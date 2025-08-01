Парень из ЮАР выложил в интернете один пост. Это перевернуло его жизнь: невероятно добрая история

В конце июля в ЮАР случилась история, которая действительно вселяет веру в людей. Молодой человек по имени Тревор выложил пост о том, как работает уборщиком — и гордится этим, ведь взамен он может покупать еду для своей дочери.
Пост внезапно завирусился в соцсетях. В одном только X (бывшем «Твиттере») его увидели более 10 миллионов человек. Трудолюбивого парня завалили донатами и вниманием, а его жизнь, похоже, изменилась навсегда. Рассказываем про этот добрый случай.
С чего всё началось?
«Ребята, пожалуйста, не смейтесь надо мной. На деньги, которые я получил за уборку чужого двора, я смог купить для своей дочери питание и подгузники. Работа не из легких!» — написал Тревор и прикрепил пару фотографий.
Его аккаунт был совсем небольшим, но люди начали активно лайкать его и писать поддерживающие комментарии. Так что уже скоро он начал расходиться на миллионные просмотры. Тревор не растерялся. Он прикрепил к посту электронный кошелек — так как многие спрашивали, как можно ему помочь.
Как много денег ему накидали, пока остается тайной, но Тревор едва успевал благодарить людей за донаты. Заодно ему предложили множество заказов на уборку, а другие молодые люди писали с просьбой взять их на работу. Теперь мужчина думает о том, чтобы открыть целое клининг-агентство. Однако суть этой истории все-таки не в деньгах.
А в чём?
Тревор покорил сердца людей не только фото с чужого двора. Оказалось, что он художник и строитель, и он давно облагораживает свою деревню. Тревор своими руками построил в ней парк для соседских детей, вырезал скульптуры, даже попытался вырыть бассейн.
«Это наш дом. Размер неважен, главное, что наш дом чистый», — написал Тревор.
Мужчина сам вымостил покрытие из камней
Скульптуры (слон и жираф) стали популярной локацией для фотографий. В деревню Тревора постоянно приезжают люди со всех окрестностей.
Парк арендуют для праздников и дней рождения. Впрочем, Тревор регулярно пускает детей поиграть просто так.
Любимое место у ребят — это небольшой батут. К нему регулярно стоят огромные очереди.
«Мне больно, когда я вижу, как дети стоят в длинных очередях, чтобы попрыгать. Отсутствие развлечений — самая большая проблема. Посмотрите на них, они стоят целый день ради одного-единственного батута», — признавался Тревор.
Это не единственная проблема. Так воду для отдыхающих приходится подвозить издалека.
Спрятаться от солнца почти негде — пока в парке удалось построить только совсем небольшой навес.
А сделать бассейн так и не получилось: не хватило материалов. Яма осталась только ямой.
Возможно, теперь это изменится. После огласки с Тревором связались множество журналистов. Он стал первым человеком в своей деревне, который попал на телевидение и в газеты. Красота, которую он построил своими руками, восхитила тысячи людей.
Что еще?
Западную публику поразили многие моменты повседневной жизни в ЮАР. Например, Тревор с любовью показал свою жену — и это было очень мило.
Затем он буднично написал о том, как они с женой ушли… охотиться на саранчу. В целом тоже получилось мило. Но фото еды из саранчи выглядели непривычно.
«Я благодарю свою жену, которая поддерживает меня в моих начинаниях. Сейчас редко встретишь такого человека, как она. Я невероятно ее уважаю», — объяснил Тревор.
Витнесс тоже вступила в общение с подписчиками. Она написала, что Тревор обращается с ней как с королевой — и они очень счастливы. Недавно пара отметила годовщину, для этого они съездили в местный KFC.
«Мне удалось купить дешевые кольца. Иногда не нужно много денег, чтобы создать счастье», — поделился Тревор.
В целом пара цепляется за любые возможности заработать. Тревор убирает дворы, обжигает кирпичи из почвы, добывает камни, мастерит модели домов — и, конечно же, занимается любимым парком. Витнесс помогает ему и заботится о доме.
Они живут в провинции Лимпопо, где множество потрясающе красивых мест. При случае Тревор к ним выбирается.
Теперь добрые люди предлагают Тревору путешествие по Великобритании. Компания Nestle (их детское питание он купил в самом первом посте) подарила ему запас питания для дочери. Люди со всего мира продолжают предлагать помощь, работу, присылать вещи и донаты.
Тревор рад всей поддержке — и надеется использовать ее для того, чтобы вдохновить других южноафриканцев. Часть от присланных денег он уже потратил на то, чтобы купить школьную форму местным детям. Его мечта — построить настоящий парк для отдыха, в котором будут большие бассейны.
«Я делюсь своей историей, чтобы вдохновить других молодых людей, таких, как я, использовать свои таланты. Парни должны держаться подальше от наркотиков и преступности, такие вещи заводят их в тюрьму. С помощью наших талантов мы можем менять наши жизни!» — написал Тревор.
Удачи Тревору?