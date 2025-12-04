Роскомнадзор решил пресечь работу мессенджера Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Роскомнадзор заблокировал в России еще один мессенджер. Это SnapChat — приложение для обмена фото или короткими видео, которые исчезают вскоре после прочтения.

В Роскомнадзоре объяснили, что мессенджер использовали для организации террористических действий. Началась блокировка еще в октябре.

«По данным правоохранительных органов, SnapChat используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан. В соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования Роскомнадзор принял меры по блокировке сервиса 10 октября 2025 года», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Также в России заблокировали FaceTime — это сервис от Apple для видео- и аудиозвонков. По информации правоохранительных органов, он также стал инструментом для незаконных действий.

Недавно в Госдуме сообщили, что блокировка WhatsApp* неизбежна, и платформу могут полностью отключить в России в ближайшие несколько месяцев. Почитайте советы эксперта о том, как подготовиться к блокировке заранее.