Страна и мир Мессенджер Max стал самым популярным бесплатным приложением, которое скачивают россияне

По популярности он сейчас обгоняет VPN-сервисы

182
3 комментария
Источник:

Лина Саитова / 116.RU

Национальный мессенджер Max занял первое место в топе бесплатных приложений в российских сегментах Google Play и AppStore. Рейтинг мессенджера в Google Play сейчас составляет 4,6, а в AppStore — 4,4.

В топе бесплатных приложений в AppStore Maх обогнал сервис для видеосвязи и звонков Google Meet и VPN-сервисы. В Google Play в рейтинге самых популярных приложений за отечественным мессенджером следуют VPN-сервисы и приложение для видеозвонков Imo.

Напомним, бета-версия цифровой платформы Max вышла в начале весны. Пользователи приложения могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт, а также подписываться на каналы популярных блогеров, СМИ и компаний.

Вера Новосельцева
Комментарии
3
Инженер1
1 час
Есть первый случай мошенничества при помощи этого мессенджера. Отмечать будут?
Гость
1 час
А где шильдик "на правах рекламы"?
Читать все комментарии
