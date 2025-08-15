Мессенджер Max стал самым популярным бесплатным приложением, которое скачивают россияне

Национальный мессенджер Max занял первое место в топе бесплатных приложений в российских сегментах Google Play и AppStore. Рейтинг мессенджера в Google Play сейчас составляет 4,6, а в AppStore — 4,4.
В топе бесплатных приложений в AppStore Maх обогнал сервис для видеосвязи и звонков Google Meet и VPN-сервисы. В Google Play в рейтинге самых популярных приложений за отечественным мессенджером следуют VPN-сервисы и приложение для видеозвонков Imo.
Напомним, бета-версия цифровой платформы Max вышла в начале весны. Пользователи приложения могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт, а также подписываться на каналы популярных блогеров, СМИ и компаний.