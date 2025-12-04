НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

облачно, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 762мм 87%
Подробнее
2 Пробки
USD 76,97
EUR 89,90
Экопроекты российских компаний
Очередь за лекарствами
«Умные решения»
Когда выпадет снег
Что подарить и как отметить Новый год
УАЗ вспыхнул после аварии: видео
На СВО погиб воспитатель
Гришаева обосновалась в Вятском
Погром на кладбище
Страна и мир Роскомнадзор заблокировал в России еще один мессенджер

Роскомнадзор заблокировал в России еще один мессенджер

Он позволял обмениваться фото- и видеосообщениями

355
Роскомнадзор решил пресечь работу мессенджера | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUРоскомнадзор решил пресечь работу мессенджера | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Роскомнадзор решил пресечь работу мессенджера

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Роскомнадзор заблокировал в России еще один мессенджер. Это SnapChat — приложение для обмена фото или короткими видео, которые исчезают вскоре после прочтения.

В Роскомнадзоре объяснили, что мессенджер использовали для организации террористических действий. Началась блокировка еще в октябре.

«По данным правоохранительных органов, SnapChat используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан. В соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования Роскомнадзор принял меры по блокировке сервиса 10 октября 2025 года», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Также в России заблокировали FaceTime — это сервис от Apple для видео- и аудиозвонков. По информации правоохранительных органов, он также стал инструментом для незаконных действий.

Недавно в Госдуме сообщили, что блокировка WhatsApp* неизбежна, и платформу могут полностью отключить в России в ближайшие несколько месяцев. Почитайте советы эксперта о том, как подготовиться к блокировке заранее.

* Принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Корреспондент оперативной редакции
Мессенджер Роскомнадзор Приложение Блокировка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Звезда «Слова пацана» снялся в душераздирающем фильме «Одна надежда» — почему его нужно посмотреть каждому
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Грозит заражением крови». Женщину с замершей беременностью направили на аборт, но врач сказала, что это грех
Екатерина Цой
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
На каких женщин обращают внимание мужчины и помеха ли для них ребенок? Мнение 39-летнего холостяка
Тюменец
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Мнение
Купил квартиру и остался должен. Эксперт назвала пять финансовых ловушек при покупке жилья на вторичке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление