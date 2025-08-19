Альпинист погиб, пытаясь спасти раненую россиянку, застрявшую в горах Киргизии

Лука принимал участие в спасательной операции, но суровые горы забрали его жизнь Источник: Mash / T.me

Спасатели и добровольцы пытаются вызволить 47-летнюю российскую альпинистку Наталью Наговицину, которая неделю выживает в горах Киргизии со сломанной ногой и без еды. Как оказалось, это мероприятие опасно для всех его участников. Так, итальянский альпинист Лука, который пытался помочь женщине, погиб во время спасательной операции.

Наталья получила тяжелую травму во время спуска с пика Победы в Киргизии 12 августа. На высоте около 7000 метров она сломала ногу и оказалась без еды и возможности двигаться. Напарник оказал ей первую помощь, после чего отправился за подмогой в штурмовой лагерь.

На следующий день итальянский альпинист Лука вместе с коллегой из Германии добрался до пострадавшей. Благодаря их усилиям Наговицина получила спальник, горелку, еду и газовый баллон. Однако из-за усталости и плохих погодных условий им пришлось остаться на ночь на большой высоте.

Ситуация осложнялась с каждой минутой. Как сообщает телеграм-канал Mash, Лука получил сильное обморожение рук, а непогода не позволяла продолжить движение: нулевая видимость и штормовой ветер сделали маршрут смертельно опасным. Спасатели, пытавшиеся добраться к россиянке через пик Важа Пшавела, также столкнулись с пургой и были вынуждены заночевать на высоте около 6800 метров в спальниках.

Тем временем состояние итальянца резко ухудшилось. Врачи по рации предположили, что у него развился отек мозга. В пятницу стало известно о его смерти. Тело альпиниста находится в пещере на высоте 6900 метров. Спасатели планируют спустить его вместе с Натальей, однако шансы на спасение уменьшаются с каждым часом.

Попытка эвакуации на вертолете тоже оказалась безуспешной: воздушное судно попало в зону турбулентности и было вынуждено совершить экстренную посадку.