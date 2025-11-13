Шалом: в России определили национальность Чебурашки. Новости 13 ноября

Теперь все спорят, откуда в СССР появились апельсины, с которыми в страну попал Чебурашка Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 13 ноября.

В Роскачестве не рекомендуют обсуждать важные секреты с умными колонками

В Роскачестве рассказали об опасности умных колонок. Они постоянно анализируют звук и могут не соблюдать приватность. В ведомстве рекомендовали не обсуждать при них какую-то личную информацию, так как любая фоновая речь может быть использована для создания точного профиля пользователя, включая интересы, повседневные привычки и даже маршруты.

По информации руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко, ключевым элементом безопасности является физическая кнопка отключения микрофона. Только в этом случае можно быть уверенным, что умная колонка вас не прослушивает.

Рекомендуется отключать микрофон, когда колонка не используется. Важно знать, что устройство не передает все разговоры, а лишь технические данные с использованием шифрования.

Такими мерами предосторожности не следует пренебрегать и в отношении другой техники. Например, на ноутбуках лучше закрывать камеры шторкой.

Женщина скончалась из-за взрыва газового баллончика в Красноярском крае

В Красноярском крае в жилом доме Ачинска случился взрыв. Дом не был газифицирован, а инцидент произошел из-за газового баллончика в квартире одной из жительниц. Он был объемом всего 600 мл.

Взорвавшийся баллончик Источник: СК по Красноярскому краю и Хакасии

По предварительной информации наших коллег из NGS24.RU, баллончик лежал в комнате рядом с термопотом и взорвался от нагрева.

В прокуратуре Красноярского края сообщили, что в самой квартире взрывной волной частично выбило окна и разрушило стену, смежную с соседней квартирой. В остальных квартирах подъезда повреждений нет.

После взрыва начался пожар, в котором пострадала женщина. Ее увезли в больницу с ожогами и баротравмой, где она скончалась ночью. Ей был 71 год.

От взрыва между комнатами рухнула стена Источник: СК по Красноярскому краю и Хакасии

Дурову сняли ограничения на выезд из Франции

Власти Франции полностью сняли с Павла Дурова ограничения на перемещения. Об этом пишет Bloomberg. С 10 ноября основатель Telegram может выезжать из Франции и не должен отмечаться в полиции.

«Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, которому предъявили обвинения в серии правонарушений, связанных с организованной преступностью, добился снятия мер, которые запрещали ему выезжать за границу и обязывали его отмечаться в полицейском участке Ниццы», — говорится в сообщении AFP.

До этого российский бизнесмен добился смягчения мер — ему позволили изредка выезжать в Дубай, но с определенными условиями. Во французском суде отметили, что основатель Telegram «идеально соблюдал судебный контроль».

В Таиланде арестовали россиянина по запросу США

Мужчину объявили в розыск в США и обвинили в хакерской деятельности. Жителя РФ арестовали в Таиланде после того, как американские власти обратились к властям Таиланда с запросом об экстрадиции.

«Об аресте россиянина было объявлено на прошедшей 12 ноября пресс-конференции киберполиции Таиланда (TCSD). В ходе доклада глава ведомства генерал-лейтенант Сурапхон Прембут рассказал о пяти операциях ведомства. Арест гражданина России был освещен без подробностей», — сообщает портал Phuket News.

В управлении по борьбе с преступлениями в сфере технологий сообщили, что США считают 35-летнего россиянина «хакером мирового класса». По мнению американских властей, мужчина взламывал компьютеры государственных учреждений в Европе и США. Сейчас его делом занимается ФБР, американская полиция, специализирующаяся на расследованиях преступлений в интернете.

«Тайская киберполиция указала, что „агенты ФБР наблюдали за делом“, а сама операция призвана укрепить сотрудничество Таиланда и США в борьбе с преступностью. Формальная процедура экстрадиции неназванного гражданина России в США должна быть запущена в ближайшее время», — говорится в сообщении портала.

Военные будут получать компенсацию в 100% пенсии

В России расширили перечень военнослужащих, имеющих право на компенсационные выплаты вместо пенсии за выслугу лет. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Правительства РФ.

«Речь идет о контрактниках, которые до заключения контракта с Минобороны являлись пенсионерами силовых ведомств: Минобороны, МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других», — говорится в сообщении.

После заключения контракта они теряли право на получение пенсии за выслугу лет, но теперь они будут получать ее ежемесячно в виде компенсационных выплат.

В Москве мать до смерти забила шестилетнего сына молотком

Женщина убила своего шестилетнего сына в Москве, а после пыталась свести счеты с жизнью. Сейчас подозреваемая находится в больнице под охраной и присмотром врачей.

По информации прокуратуры, тело мальчика с множественными колото-резанными ранами обнаружил его отец. По предварительным данным, мать убила ребенка ножом и молотком.

Источник: Прокуратура Москвы / Telegram

Наши коллеги из MSK1.RU сообщают, что в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ).

В ближайшее время ей назначат судебную экспертизу, чтобы проверить ее психическое здоровье. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Илон Маск предсказал людям «бессмертие»

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что в течение 20 лет люди смогут достигнуть уровня цифрового бессмертия. Он отметил, что люди научатся переносить воспоминания в роботов Optimus или загружать их в новые биологические тела.

«Если это будет абсолютно безопасно и даст сверхчеловеческие способности, думаю, многие захотят попробовать», — сказал Маск в ходе обсуждения перспектив нейротехнологий.

Глава Neuralink и Tesla уточнил, что созданная копия не станет абсолютно идентичной оригиналу, но сохранит ключевые черты характера и основные воспоминания человека. По его оценке, это открывает принципиально новые возможности для продолжения жизни после смерти физического тела.

Национальность Чебурашки вызвала споры

В Госдуме обсудили национальность Чебурашки. Проследите сами за линией рассуждений — ее передала газета «Ведомости».

В Советский Союз апельсины завозили из Израиля. А согласно сюжету мультфильма, Чебурашка прибыл в коробке с цитрусовыми именно оттуда. Именно поэтому глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров сделал вывод, что Чебурашка — еврей.

Спор о национальной принадлежности всеми любимого персонажа начался в процессе обсуждения поправки к бюджету, в которой предусмотрено выделение средств для проведения конкурса «Родная игрушка». Его задача — найти хорошую отечественную игрушку, которая заменила бы Лабубу.

Некоторые депутаты говорили, что апельсины в СССР привозили из Марокко и Испании. Советник президента России и организатор конкурса «Родная игрушка» Елена Ямпольская позже предположила, что Чебурашка, возможно, был придуман на Кубе.