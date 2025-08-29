НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В России хотят изменить призывной возраст: когда это произойдет

В России хотят изменить призывной возраст: когда это произойдет

Рассказываем, что думают в Госдуме

435
5 комментариев
Пока же молодым людям придется идти на службу в 18, если нет отсрочки | Источник: Олег Федоров / CHITA.RUПока же молодым людям придется идти на службу в 18, если нет отсрочки | Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Пока же молодым людям придется идти на службу в 18, если нет отсрочки

Источник:

Олег Федоров / CHITA.RU

В России готовы обсуждать повышение нижней границы призывного возраста с 18 до 21 года. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

«Мы имеем в этом вопросе реальное противоречие между развитием личности, образованием молодых людей, с одной стороны, и интересами армии — с другой. Со временем идея повышения нижней границы призывного возраста будет иметь полное право на существование», — сказал Смолин в разговоре с «Абзацем».

По его словам, соответствующий проект должны проработать после завершения спецоперации на Украине. Изменение призывного возраста уже обсуждалось. В итоге пришли только к повышению верхнего порога с 27 до 30 лет. Кто успел получить военный билет до вступления новых правил в силу, того призывать уже не станут. 

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил, что нижний порог оставили на прежнем уровне, поскольку «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет».

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
5
Гость
1 час
Нужно подумать о возможности привлечения к военной подготовке пенсионеров. Они должны отрабатывать навыки гражданской обороны, медицинской помощи. Заодно государство решит проблему организации досуга пенсионеров.
Гость
1 час
У них чего, задержка в развитии? В 18 боятся оружие дать?
Читать все комментарии
