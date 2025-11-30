Учиться станет еще сложнее: в школьную программу хотят добавить два новых предмета. Новости 30 ноября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 30 ноября.
В декабре пройдет двухдневная рабочая неделя
Россиян ждет очень короткая рабочая неделя в конце декабря. Потрудиться придется всего два дня. Это следует из производственного календаря на текущий год. Расскажем подробнее о графике в последний месяц года.
Рабочими днями будут только понедельник, 29 декабря, и вторник, 30 декабря. Уже со среды, 31 декабря, россияне уйдут на длительные новогодние каникулы — целых 12 дней. Наслаждаться праздниками будем вплоть до 11 января (включительно) следующего года.
Отдых увеличится за счет дополнительного выходного — 31 декабря 2025 года, который долгие годы был для россиян рабочим. В этот день не нужно идти на работу благодаря перенесу с воскресенья (4 января). Однако это не значит, что 30 декабря получится уйти домой на час раньше. Эта дата не считается предпраздничной. Всего в декабре 2025 года будет 22 рабочих и 9 выходных дней.
Верховный суд призвали принять новое решение по делу Долиной
Верховный суд РФ должен принять новое постановление пленума по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Это поможет защитить покупателей от мошеннических схем и потери недвижимости. Об этом заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Летом 2024 года Лариса Долина продала квартиру в элитном ЖК в Хамовниках. Затем она призналась, что стала жертвой мошенников, потеряв более 100 млн рублей и жилье площадью около 200 квадратов. В итоге суд вернул ей недвижимость. Четверым участникам сделки назначили до семи лет колонии. Покупательница Полина Лурье осталась и без квартиры, и без денег. По словам ее адвоката Светланы Свириденко, она подаст жалобу в Верховный суд России на признание сделки купли-продажи недействительной.
«Хотелось бы, чтобы новое руководство Верховного суда внимательно отнеслось к этому делу и дало развернутое постановление с анализом отказа в двусторонней реституции, сопоставлением этого подхода с нормами Гражданского кодекса и законом о компенсации добросовестному приобретателю», — сказал Гаврилов.
По его словам, это задаст иной вектор для дальнейшей практики по спорам о жилье и покажет, что добросовестный покупатель не несет на себе все риски чужого обмана. В идеале позиция по подобным ситуациям должна быть закреплена не только в отдельном акте, но и в обновленном постановлении пленума, которое выстроит для судов четкий ориентир при рассмотрении дел о вторичном жилье, сказал политик в беседе с РИА Новости.
Для матерей придумали новые льготы
В России должны появиться увеличенные пособия для беременных, возможность раннего выхода в декретный отпуск и перехода на дистанционную работу, а также «родительская зарплата». С такими инициативами по случаю Дня матери выступили в Госдуме и РПЦ.
День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2025 году он выпадает на 30 ноября.
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов рассказал о мерах, которые предлагает ввести Русская православная церковь для поддержки материнства. Среди них:
увеличение размера ежемесячных пособий беременным женщинам до уровня не менее 1,5 прожиточного минимума;
отмена критерия нуждаемости и включение периода ухода за ребенком в страховой стаж матери независимо от наличия предыдущего опыта работы;
предоставление денежного сертификата на няню или ясли при невозможности устроить ребенка в детский сад;
ввод декретного отпуска для беременных женщин с первого триместра;
право на социальное обслуживание со второго триместра;
введение прогрессивного принципа поддержки с рождением каждого последующего ребенка;
установление материнского регионального капитала не только на третьего, но и на каждого следующего ребенка.
Зарплата для мам
Неработающие мамы, занимающиеся воспитанием детей, должны иметь право на «родительскую зарплату» в размере не ниже прожиточного минимума на каждого ребенка. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов.
По его словам, речь идет о ежемесячных выплатах для одного из родителей, который не работает, а занимается воспитанием детей. Средства предлагается выплачивать на каждого ребенка до его совершеннолетия, пишет ТАСС.
Удаленная работа
Родители, включая тех, кто только ждет ребенка, должны иметь возможность перехода на дистанционную работу. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму. Согласно инициативе, на удаленку смогли бы перейти:
беременные;
женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
одинокие родители, воспитывающие детей до 14 лет;
родители детей-инвалидов.
Популярные курорты накрыли наводнения и оползни
Индонезию, Малайзию, Таиланд и Шри-Ланку накрыли наводнения и оползни, которые привели к сотням жертв. Из-за природных катаклизмов уже погибло около 600 человек. Местные власти не исключили, что их число может увеличиться.
В Юго-Восточной Азии территории Индонезии, Малайзии и Таиланда на протяжении недели топили проливные дожди, а в Малаккском проливе сформировался редкий тропический шторм.
По данным Reuters, в Индонезии число погибших составило 303 человека. Еще 279 числятся пропавшими без вести. Спасателям уже удалось эвакуировать 80 тысяч человек, но многие всё еще не могут покинуть затопленные территории.
В Таиланде из-за наводнений погибло 162 человека, пострадало больше 3,8 миллиона жителей.
В США открыли стрельбу на детском дне рождения
На детском дне рождения в городе Стоктоне в штате Калифорния произошла стрельба. Четверо погибли, еще 14 ранены.
Представитель шерифа Хизер Брент сообщила, что среди жертв были как дети, так и взрослые. Предварительные данные «позволяют предположить, что это была целенаправленная атака», отметила она, пишет New York Post.
Преступника еще не поймали. Детективы пытаются выяснить его возможный мотив.
Двое рыбаков пропали на Сахалине
Пропали двое рыбаков. Они вышли на резиновой лодке в акваторию залива Терпения на Сахалине. Их не могут найти уже трое суток, на место происшествия выдвинулись сотрудники МЧС.
«С наступлением светлого времени суток группа начала обследование береговой линии южнее города Поронайска», — говорится в Telegram-канале регионального управления МЧС.
К поискам привлекли несколько судов, включая спасательный корабль «Отто Шмидт». Искать пропавших планируют и с помощью вертолетов. Всё осложняется ухудшением погоды — к полуострову приближается снежный фронт.
Перед Новым годом подорожало шампанское
Средняя стоимость российского шампанского за год выросла на 10,2%. Средний ценник напитка в этом году равен 565,9 рубля за литр, сообщил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.
По информации «Руспродсоюза», в Москве литр шампанского в среднем стоит 640,6 рубля, а в Санкт-Петербурге — 621,4 рубля. Самые высокие цены на напиток — в Сахалинской области: в Охе литр шампанского в среднем обойдется в 965,6 рубля. Дешевле всего шампанское покупать в Дагестане: в Хасавюрте цена составляет около 344,7 рубля за литр.
В Калининградской области средняя стоимость шампанского составляет 609 рублей за литр, в Краснодарском крае — 632,4 рубля за литр, в Красноярском крае — 577,7 рубля за литр, в Нижегородской области — 590,2 рубля за литр, в Челябинской области — 485,9 рубля за литр, а в Татарстане — 443,3 рубля за литр.
В Госдуме предложили изменить условия выдачи семейной ипотеки в России
Депутаты Госдумы хотят изменить условия выдачи семейной ипотеки. Они предложили распространить ее на все семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми вне зависимости от их возраста.
Согласно инициативе, такие семьи смогут получать кредиты по льготной ставке до 4% годовых при сохранении текущих требований к целевому использованию средств и платежеспособности заемщиков.
В школьную программу хотят добавить новые предметы
Уроки киберспорта и теорию решения изобретательских задач следует включить в учебную программу российских школьников. Такое предложение высказал заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
«Российские школьники должны изучать искусственный интеллект, киберспорт и ТРИЗ — теорию решения изобретательских задач», — сказал Гриб.
По его словам, дети иногда «играют не в те игры». По его словам, киберспорт и кибербезопасность можно объединить в один предмет.
В свою очередь, теория решения изобретательных задач учит детей приемам, позволяющим придумывать новое, находить нестандартное решение проблем минимальными усилиями, добавил он в беседе с ТАСС.
