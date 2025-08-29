«Превратился в модный курорт»: туристка сравнила современный Алтай с тем, что было 14 лет назад. Сколько она там потратила

Анастасия Зубрилина

Алтай привлекает туристов фантастическими пейзажами и разнообразием видов досуга Источник: Анастасия Зубрилина

Республика Алтай притягивает караваны туристов с середины прошлого века. Но если раньше сюда приезжали отдыхать в основном из соседних регионов, то сегодня горный край обрел огромную популярность у жителей европейской части страны. Анастасия Зубрилина из Новосибирска в предпоследний раз гостила на Алтае задолго до того, как он вошел в моду, и также посмотрела на него в этом году. В своей колонке на NGS.RU она рассказала, как изменился регион за 14 лет и реально ли здесь бюджетно отдохнуть в 2025 году.

Воспоминания о горах

Я не была на Алтае с детства. В моей памяти горный край оставался лишенной глянца, неразвитой и слегка дикой провинцией. Впрочем, всё это придавало ему шарм. Походы, вечера у костра, ночевки в палатках, недели, проведенные в живописных деревнях в окружении аборигенов и исполинских гор, пленили воображение девочки, которая прежде не выбиралась из дома дальше пригородных дач. Спустя 14 лет я решила вернуться в места детства, но меня встретил уже совсем другой Алтай.

Бывалые путешественники предупреждали, что вояж к горным вершинам сегодня обходится не дешевле отдыха в курортном Сочи — это вызывало тревогу. Я обещала себе быть максимально экономной, но уже морально готовилась оставить на Алтае все отпускные.

По дороге в сибирскую Швейцарию

Первым делом следовало решить, как добраться из точки А в точку Б. Всемирная паутина предложила два варианта: рейсовый автобус, цены на который начинаются от трех тысяч, и «Блаблакар». На последнем доехать, скажем, до Чемала можно в среднем за тысячу рублей. На первый взгляд неплохо: несмотря на возможные риски, шанс сэкономить пару тысяч казался заманчивым. Но оказалось, что водители публикуют предложения на сайте за 2–3 дня до поездки. И что делать, если на нужную дату не окажется рейсов? Размышления прервал удачно подвернувшийся случай: знакомый собирался на Алтай и согласился взять меня попутчиком.

Мой багаж в путешествии выглядел так Источник: Анастасия Зубрилина Столовая по дороге на Алтай — популярное место, судя по количеству припаркованных машин Источник: Анастасия Зубрилина

За созерцанием красот Чуйского тракта 8 часов дороги пролетели незаметно. За окном автомобиля бескрайние поля сменялись хвойными лесами, вскоре на горизонте показались заветные горные хребты. Но чем меньше километров оставалось до точки назначения, тем сильнее ощущалась разница между нынешним Алтаем и моими воспоминаниями из детства.

По обе стороны от дороги раскинулись цветастые палатки и наскоро сколоченные из балок домики ярмарок, строящиеся высотки, фешенебельные отели и рекламные баннеры, кричащие о валенках ручной работы, пантовой продукции и сплавах по Катуни. Креативности местных бизнесменов можно было только позавидовать. Меня особенно впечатлило название небольшой забегаловки в селе Сростки — вывеска на фасаде гордо гласила: «Сростикс».

Сколько стоит проживание и питание на Алтае

Добравшись до села Турбаза Катунь, где мне предстояло прожить несколько дней, я поняла, что попала в Мекку туризма. Здесь сосредоточены базы отдыха, оздоровительные центры, отели и магазины локальной продукции, организованы многочисленные увеселения для приезжих. Цены на проживание в селе довольно высокие — от 5 тысяч в сутки за номер в гостевом доме до 15 и выше за аренду модного шале.

Окрестности села Турбаза Катунь Источник: Анастасия Зубрилина

Я сэкономила на проживании: в Турбазе Катунь работает и живет моя подруга, которая охотно пустила меня к себе. Работодатель бесплатно предоставил ей неплохо оборудованную мансарду бани с душевой и водонагревателем. Не пятизвездочный отель, но вполне комфортно. Может, дело в горном воздухе, но я давно не спала так сладко, как здесь — на тесноватой раскладушке.

Куда более оптимистично на Алтае обстоят дела с общепитом. По большей части я питалась в кафе, где работает подруга. Каждый раз, когда я перешагивала порог заведения, меня приводил в восторг его интерьер: одну из стен от пола до потолка украшали десятки старинных часов. Позже я узнала, что их уже много лет собирает владелец кафе, а самый старый экземпляр его коллекции показывает время уже более 150 лет.

Небольшая часть стены с часами Источник: Анастасия Зубрилина

В обычном алтайском кафе вполне возможно недорого поесть. Сытный завтрак будет стоить около 300 рублей. Примерно за ту же цену вас накормят ароматным борщом или солянкой. А вот блюда с национальным колоритом, например пельмени с мясом марала, обойдутся дороже. Но хозяева кафе наотрез отказывались брать с меня деньги: я в гостях у их сотрудницы, стало быть, своя. Было приятно, но очень неудобно.

От конных прогулок до духовных ретритов: развлечения

Перейду к основной части алтайского приключения. В планах у меня был активный, но в основном бесплатный отдых — пешие прогулки и походы. Но я и не подозревала, сколько возможностей сибирская Швейцария сегодня дарит туристам. Хорошо помню, что 14 лет назад на пике популярности были конные прогулки и сплавы по бурным рекам, а мода на квадроциклы только зарождалась. Большинство же трендовых развлечений не так давно завезли в регион москвичи. Вертолетные экскурсии, банджи-джампинг, джипинг, виа феррата — лишь верхушка айсберга. Самые искушенные путешественники могут прокатиться на гидроциклах. Кстати, это одно из самых дорогих предложений на Алтае — за 4 часа с вас возьмут добрых 100 тысяч рублей.

В регионе обретают популярность вечеринки с этно-атмосферой. На одной из таких мне случайно довелось побывать Источник: Анастасия Зубрилина

Славится регион и модным рекреационным туризмом для «осознанных». Духовные ретриты и медитации здесь организуют чуть ли не чаще сплавов по Катуни, что неудивительно: его коренное население исповедует шаманизм и бурханизм, и это придает горному краю особый флер. В детстве Алтай и мне казался заколдованным местом.

Жива ли алтайская деревня?

Волшебство не иссякло, но укрылось от туристов, разъезжающих по Чуйскому тракту на крузерах и майбахах, промеж горных вершин и под бирюзовыми водами Катуни. В этом я убедилась, оказавшись в селе Аскат, где ребенком не раз бывала с родителями. Там жила подруга моей мамы — художница Дина. Позже я узнала, что Аскат называют деревней мастеров — это местечко издавна привлекает ремесленников своей неповторимой творческой средой. Комьюнити творцов существовало по соседству с коренными жителями и крестьянами, зачастую принимая покупателей и ценителей искусства как гостей — у себя в домах.

На въезде в Аскат туристов встречают причудливые домики, в них продают сувениры и предлагают увеселения для туристов Источник: Анастасия Зубрилина

Аскат хоть и задел струны моей души, но всё же заметно опопсел. На какую улочку не заверни, наткнешься на гостевой дом, стенд с пестрыми афишами музыкальных фестивалей и ретритов, сувенирную лавку или кафе здоровой пищи. Многие домики, где раньше кипела жизнь, выставлены на продажу: урбанизация не пощадила даже Алтай.

С деревенским бытом можно повстречаться, прогуливаясь по аскатским улицам вглубь села. Там, в получасе ходьбы от популярных мест отдыха, крестьяне пасут коров и держат свиней. Словно деревня, какой раньше представлялся Аскат, съежилась, отступая подальше от Чемальского тракта — главной туристической артерии района.

Если пройти вглубь Аската, можно встретиться с деревенским бытом Источник: Анастасия Зубрилина

Поход в ущелье Че-Чкыш

На следующий день мы с подругой, вооружившись походным рюкзаком, палаткой и спальными мешками, двинулись по нему в сторону Чемала. Отмечу, что путешественникам без личного автомобиля уповать на агрегаторы такси на Алтае не стоит. Приложения показывают цену до места назначения, но свободных машин дождаться невозможно: их просто нет на карте. Приходится рассчитывать на бомбил, которые заламывают немаленькие цены. За 40 минут дороги от Турбазы Катунь до ущелья Че-Чкыш мы заплатили 1500 рублей.

Ущелье Че-Чкыш — это живописная долина меж высоких отвесных скал, на которых пещерные люди когда-то оставили свои послания потомкам. К главным достопримечательностям локации ведет прогулочная тропа — каждый день по ней проходят толпы туристов. В начале маршрута с гостей собирают дань предприимчивые алтайцы. Полюбоваться видами и увидеть петроглифы получится за 200 рублей.

Протяженность пешего маршрута — менее километра Источник: Анастасия Зубрилина Вид со смотровой площадки Источник: Анастасия Зубрилина

Пейзажи ущелья Че-Чкыш завораживают, но знаковых мест здесь не так много. Тропа проходит мимо смотровой площадки, с которой открывается панорамный вид на долину Катуни. Чуть дальше располагается небольшой водопад, впрочем, не сильно впечатляющий. От него до долины — считаные минуты.

Петроглифы мы разглядели не сразу: скалы ущелья пестрили современными посланиями в духе «Новосиб 2023» и «Здесь был Антоха». Еле заметные примитивные изображения человечков и зверей притаились чуть левее. Пожалуй, сюда не мешало бы поставить еще одного алтайца — пусть сторожит культурное наследие.

Петроглифы на фото не разглядеть, зато символы кириллицы видно невооруженным глазом Источник: Анастасия Зубрилина

В долине мы случайно примкнули к небольшой экскурсионной группе, которую возглавлял пожилой мужичок с длинной седой бородой, словно вышедший из народных сказов. Экскурсовод водил нас по ущелью и рассказывал легенды об этом месте. Больше всего меня впечатлила спрятанная в скалах пещера, где когда-то проводились шаманские обряды. По словам нашего проводника, заглянув внутрь, можно увидеть свое будущее.

После экскурсии мы с подругой направились в кемпинг, по пути перекусив огромным чебуреком за 200 рублей, и разбили лагерь на скалистом берегу Катуни, поросшем мхом и ароматным чабрецом. Когда суетливые толпы приезжих остались позади, а передо мной во всей красе предстала живописная природа этого поистине уникального уголка планеты, он начал принимать прежние очертания. Повезло, что, несмотря на бешеную популярность ущелья Че-Чкыш, в кемпинге оказалось безлюдно. К слову, место под палатку обошлось нам в 300 рублей за сутки.

Из палатки открывался чудесный вид на Катунь Источник: Анастасия Зубрилина

Стоила ли игра свеч?

Уезжать в Новосибирск мне предстояло на рейсовом автобусе. За билет я заплатила около 3 тысяч, но при входе с меня взяли еще 500 рублей за багаж (я везла с собой походный рюкзак).

Подводя итог, хочу отметить, что за 4 дня на Алтае я потратила меньше 10 тысяч рублей. Самой крупной тратой стал билет на автобус до дома. Опровергать дороговизну региона не стану: все-таки моей экономности способствовали удачно сложившиеся обстоятельства. Если бы я оплачивала проезд из Новосибирска, питание и проживание, израсходовала бы в два, а то и в три раза больше денег.

Алтайская природа спустя 14 лет не перестает завораживать Источник: Анастасия Зубрилина

Алтай за 14 лет превратился в модный курорт. Может, меня нарекут ретроградом, но мне немного грустно, оттого что дикий край столь настойчиво пытаются обуздать и продать приезжим, облачив в блестящую обертку. Хотя поговаривают, что за душевным отдыхом нужно просто ехать дальше — куда-то в сторону Мульты. Кто знает, вдруг именно там меня дожидается тот самый прекрасный Алтай?