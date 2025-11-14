НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Нас ждет холодная зима, но с оттепелями: прогноз от главы Гидрометцентра

Станет холоднее, чем в прошлом году

Зима в России будет холоднее предыдущей, согласно наиболее вероятному сценарию. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Если сравнивать, обычно такое сравнение проводится с предшествующим зимним периодом 2024−2025 года, то нынешняя зима оказывается заметно более холодной, чем в прошлом году. В прошлом году, если помните, была очень теплая зима», — сказал Вильфанд.

Однако это не значит, что Россию накроют лютые морозы. Наиболее вероятный сценарий, что нынешняя зима не прогнозируется холодной. То есть температура ожидается около и выше нормы, объяснил руководитель Гидрометцентра РФ.

По прогнозу будет повышенное количество оттепелей, но в то же время и эпизоды, когда температура будет достигать -20 градусов и ниже, уточнил эксперт в беседе с РИА Новости.

Вероятность такого сценария составляет 65−68%, отметил Вильфанд. Так что ситуация еще может измениться.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Зима Погода Роман Вильфанд
Комментарии
Гость
4 часа
Мы еще помним прогноз на прошедшее лето с засухой и высокими температурами, которые особенно нас порадовали в июне месяце, аж куртки одевали. Метеорология дает правильный прогноз максимум на 2-3 дня, они сами об этом говорили, а дальше из теории вероятности.
Гость
1 час
Вангую: нас ждет зима. И мой прогноз гораздо точнее, чем прогноз синоптиков!
Гость
