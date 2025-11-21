«За свои победы благодарю Бога, чтобы не уйти в культ тела». Священник-пауэрлифтер легко поднимает штангу в 300 кг

Алексей Гончаров — отец Алексий — уникальный человек и в РПЦ, и в светской жизни Источник: личный архив Алексея Гончарова

Алеша крепко зажал в кулачке свечу, которую ему только что дала эта странная незнакомая тетя. Ему одному, 12-летнему мальчику, из всего их большого автобуса паломников, на котором он вместе с бабушкой приехал в Москву — на кладбище, поклониться матушке Матроне. Бабушка называет тетю «духовным чадом» блаженной Матронушки, говорит, что она ухаживает за ее могилкой, поэтому получить от нее свечу — великое счастье. Паломников в тот день собралось очень много — не только из их автобуса из Воронежа, из разных городов. А свечей было совсем мало, и получили их всего несколько человек. — Только тем я сейчас дала свечу, к кому Матронушка благоволит, — серьезно объявила женщина — «Матронушкино чадо». Алеша крепче сжал кулачок. Бабушка поцеловала его в макушку, сказала: «Это тебе знак — посвятить жизнь служению Богу». И заплакала. *** С тех пор прошло 27 лет, рассказывают наши коллеги из VORONEZH1.RU. Вскоре после той удивительной Алешиной поездки Матрону Московскую канонизировали и причислили к лику святых, из могилки на Даниловском кладбище ее мощи перенесли в Покровский женский монастырь. А Алеша вырос. И стал иереем Алексием — настоятелем храма святого великомученика Георгия Победоносца в Воронеже. Огарок той свечи с комочком земли с могилки Матронушки по сей день хранится в специальной колбочке в его родительском доме.

Мальчик Алеша вырос и стал священником — отцом Алексием. В храме Георгия Победоносца в Воронеже он совершает службы в том числе для слабовидящих и слабослышащих людей Источник: Алексей Гончаров / Vk.com

Отца Алексия хорошо знают те, у кого проблемы со слухом и зрением: храм Георгия Победоносца — единственный в регионе, где совершаются инклюзивные богослужения для людей с ограниченными возможностями здоровья. Батюшка Гончаров в совершенстве владеет не только церковнославянским языком, но и языком жестов, и «проговаривает» на нем Священное Писание для своих особенных прихожан. В храме тактильные иконы, на которых лики святых — Господи! — в формате 3D, их можно «видеть» руками, но… Как? Вы до сих пор не видели это? Вот это видео, как бородач в рясе тягает штангу на 200 кило? Р-раз… И два… И три!

С этим видео слава об отце Алексии пошла по всей стране Источник: Лента дня / T.me

Так это тоже ж он — наш иерей Алексий, 6 ноября зажигает на спортивном фестивале в Самаре. И 200 кило для него — муха: брал по 325. Его прекрасно знают асы-тяжеловесы всей страны: батюшка Гончаров — мастер спорта по пауэрлифтингу. Тренер (занимается даже со слабослышащими детьми). Основатель уникального не только для Воронежа — пожалуй, для всей страны — спортивно-философского движения «Турбо Русич». И модное «блогер» — это тоже о нем: у канала священника-пауэрлифтера, где тот рассказывает, как ковать здоровый дух в здоровом теле, уже 5 тысяч подписчиков. — Спорт в моей жизни с детства. Я занимался борьбой, разрядов не имел, но делал успехи, — скажет он мне при встрече. — А Бог для меня безусловен. Я в нем никогда, ни минуты, не сомневался. Бабушкина школа Вообще Алеша с малых лет чувствовал, что у него и Бога будет особенный путь — точнее, его путь к Богу и вместе с ним. Этим чувством его с тех самых пор, как он себя помнит, питала бабушка по отцу Анна Митрофановна. То она возила Алешу на могилку к Матроне, и в Киево-Печерскую лавру, и во многие другие такие места — и ему там становилось хорошо.

Бабушка Анна Митрофановна — одна из главных людей в жизни Алексея Гончарова Источник: личный архив Алексея Гончарова

Анна Митрофановна из тех русских женщин, которые вбирают в себя всё то, что отличает русских женщин от остальных на свете, — особый внутренний стержень, первородное материнское начало. Даже теперь, в свои 90, тоненькая, крохотная, одним взглядом она может направить, благословить, пригвоздить. Лесничий по образованию и железный профессионал Анна Митрофановна мечтала, чтобы ее сын Женя стал священником. Женя ушел в армию и стал экономистом — специалистом по торгам. Но у него родились два сына — и в них она увидела свою мечту и последнюю надежду. — А знаете, ведь моя фамилия в совете школы слыла ругательным словом, а для родителей был ну настоящее горе! На учетах стоял, драчлив ужасно, — в глазах Алексея вдруг загораются искры-хулиганки, и мы оба прыскаем со смеху. — Хотя дома — идеальный ребенок, шелковый. Когда я уже взрослым вспоминал об этом с мамой, она говорила, что так, видимо, я отрывался, давал выход энергии. Меня и брата Васю — он на два года младше — воспитывали в строгости и сдержанности. Папа Евгений Николаевич, хоть и не стал священником, перенял от матери ее безусловную веру. Жена Марина, Марина Борисовна, бухгалтер, разделяет это чувство, и теперь их уже взрослый сын Алеша говорит: «Я рос в церковной семье: дома — иконы, по воскресеньям, по праздникам обязательно посещали храм. И пример был перед глазами: муж папиной сестры служит в храме в Каширском районе».

Алеша (сидит слева) вместе с родителями и братом Васей Источник: личный архив Алексея Гончарова

С 7 лет Алеша и Вася ходили в воскресную школу при Казанском храме. И еще одним серьезным детским потрясением, приблизившим его к Богу, стала встреча в числе ее воспитанников с Патриархом Алексием II, приезжавшим в Воронеж с пастырским визитом в конце ноября 1998-го. Алеше тогда было 12 лет. Уже выпал снег — много снега, огромные сугробы. И он до сих пор живо помнит, как с горящими щеками пробирался через эти сугробы, и то непередаваемое чувство особого счастья, которое больше ни разу с тех пор не испытывал. После окончания воскресного курса Алешу и брата Васю стали допускать в алтарь, где мальчики могли общаться с батюшками. Особенно запомнились ему беседы с отцом Сергием Гришиным в Воскресенском храме: у него они с братом долго были на послушании. А в свободное время Алеша успевал заниматься борьбой и драться с пацанами — если талант, так во всём. И он благодарен мудрости родителей, сумевших привить ему с братом духовность мягко и естественно, не лишая детства. После 11-го класса Алеша встал у трех дорог. — Все важные решения мы принимаем на семейном совете, и мою судьбу тоже решали вместе, — трепетные нотки в его голосе есть всегда, когда он говорит о семье. — Я тогда тренировался на базе бывшего ВАТУ — сейчас это Академия имени Жуковского и Гагарина. И была возможность стать курсантом, одновременно выступать на соревнованиях и получать военное образование. Но из-за множественных травм у меня случилось защемление сосудов в шейных позвонках, из-за этого начались сильные головные боли, скакало давление, текла кровь из носа. В общем, много неприятного, пришлось лечиться и борьбу из-за этого прекратить. Второй вариант — поступать в ВГУ на экономфак — казался перспективным, тем более там преподавала папина сестра. Но последним и решающим стало слово бабушки. Мысль о семинарии своему Алеше Анна Митрофановна закладывала по зернышку долго, и зерна давали ростки. Тогда, когда на могилке Матроны он получил свечу, бабушка сказала еще одни слова, которые он помнит до сих пор: «Молись ей, проси, чтобы она помогла тебе стать священником». И он молился и просил.

Алеша — отец Алексий — уверен: Матрона незримо сопровождает его до сих пор. Однажды, вскоре после того как стал священником, он пошел поговорить с ключарем собора — это человек, который распределяет священников на богослужебные нужды: кто будет крестить, кто на хозяйстве. И пока они общались, вошел незнакомый мужчина. Говорит, дядька его был архимандритом да помер и осталось у него много мощей — мол, не знаем, что с ними делать, возьмите себе. Ключарь берет у него целую пачку тех мощей — они в обычных фасовочных пакетиках, штук 20, — и один из свертков дает Алеше: «Это тебе». А на пакетике и написано: «Матрона Московская». Через несколько дней священник Гончаров получил послушание совершать службы для глухих и слепых людей. Матрона была слепа с детства. *** Алеша теперь признается: дорога к Богу и ему виделась тогда, после школы, самой для него благополучной — исходя из его навыков и стремлений. На дворе ранние нулевые. Пацану 16 лет. Вы серьезно? И во дворе не смеялись? — Я слышал, что бывают какие-то… насмешки детские… Но с таким не сталкивался. А может, не придавал значения. Ни я, ни брат. Во всяком случае, в обиду я нас не давал и всегда мог постоять за себя и за него. Вася, кстати, тоже стал священником — он клирик в храме святителя Николая Чудотворца. Характер у меня такой… Я добивался своего. Мне тяжело очень принимать поражения, исходя из каких-то слабостей внутренних. Я азартный. И стараюсь всегда одерживать победы. В том числе и когда в детстве приходилось доказывать свою правоту. Иногда с кулаками. — Не умеете проигрывать. А тщеславие? Он вспыхивает, заливается краской. И отвечает не мне — самому себе: — Тут бы можно исходить из того, тело — это храм души, а за храмом нужно ухаживать. И это правильно, но… так себе оправдание. По крайней мере, в моем формате. Потому что можно и здесь тщеславием заразиться, если начать себе присваивать результат, достигнутый во время тренировок — сказать: ну да, я таким образом украшаю тело свое. Достаточно шаткий вариант. Поэтому для меня более близкое, что позволяет защититься от порока тщеславия, — это понимание того, что всё, что произошло, чего получилось добиться, — всё потому, что Он рядом. Я за все свои победы, которые были во время спортивной карьеры, благодарю Бога. Не приписываю себе никакие заслуги. Стараюсь морально, психологически объяснять себе, ведя с собой диалог, что если бы Его в моей жизни не было, то у меня ничего бы не получилось. И такая моя благоконцепция позволяет мне не уйти в культ тела и при этом сохранить присутствие Бога в своей жизни. Турбобатюшка В 21 год Алексей стал священником, и уже через год его отправили служить в храм Георгия Победоносца. Сейчас ему 39. За безупречное служение у него четыре иерархические награды из 10 и — напомню — звание мастера спорта по пауэрлифтингу. «Спорт по-серьезному» вернулся в его жизнь 13 лет назад, когда ему исполнилось 26. — Я растолстел, — виноватый вздох. — Всегда был крупным, но тут совсем запустил себя и дошел до 130 килограммов со своих 100 при росте 178 сантиметров — представляете? Хотя у меня от природы тяжелые кости… Я серьезно (заметив мою усмешку. — Прим. ред.)! Я вот даже на воду ложусь — и тону, не могу плавать. И всегда, несмотря на вес, казался худее. Но тут мне уже стало прямо плохо… Начали беспокоить колени, опять заскакало давление, живот вырос. Превратился в такого классического в представлении обывателя батюшку. Пошел к врачу. А тот на меня посмотрел и говорит: ничего тебе, мол, не надо — иди худей, и точка. И я тогда заморочился: много на эту тему почитал, составил себе диету, посчитал баланс калорий, белков, жиров, углеводов, добавил кардио, пошел в фитнес-клуб рядом с храмом… Сейчас вешу 105.

До и после спортивного преображения — результат налицо Источник: Алексей Гончаров / Vk.com

— А кажетесь меньше… — Да говорю же — кости! Ну и мышцы, конечно, они тяжелые. Зал-качалка с мощной вывеской «Турбо Русич» в правом крыле Железнодорожной управы — его, отца Алексия, с товарищами-пауэрлифтерами детище. Точнее, тренажерный клуб этот — один из старейших в городе: «Больше 15 лет работает, тут зарождался воронежский пауэрлифтинг!» Но четыре года назад бывшего владельца одолели проблемы, тот выставил помещение на продажу. А наш герой-иерей в то время был членом правления областной Федерации пауэрлифтинга, и вместе с приятелем, на свой риск набрав кредитов, они закуток купили. Тем более что там не просто качалка, а тоже федерация пауэрлифтинга — только просветительская, физкультурно-спортивная, без права проводить соревнования. Но как НКО они выигрывали гранты и благодаря этому могли выполнять свою главную миссию — социальную: проводили бесплатно реабилитацию ветеранов СВО, тренировки для людей с ограниченными возможностями.

Название клуба и целого движения родилось после одной не очень приятной для Алексея истории, которую ему тяжело вспоминать. Но и в этом он увидел промысел Божий — ему в помощь Источник: Татьяна Тельпис / Voronezh1.ru

С приятелем пути в итоге разошлись, здание досталось Алексею, он стал председателем этой «физкультурной» федерации. — А я не коммерсант совсем! Стала решаться судьба помещения — оно же изначально принадлежало городу. Даже депутаты по этому поводу собирались. Но, видя нашу активную просветительскую работу, помещение нам оставили. То есть сейчас оно в собственности у города, но наша федерация арендует безвозмездно. Недавно получили очередной грант и в ближайшее время на эти средства начнем ремонт в зале. Нас хорошо знают и в мэрии Воронежа, и в областном Министерстве спорта — мы проводим много мероприятий в парках, каких-то спортивных фестивалей. И нам всегда без проблем представляют городские площадки, за что мы очень благодарны. Буквально в сентябре организовали здесь, в зале, спортивный праздник для детей-инвалидов «Неправильные пчелки» — масса впечатлений и у нас, и у ребят! Вот в подборке кадры со спортивного праздника в Нелже в сентябре прошлого года.

Федерация живет на взносы своих членов: две тысячи в месяц — тренируйся сколько хочешь. Сейчас в ней порядка 300 человек, из них только 60 — выступающие спортсмены-пауэрлифтеры, остальные — вот такие, как большинство из нас с вами, вчера сползшие с дивана. Занимаются в том числе люди с инвалидностью. — У нас не фитнес-клуб. Сделать гламурные фото для соцсети — это не к нам. Только олдскул, только жесткий кач.

Источник: личный архив Алексея Гончарова

В голосе батюшки — металл, он сжимает и разжимает кулак, и мой взгляд невольно считывает с ладоней белые шершавые полосы. Начальство в епархии столь неординарные устремления молодого священника одобрило, как и его духовный наставник. В Воронежской митрополии он такой — на «жестком каче» — один. Есть батюшки, которые ходят на фитнес (не для гламура, конечно), но штанга на 300 кило — Господи помилуй. Раньше, когда еще ездил на соревнования, Алексей всегда приходил за благословением. Говорит, оно помогало: ни разу за всю карьеру судьи не впаяли ему «баранку». Это значит ноль очков, когда все три подхода тебе идут в незачет: главный страх любого уважающего себя пауэрлифтера. Он не плевал через плечо и не скрещивал пальцы — только упорно тренировался и молился.

На соревнованиях Алексей всегда выделялся на фоне других спортсменов Источник: личный архив Алексея Гончарова

Он всегда страшно боялся проиграть. Настолько, что даже не смотрел на табло, — и боится до сих пор. Гасить гордыню и тщеславие помогает его авторская «благоконцепция»: Бог есть всё, я — лишь результат Его милости. Решение проблемы поста — спортсмену питаться нужно определенным образом — тоже найдено: позволять себе морских гадов, спортпит и растительное масло, чтобы добрать норму белка, жиров и свои 4 тысячи килокалорий в сутки, но усложнять себе молитвенное правило. Ежедневно — чтение Евангелия по частям, чтобы за пост был прочитан весь Новый Завет. Молитвы своему небесному покровителю Алексею — усиленные, а еще — Георгию Победоносцу, которого уже считает своим «плодотворным другом». В Великий Пост каждую службу — к причастию. О дарах и любви После того как я уйду, он продолжит тренировку — их у него в неделю пять, по два часа. Потом придет старший сын — Антонию 16, и он уже почти догнал папу. Потом — административная работа в клубе. Но сегодня он надеется прийти домой пораньше — часов в 10 вечера. Иногда до дома он не доходит — всю ночь работает с документами здесь, в качалке, или возвращается в храм, чтобы остаться до утра, до самой службы. Он любит бывать там ночью, только он, его душа — и Бог. Обычно же Алексей возвращается домой за полночь. Он научил свой организм спать четыре часа в сутки, чтобы восстанавливаться, и в 06:30 подъем — на службу — потом в клуб — всё заново. — Я сова, и для меня это несложно. Не сказать, что я очень люблю работать. Я ужасный лентяй, — он мотает головой, снова заливается краской. И обреченно признает: — Но я трудоголик. Мне всё время кажется, что без меня не справятся. Хотя понимаю: справятся! Но не могу. — Стесняюсь спросить, как к этому всему относится ваша жена. — О, Дина! Она понимает. То есть у нас с ней бывают серьезные разговоры на эту тему, но вот такой я, что делать. Раз в год жена заставляет меня брать отпуск и уезжать из Воронежа. Несколько дней держусь. И начинаю звонить по работе — ну как, ну что… С Диной они познакомились, когда ему было 18, ей — 16: на гулянке семинаристов в честь 1 сентября. Алешу позвал с собой друг, тот встречался с девушкой, на вечеринку она обещала привести подружку… В итоге у друга не срослось, а Дина стала Алешиным Божиим даром — в крещении ее имя Дарья. И одарила его тремя сыновьями и дочерью: вслед за первенцем Антонием — Филиппом (ему 11 лет), Ксенией (7 лет) и два года назад — Георгием.

С женой Диной Источник: Алексей Гончаров / Vk.com

— До свадьбы мы встречались три года — присматривались. Точнее, присматривались наши родители. Ни мои, ни ее не то что не одобрили наш выбор — так скажем, восприняли осторожно. Семья Дины — я не могу назвать их атеистами — скорее к религии они безразличны. Не пытаются доказать, якобы Бога нет — им это всё равно. Но то, что дочь решила выйти замуж за будущего священника, их напрягло. Как и моих родителей то, что я вздумал взять в жены девушку нерелигиозную. Отец мне жестко сказал: «Пока не окончишь семинарию, никакой женитьбы». И у нас тянулся конфетно-букетный период. Родители Дины были на их венчании и крещении внуков. Она дирижер-хоровик с дипломом Воронежской академии искусств (ныне это институт) и дивной красоты голосом, но сейчас ее послушания — материнство и терпение. И, пожалуй, не только для детей, но и для вот этого большого в разных смыслах человека, который сидит передо мной в тесном кабинете качалки перед горой протеиновых батончиков и бутылкой лимонада «Дюшес». — Сладенький и ноль калорий! — он перехватывает мой взгляд улыбкой Алешки — грозы всей школы и делает большой глоток.

На спортивных праздниках, которые устраивает его команда, Алексей любит похулиганить, как в детстве… Источник: личный архив Алексея Гончарова

…и покоряется не только штанга! Источник: личный архив Алексея Гончарова

От готовки свою дарованную Богом Дину Алеша освободил. В сутки ему нужно 300 граммов чистого белка — это примерно полтора кило куриной грудки — и научился выкручиваться сам. Она питает его безусловной любовью, несмотря и вопреки, помогает ему в храме, старается вытаскивать из сумасшествия работы. И учится принимать его методы воспитания: — Дети у нас ходят в церковь и постятся. Для них я разработал особый подход, с учетом того, что они растут и им нужно питание полноценное. А старший сын тем более тренируется. Поэтому пост для детей — это ограничение в «необязательных» продуктах вроде конфет, и смирение в увлечениях — в первую очередь в компьютерах и прочих гаджетах. Конечно, внутренний протест есть: «Па-а-ап, ну когда конфетку можно и поиграть?» И я тоже протестовал. Но мы находим компромиссы! Дина, когда кормит грудью, не постится.

Утром отец Алексий в храме… Источник: Алексей Гончаров / Vk.com …вечером — в турбозале Источник: личный архив Алексея Гончарова