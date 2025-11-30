Учиться станет еще сложнее: в школьную программу хотят добавить два новых предмета. Новости 30 ноября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 30 ноября.

В декабре пройдет двухдневная рабочая неделя

Россиян ждет очень короткая рабочая неделя в конце декабря. Потрудиться придется всего два дня. Это следует из производственного календаря на текущий год. Расскажем подробнее о графике в последний месяц года.

Рабочими днями будут только понедельник, 29 декабря, и вторник, 30 декабря. Уже со среды, 31 декабря, россияне уйдут на длительные новогодние каникулы — целых 12 дней. Наслаждаться праздниками будем вплоть до 11 января (включительно) следующего года.

Отдых увеличится за счет дополнительного выходного — 31 декабря 2025 года, который долгие годы был для россиян рабочим. В этот день не нужно идти на работу благодаря перенесу с воскресенья (4 января). Однако это не значит, что 30 декабря получится уйти домой на час раньше. Эта дата не считается предпраздничной. Всего в декабре 2025 года будет 22 рабочих и 9 выходных дней.

Верховный суд призвали принять новое решение по делу Долиной

Верховный суд РФ должен принять новое постановление пленума по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Это поможет защитить покупателей от мошеннических схем и потери недвижимости. Об этом заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Летом 2024 года Лариса Долина продала квартиру в элитном ЖК в Хамовниках. Затем она призналась, что стала жертвой мошенников, потеряв более 100 млн рублей и жилье площадью около 200 квадратов. В итоге суд вернул ей недвижимость. Четверым участникам сделки назначили до семи лет колонии. Покупательница Полина Лурье осталась и без квартиры, и без денег. По словам ее адвоката Светланы Свириденко, она подаст жалобу в Верховный суд России на признание сделки купли-продажи недействительной.

«Хотелось бы, чтобы новое руководство Верховного суда внимательно отнеслось к этому делу и дало развернутое постановление с анализом отказа в двусторонней реституции, сопоставлением этого подхода с нормами Гражданского кодекса и законом о компенсации добросовестному приобретателю», — сказал Гаврилов.

По его словам, это задаст иной вектор для дальнейшей практики по спорам о жилье и покажет, что добросовестный покупатель не несет на себе все риски чужого обмана. В идеале позиция по подобным ситуациям должна быть закреплена не только в отдельном акте, но и в обновленном постановлении пленума, которое выстроит для судов четкий ориентир при рассмотрении дел о вторичном жилье, сказал политик в беседе с РИА Новости.

Для матерей придумали новые льготы

В России должны появиться увеличенные пособия для беременных, возможность раннего выхода в декретный отпуск и перехода на дистанционную работу, а также «родительская зарплата». С такими инициативами по случаю Дня матери выступили в Госдуме и РПЦ.