Уж о нем вы наверняка не знали Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Самый экзотичный для нас персонаж. Рождество в Японии — не семейный, а, скорее, романтический праздник, похожий на День Святого Валентина. Но и у них есть свой даритель — Одзи-сан («Дедушка Рождество»). Это симбиоз западного Санты и японской эстетики. Часто он изображается в синем или зеленом кимоно (хотя красный костюм тоже прижился), а живет где угодно, даже на горе Фудзияма. Особенность в том, что Одзи-сан дарит подарки не только детям, но и влюбленным парам. А еще японцы очень любят рождественские торты со взбитыми сливками и клубникой, их часто можно увидеть рядом с изображением этого доброго дедушки.

