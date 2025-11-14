Нас ждет холодная зима, но с оттепелями: прогноз от главы Гидрометцентра

Вильфанд напомнил о теплой зиме Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Зима в России будет холоднее предыдущей, согласно наиболее вероятному сценарию. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Если сравнивать, обычно такое сравнение проводится с предшествующим зимним периодом 2024−2025 года, то нынешняя зима оказывается заметно более холодной, чем в прошлом году. В прошлом году, если помните, была очень теплая зима», — сказал Вильфанд.

Однако это не значит, что Россию накроют лютые морозы. Наиболее вероятный сценарий, что нынешняя зима не прогнозируется холодной. То есть температура ожидается около и выше нормы, объяснил руководитель Гидрометцентра РФ.

По прогнозу будет повышенное количество оттепелей, но в то же время и эпизоды, когда температура будет достигать -20 градусов и ниже, уточнил эксперт в беседе с РИА Новости.