НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

4 м/c,

с-з.

 746мм 56%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,35
EUR 93,56
Инцидент в автобусе. Видео
Расписание школьных каникул
Гид по ярким событиям в Москве
Галкин в Ярославле. Видео
Оштрафовали многодетную маму
Ярославский бренд покорил Россию
Ремонт за 65 млн
Продлили время работы больницы
Кто зарабатывает на разрухе в Ярославле
Частные дома среди высоток
Страна и мир Подробности Альпинист погиб, пытаясь спасти раненую россиянку, застрявшую в горах Киргизии

Альпинист погиб, пытаясь спасти раненую россиянку, застрявшую в горах Киргизии

Спасение женщины становится смертельно опасным

32
Написать комментарий
Лука принимал участие в спасательной операции, но суровые горы забрали его жизнь | Источник: Mash / T.meЛука принимал участие в спасательной операции, но суровые горы забрали его жизнь | Источник: Mash / T.me

Лука принимал участие в спасательной операции, но суровые горы забрали его жизнь

Источник:

Mash / T.me

Спасатели и добровольцы пытаются вызволить 47-летнюю российскую альпинистку Наталью Наговицину, которая неделю выживает в горах Киргизии со сломанной ногой и без еды. Как оказалось, это мероприятие опасно для всех его участников. Так, итальянский альпинист Лука, который пытался помочь женщине, погиб во время спасательной операции.

Наталья получила тяжелую травму во время спуска с пика Победы в Киргизии 12 августа. На высоте около 7000 метров она сломала ногу и оказалась без еды и возможности двигаться. Напарник оказал ей первую помощь, после чего отправился за подмогой в штурмовой лагерь.

На следующий день итальянский альпинист Лука вместе с коллегой из Германии добрался до пострадавшей. Благодаря их усилиям Наговицина получила спальник, горелку, еду и газовый баллон. Однако из-за усталости и плохих погодных условий им пришлось остаться на ночь на большой высоте.

Ситуация осложнялась с каждой минутой. Как сообщает телеграм-канал Mash, Лука получил сильное обморожение рук, а непогода не позволяла продолжить движение: нулевая видимость и штормовой ветер сделали маршрут смертельно опасным. Спасатели, пытавшиеся добраться к россиянке через пик Важа Пшавела, также столкнулись с пургой и были вынуждены заночевать на высоте около 6800 метров в спальниках.

Тем временем состояние итальянца резко ухудшилось. Врачи по рации предположили, что у него развился отек мозга. В пятницу стало известно о его смерти. Тело альпиниста находится в пещере на высоте 6900 метров. Спасатели планируют спустить его вместе с Натальей, однако шансы на спасение уменьшаются с каждым часом.

Попытка эвакуации на вертолете тоже оказалась безуспешной: воздушное судно попало в зону турбулентности и было вынуждено совершить экстренную посадку.

Сейчас спасатели следят за Натальей с помощью дронов. По последней информации, она лежит в разорванной палатке, но живая.

ПО ТЕМЕ
Альпинизм Смерть Гора Киргизия Спасение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
Семья с двумя детьми вместо Турции поехала отдыхать в Дагестан. Сколько потратили и стоило ли оно того
Юлия Конева
Мнение
«Без диплома ты будешь носить кофе людям с дипломом»: журналист — о том, почему «вышка» переоценена и бесполезна
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Мнение
«Не уходя в глухую оборону». HR-директор объяснила, как отвечать на самый неудобный вопрос
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление