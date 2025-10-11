Врачи говорили, что она не будет ходить, а она стала иконой для детей: как девочка с ДЦП зарабатывает 2,8 млрд в год

Настя Радзинская — самая богатая девочка-блогер Источник: likenastya / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Детский блогинг с каждым днем становится только популярнее. По всей стране родители заводят страницы своим детям, где они всячески себя проявляют. Одной из первых блог раскрутила девочка Настя Радзинская из Краснодара. Сегодня ее канал Like Nastya насчитывает 130 миллионов подписчиков, а доходы превышают бюджеты небольших городов. Настя — настоящая икона детского контента. Разбираемся, в чем секрет успеха маленькой звезды YouTube.

Милая девчушка из Краснодара

Настя Радзинская родилась в 2014 году в Краснодарском крае. Из-за внутриутробной травмы девочке диагностировали ДЦП, врачи говорили, что она не сможет ходить и говорить. Родители бросили все силы на лечение ребенка, круглосуточно возили по врачам. К двум годам стало ясно, что Настя развивается нормально. Ее мама Анна в беседе с журналистами как-то упомянула: не исключено, что врачи ошиблись в постановке диагноза, а может быть, Насте помогли лечение и родительская любовь.

История маленькой миллионерши Насти Радзинской Источник: Городские порталы

Блог маленькой Насти появился случайно. Чтобы закрепить результат, родители решили развивать в Насте актерские способности. Изначально это было частью терапии: врачи посоветовали родителям девочки использовать видеокамеру, чтобы она могла взаимодействовать с внешним миром и избавляться от своих страхов.

Новое занятие пришлось Насте по душе. Анна рассказывала, что ее дочь, тихая от природы, творчески раскрылась перед камерой: с каждым разом видео получались всё интереснее. Начинали с распаковок — тогда этот формат только зарождался: каждый второй блогер что-то распаковывал и хвастливо демонстрировал товар.

Настя Радзинская с мамой Анной Источник: likenastya / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ) Девочка любит позировать на камеру Источник: likenastya / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

В итоге квартира семьи была буквально завалена игрушками, которые Настя показывала подписчикам. Глядя на доход девочки, не оставалось сомнений — дело это весьма выгодное, так что на игрушки Радзинские не скупились.

Первые заработки и попадание в Forbes

Первые большие заработки YouTube-канал «Лайк Настя» стал приносить спустя полгода после запуска. Через год Настя набрала миллион подписчиков, ее стали узнавать на улицах. Семью пригласили в Азию для съемок: аттракционы, покупки одежды, дегустация местной кухни.

В 2017 году Радзинские переехали во Флориду, где канал Насти расцвел во всей своей красе. Видео стали публиковать на иностранном языке — ведь контент смотрели дети по всему миру. Сегодня канал насчитывает уже 130 миллионов подписчиков на YouTube, а самый популярный ролик набрал 947 миллионов просмотров: в кадре Настя с папой едет на овечью ферму и всё время засыпает, видео сопровождается забавной озвучкой и анимацией. Сегодня видео, опубликованные на канале, рассказывают о разных аспектах жизни ребенка, дают советы другим детям или носят образовательный характер.

Девочка много путешествует по миру Источник: likenastya / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ) Она посетила множество стран Источник: likenastya / Instagram.com* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

В 2020 году Настя попала в список Forbes — ей досталась седьмая строчка, доход блогерки тогда оценили в 18,5 миллиона долларов. В следующем году она переместилась на шестое место, а ее годовой заработок достиг 28 миллионов. В 2024 году девочка заработала 2,8 миллиарда рублей и вошла в топ-5 самых высокооплачиваемых ютуберов.

Не стоит думать, что это легкие деньги. День мамы Насти расписан по минутам — ведь она и сценарист для клипов дочки, и режиссер, и цензор, и первый зритель. Папе девочки регулярно достаются разные эпизодические роли, дом семьи похож на небольшую студию. Анна и Юрий Радзинские бросили свои работы ради карьеры дочери. Насте очень нравится сниматься — это видно. Она улыбчивая, веселая и позитивная девочка — хочешь не хочешь, но улыбнешься в ответ. К съемкам Настю никогда не принуждают, и никакого негатива от работы она не испытывает. Девочка мечтает, что когда-нибудь она станет актрисой.