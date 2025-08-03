Рай в шалаше: тревел-гиды рассказали о новом тренде отдыха на природе. Топ-10 лучших глэмпингов

Гости располагаются в сафари-тентах с панорамными видами, шатрах или домиках Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Путешествия по России становятся все популярнее среди туристов, особенно тех, кто ищет баланс между комфортом и близостью к природе. Один из новых интересных форматов путешествий — глэмпинг. Тревел-гиды рассказали CHITA.RU, где расположены лучшие места для отдыха и что там предлагают путешественникам.

Глэмпинг — это сочетание двух английских слов: glamorous camping. То есть это шикарная версия кемпинга. Вместо палаток и спальных мешков — уютные домики, шатры, юрты, иглу и даже хижины с панорамными окнами, комфортные кровати, электричество, горячая вода и многое другое.

По словам тревел-гида Инны Шуть, глэмпинг — это возможность насладиться природой вдали от городской суеты и шума машин.

— Комфортные условия проживания позволяют чувствовать себя дома на лоне природы. Большинство глэмпингов расположены в экологически чистой зоне, как правило на берегу рек и озер, — отмечает эксперт. — Кроме того, многие российские глэмпинги предлагают интересные программы досуга: экскурсии, мастер-классы, прогулки верхом, катания на лодках, рыбалку, занятия йогой и медитациями, кулинарные курсы, дегустации местных продуктов и напитков.

Топ-5 глэмпингов от тревел-гида Инны Шуть

«Северный Крым»

Расположение: деревня Замошье, Лужский район (120 км от Санкт-Петербурга).

Глэмпинг расположен на берегу озера. Гости смогут порыбачить, покататься на лодке и сапбордах. На пирсе есть банный комплекс, а на территории ферма с животными. Летом работает прокат велосипедов, зимой заливают каток и горки.

«10 богов»

Расположение: Алтай, 701-й км Чуйского тракта, Онгудайский район.

Глэмпинг расположен в живописных горах Алтая. Гости располагаются в сафари-тентах с панорамными видами на горы, подогреваемыми простынями и террасами. Туристы могут отправиться на экскурсии: слияние Чуи и Катуни, петроглифы Калбак-Таш, УАЗ-туры с обедом от охотников. Место — отличная точка для транзитных остановок на Чуйском тракте и выезда к главным достопримечательностям Алтая.

«Морелеса»

Расположение: берег озера Ипкуль (60 км от Тюмени).

Гости располагаются в домиках с панорамными окнами. На территории есть мангальные зоны и баня-бочка. Зимой — подогреваемые купели. Можно посетить архитектурный парк «Ключи» с арт-объектами, который расположен неподалеку.

«Гнездо»

Расположение: 25 км от Тюмени.

Хижины на деревьях и «хоббитские» домики — особенности этого глэмпинга. На территории также есть баня на воде и йога-подиум. Гости могут взять с собой на отдых питомцев.

«Арский»

Расположение: Башкирия, Белорецкий район, у реки Белой.

Домики расположены у воды, баня — с видом на лес. Гости могут отправиться в пешее путешествие по пересеченной местности к водопадам и скалам.

Внутри тело и уютно Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Директор по продукту туристической компании Евгения Кизей рассказала, что глэмпинги предлагают философию спокойного отдыха на природе.

— Гости живут в обустроенных шатрах или домиках, в которых есть удобства, характерные для отелей. Расположены глэмпинги, как правило, на берегу озера, в лесу, в горах, в природном парке или заповеднике. Организаторы стараются построить шатры или домики так, чтобы они вписались в ландшафт, — рассказывает эксперт. — В глэмпинге обычно предлагают удобную кровать с постельным бельем. Ванная комната может быть внутри или в отдельном здании. Для дополнительного удобства гостей часто бывает обустроена веранда со столиком.

Топ-5 глэмпингов от тревел-гида Евгении Кизей

Lado Ladoga

Расположение: на острове Хавус в Ладожских шхерах, недалеко от города Сортавала.

Гости проживают в комфортабельных геокуполах с панорамным видом на озеро. Туристы могут выбрать экскурсию на Валаам, также доступны маршруты на квадроциклах, каяках, сапбордах (зимой — прогулки на лыжах и снегоступах, снегоходы). На территории есть русская баня и баня-фурако, можно заниматься различными видами активного отдыха на воде.

«Солнечный склон»

Расположение: городское поселение Хадыженск, Апшеронский район, в 70 км от Гуамского ущелья, Черного моря и в 100 км от Краснодара.

Глэмпинг находится в живописном месте. Гости могут остановиться в уютных домиках и просторных сферах с панорамными окнами и собственным теплым джакузи на террасе. На территории расположена ферма с животными, живописный пруд. Экскурсии: по каньонам, джип-туры и походы.

«Лучшее место»

Расположение: село Хлебороб, Хостинский район Сочи.

Глэмпинг расположен в самом сердце Сочинского национального парка. Размещение в комфортабельных сафари-шатрах, отдаленных друг от друга, с видом на горную реку и лес. Рядом с отелем проходят три пеших маршрута разного уровня сложности. Туристы могут отправиться на экскурсии по каньонам и живописным местам заповедника, покататься на лошадях, доступен сапсерфинг.

Glampoint

Расположение: поселок Синявино, Калининградская область.

Глэмпинг расположен на Балтийском море у одного из лучших пляжей в России с белоснежным песком. Для гостей доступны уютные домики с панорамными окнами, банный комплекс, ресторан с открытой террасой. Экскурсии: по Калининградской области, обзорная экскурсия по Калининграду.

«Море на ладони»

Расположение: поселок Бжид, Туапсинский район, бухта Инал.