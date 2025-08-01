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Страна и мир Парень из ЮАР выложил в интернете один пост. Это перевернуло его жизнь: невероятно добрая история

Парень из ЮАР выложил в интернете один пост. Это перевернуло его жизнь: невероятно добрая история

Прочитайте про случай, который вселяет веру в людей

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1 комментарий
Тревор покорил сердца интернет-публики своей искренностью и трудолюбием | Источник: trevor_sidogi / X.comТревор покорил сердца интернет-публики своей искренностью и трудолюбием | Источник: trevor_sidogi / X.com

Тревор покорил сердца интернет-публики своей искренностью и трудолюбием

Источник:

trevor_sidogi / X.com

В конце июля в ЮАР случилась история, которая действительно вселяет веру в людей. Молодой человек по имени Тревор выложил пост о том, как работает уборщиком — и гордится этим, ведь взамен он может покупать еду для своей дочери.

Пост внезапно завирусился в соцсетях. В одном только X (бывшем «Твиттере») его увидели более 10 миллионов человек. Трудолюбивого парня завалили донатами и вниманием, а его жизнь, похоже, изменилась навсегда. Рассказываем про этот добрый случай.

С чего всё началось?

«Ребята, пожалуйста, не смейтесь надо мной. На деньги, которые я получил за уборку чужого двора, я смог купить для своей дочери питание и подгузники. Работа не из легких!» — написал Тревор и прикрепил пару фотографий.

Молодой отец со своей покупкой… | Источник: trevor_sidogi / X.comМолодой отец со своей покупкой… | Источник: trevor_sidogi / X.com

Молодой отец со своей покупкой…

Источник:

trevor_sidogi / X.com

… и двор, который он убрал | Источник: trevor_sidogi / X.com… и двор, который он убрал | Источник: trevor_sidogi / X.com

… и двор, который он убрал

Источник:

trevor_sidogi / X.com

Его аккаунт был совсем небольшим, но люди начали активно лайкать его и писать поддерживающие комментарии. Так что уже скоро он начал расходиться на миллионные просмотры. Тревор не растерялся. Он прикрепил к посту электронный кошелек — так как многие спрашивали, как можно ему помочь.

Заодно Тревор показал дочку, ради которой старается. Он подписал фото: «Мой комочек радости» | Источник: trevor_sidogi / X.comЗаодно Тревор показал дочку, ради которой старается. Он подписал фото: «Мой комочек радости» | Источник: trevor_sidogi / X.com

Заодно Тревор показал дочку, ради которой старается. Он подписал фото: «Мой комочек радости»

Источник:

trevor_sidogi / X.com

Как много денег ему накидали, пока остается тайной, но Тревор едва успевал благодарить людей за донаты. Заодно ему предложили множество заказов на уборку, а другие молодые люди писали с просьбой взять их на работу. Теперь мужчина думает о том, чтобы открыть целое клининг-агентство. Однако суть этой истории все-таки не в деньгах.

А в чём?

Тревор покорил сердца людей не только фото с чужого двора. Оказалось, что он художник и строитель, и он давно облагораживает свою деревню. Тревор своими руками построил в ней парк для соседских детей, вырезал скульптуры, даже попытался вырыть бассейн.

«Это наш дом. Размер неважен, главное, что наш дом чистый», — написал Тревор.

Источник: trevor_sidogi / X.comИсточник: trevor_sidogi / X.com
Источник:

trevor_sidogi / X.com

Мужчина сам вымостил покрытие из камней

Источник: trevor_sidogi / X.comИсточник: trevor_sidogi / X.com
Источник:

trevor_sidogi / X.com

Источник: trevor_sidogi / X.comИсточник: trevor_sidogi / X.com
Источник:

trevor_sidogi / X.com

Красивый результат | Источник: trevor_sidogi / X.comКрасивый результат | Источник: trevor_sidogi / X.com

Красивый результат

Источник:

trevor_sidogi / X.com

Скульптуры (слон и жираф) стали популярной локацией для фотографий. В деревню Тревора постоянно приезжают люди со всех окрестностей.

Тревор со своими скульптурами… | Источник: trevor_sidogi / X.comТревор со своими скульптурами… | Источник: trevor_sidogi / X.com

Тревор со своими скульптурами…

Источник:

trevor_sidogi / X.com

Источник: trevor_sidogi / X.comИсточник: trevor_sidogi / X.com
Источник:

trevor_sidogi / X.com

Источник: … и местные, которым нравится фотографироваться в паркеИсточник: … и местные, которым нравится фотографироваться в парке
Источник:

… и местные, которым нравится фотографироваться в парке

Источник: trevor_sidogi / X.comИсточник: trevor_sidogi / X.com
Источник:

trevor_sidogi / X.com

Парк арендуют для праздников и дней рождения. Впрочем, Тревор регулярно пускает детей поиграть просто так.

Источник: trevor_sidogi / X.comИсточник: trevor_sidogi / X.com
Источник:

trevor_sidogi / X.com

Любимое место у ребят — это небольшой батут. К нему регулярно стоят огромные очереди.

Источник: trevor_sidogi / X.comИсточник: trevor_sidogi / X.com
Источник:

trevor_sidogi / X.com

«Мне больно, когда я вижу, как дети стоят в длинных очередях, чтобы попрыгать. Отсутствие развлечений — самая большая проблема. Посмотрите на них, они стоят целый день ради одного-единственного батута», — признавался Тревор.

Источник: trevor_sidogi / X.comИсточник: trevor_sidogi / X.com
Источник:

trevor_sidogi / X.com

Это не единственная проблема. Так воду для отдыхающих приходится подвозить издалека.

Источник: trevor_sidogi / X.comИсточник: trevor_sidogi / X.com
Источник:

trevor_sidogi / X.com

Спрятаться от солнца почти негде — пока в парке удалось построить только совсем небольшой навес.

Источник: trevor_sidogi / X.comИсточник: trevor_sidogi / X.com
Источник:

trevor_sidogi / X.com

А сделать бассейн так и не получилось: не хватило материалов. Яма осталась только ямой.

Источник: trevor_sidogi / X.comИсточник: trevor_sidogi / X.com
Источник:

trevor_sidogi / X.com

Возможно, теперь это изменится. После огласки с Тревором связались множество журналистов. Он стал первым человеком в своей деревне, который попал на телевидение и в газеты. Красота, которую он построил своими руками, восхитила тысячи людей.

Телевизионщики снимают сюжет | Источник: trevor_sidogi / X.comТелевизионщики снимают сюжет | Источник: trevor_sidogi / X.com

Телевизионщики снимают сюжет

Источник:

trevor_sidogi / X.com

Источник: trevor_sidogi / X.comИсточник: trevor_sidogi / X.com
Источник:

trevor_sidogi / X.com

Источник: trevor_sidogi / X.comИсточник: trevor_sidogi / X.com
Источник:

trevor_sidogi / X.com

Что еще?

Западную публику поразили многие моменты повседневной жизни в ЮАР. Например, Тревор с любовью показал свою жену — и это было очень мило.

Тревор с женой Витнесс&nbsp;— здесь они вместе работают | Источник: trevor_sidogi / X.comТревор с женой Витнесс&nbsp;— здесь они вместе работают | Источник: trevor_sidogi / X.com

Тревор с женой Витнесс — здесь они вместе работают

Источник:

trevor_sidogi / X.com

Затем он буднично написал о том, как они с женой ушли… охотиться на саранчу. В целом тоже получилось мило. Но фото еды из саранчи выглядели непривычно.

Источник: Процесс сбора саранчи…Источник: Процесс сбора саранчи…
Источник:

Процесс сбора саранчи…

Источник: trevor_sidogi / X.comИсточник: trevor_sidogi / X.com
Источник:

trevor_sidogi / X.com

… и сама саранча | Источник: trevor_sidogi / X.com… и сама саранча | Источник: trevor_sidogi / X.com

… и сама саранча

Источник:

trevor_sidogi / X.com

«Я благодарю свою жену, которая поддерживает меня в моих начинаниях. Сейчас редко встретишь такого человека, как она. Я невероятно ее уважаю», — объяснил Тревор.

Витнесс тоже вступила в общение с подписчиками. Она написала, что Тревор обращается с ней как с королевой — и они очень счастливы. Недавно пара отметила годовщину, для этого они съездили в местный KFC.

«Мне удалось купить дешевые кольца. Иногда не нужно много денег, чтобы создать счастье», — поделился Тревор.

Источник: trevor_sidogi / X.comИсточник: trevor_sidogi / X.com
Источник:

trevor_sidogi / X.com

Источник: trevor_sidogi / X.comИсточник: trevor_sidogi / X.com
Источник:

trevor_sidogi / X.com

В целом пара цепляется за любые возможности заработать. Тревор убирает дворы, обжигает кирпичи из почвы, добывает камни, мастерит модели домов — и, конечно же, занимается любимым парком. Витнесс помогает ему и заботится о доме.

Процесс обжига кирпичей | Источник: trevor_sidogi / X.comПроцесс обжига кирпичей | Источник: trevor_sidogi / X.com

Процесс обжига кирпичей

Источник:

trevor_sidogi / X.com

Источник: trevor_sidogi / X.comИсточник: trevor_sidogi / X.com
Источник:

trevor_sidogi / X.com

Источник: trevor_sidogi / X.comИсточник: trevor_sidogi / X.com
Источник:

trevor_sidogi / X.com

Модель | Источник: trevor_sidogi / X.comМодель | Источник: trevor_sidogi / X.com

Модель

Источник:

trevor_sidogi / X.com

Один из подписчиков увидел, что Тревор таскает камни в простых тапочках, и прислал ему хорошую одежду с обувью | Источник: trevor_sidogi / X.comОдин из подписчиков увидел, что Тревор таскает камни в простых тапочках, и прислал ему хорошую одежду с обувью | Источник: trevor_sidogi / X.com

Один из подписчиков увидел, что Тревор таскает камни в простых тапочках, и прислал ему хорошую одежду с обувью

Источник:

trevor_sidogi / X.com

Тревор написал много слов благодарности | Источник: trevor_sidogi / X.comТревор написал много слов благодарности | Источник: trevor_sidogi / X.com

Тревор написал много слов благодарности

Источник:

trevor_sidogi / X.com

Они живут в провинции Лимпопо, где множество потрясающе красивых мест. При случае Тревор к ним выбирается.

Источник: trevor_sidogi / X.comИсточник: trevor_sidogi / X.com
Источник:

trevor_sidogi / X.com

Источник: trevor_sidogi / X.comИсточник: trevor_sidogi / X.com
Источник:

trevor_sidogi / X.com

Теперь добрые люди предлагают Тревору путешествие по Великобритании. Компания Nestle (их детское питание он купил в самом первом посте) подарила ему запас питания для дочери. Люди со всего мира продолжают предлагать помощь, работу, присылать вещи и донаты.

Тревор пьет чай в своем любимом парке | Источник: trevor_sidogi / X.comТревор пьет чай в своем любимом парке | Источник: trevor_sidogi / X.com

Тревор пьет чай в своем любимом парке

Источник:

trevor_sidogi / X.com

Тревор рад всей поддержке — и надеется использовать ее для того, чтобы вдохновить других южноафриканцев. Часть от присланных денег он уже потратил на то, чтобы купить школьную форму местным детям. Его мечта — построить настоящий парк для отдыха, в котором будут большие бассейны.

«Я делюсь своей историей, чтобы вдохновить других молодых людей, таких, как я, использовать свои таланты. Парни должны держаться подальше от наркотиков и преступности, такие вещи заводят их в тюрьму. С помощью наших талантов мы можем менять наши жизни!» — написал Тревор.

Удачи Тревору?

Конечно
Обязательно
Самой большой!
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Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
ЮАР Африка Африканец Работа Парк
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Комментарии
1
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В городе Ярославль Все в отпуске
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