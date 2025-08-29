В России хотят изменить призывной возраст: когда это произойдет

Пока же молодым людям придется идти на службу в 18, если нет отсрочки Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

В России готовы обсуждать повышение нижней границы призывного возраста с 18 до 21 года. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

«Мы имеем в этом вопросе реальное противоречие между развитием личности, образованием молодых людей, с одной стороны, и интересами армии — с другой. Со временем идея повышения нижней границы призывного возраста будет иметь полное право на существование», — сказал Смолин в разговоре с «Абзацем».

По его словам, соответствующий проект должны проработать после завершения спецоперации на Украине. Изменение призывного возраста уже обсуждалось. В итоге пришли только к повышению верхнего порога с 27 до 30 лет. Кто успел получить военный билет до вступления новых правил в силу, того призывать уже не станут.