Мессенджер Max стал самым популярным бесплатным приложением, которое скачивают россияне

Мессенджер Max стал самым популярным бесплатным приложением в России Источник: Лина Саитова / 116.RU

Национальный мессенджер Max занял первое место в топе бесплатных приложений в российских сегментах Google Play и AppStore. Рейтинг мессенджера в Google Play сейчас составляет 4,6, а в AppStore — 4,4.

В топе бесплатных приложений в AppStore Maх обогнал сервис для видеосвязи и звонков Google Meet и VPN-сервисы. В Google Play в рейтинге самых популярных приложений за отечественным мессенджером следуют VPN-сервисы и приложение для видеозвонков Imo.