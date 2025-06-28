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Лето Обзор На поездку в Сочи — 50 тысяч: турагент рассказала, сколько стоит отдых этим летом

На поездку в Сочи — 50 тысяч: турагент рассказала, сколько стоит отдых этим летом

Рассказываем о стоимости туров в Абхазию, Сочи, Турцию и Мальдивы

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В турфирме рассказали, сколько стоит отдых в Сочи и Турции этим летом | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВ турфирме рассказали, сколько стоит отдых в Сочи и Турции этим летом | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В турфирме рассказали, сколько стоит отдых в Сочи и Турции этим летом

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Традиционно в сезон летних отпусков многие россияне отправляются на отдых поближе к морю. В список популярных направлений из года в год входят Краснодарский край, Абхазия, Турция и Мальдивы.

Мы узнали у турагента, директора офиса «ЯрОблТур» на Московском проспекте в Ярославле Ольги Галкиной, сколько стоит отдых в излюбленных среди ярославцев местечках. Публикуем большой обзор — от самых дорогих до бюджетных вариантов.

Сколько стоит отдых на Мальдивах

Топ-5 дорогих направлений для отдыха этим летом возглавляют Мальдивы.

«Мы рекомендуем бронировать это направление с системой питания всё включено, так как напитки там стоят довольно дорого. В этом году существенно повысился спрос на это направление», — посоветовала Ольга Галкина.

Четырехзвездочный отель с системой питания «всё включено» обойдется порядка 500-600 тысяч рублей на двоих.

Цены на отели в Турции летом 2025 года

Турагент рассказала, сколько будет стоить отдых в Турции летом | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RUТурагент рассказала, сколько будет стоить отдых в Турции летом | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Турагент рассказала, сколько будет стоить отдых в Турции летом

Источник:

Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Следом идет Турция. Турагент обращает внимание, что в этом направлении большой разброс цен.

«В Турции разброс цен огромный. В целом стоимость приличного отеля на семью двое взрослых и ребенок — 250-300 тысяч на неделю. Это пятизвездочный отель, перелет и питание по системе все включено. Огромный плюс Турции в том, что заплатив за тур, там уже можно не тратить ничего», — обратила внимание Ольга.

Отдых в Анапе после разлива мазута

Нетипичная ситуация сложилась с Анапой. Несмотря на то, что направление в этом году на фоне разлива мазута в Черном море пользуется меньшей популярностью. Во многих отелях не стали снижать стоимость проживания.

«В Анапу по известным причинам у нас нет ни одной заявки. Однако отели там работают, цены в связи с катастрофой не снижены. Семейный отель на неделю обходится в районе 120 тысяч с питанием по системе „все включено“», — поделилась Ольга.

Отдых в Сочи

Стоимость отдыха в Сочи на двоих варьируется от 50 до 500 тысяч рублей | Источник: Максим Серков / NGS42.RUСтоимость отдыха в Сочи на двоих варьируется от 50 до 500 тысяч рублей | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Стоимость отдыха в Сочи на двоих варьируется от 50 до 500 тысяч рублей

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

В соседнем Сочи слишком много предложений. Менеджер по туризму обращает внимание, на курорте можно оставить и несколько десятков тысяч, и полмиллиона за отдых.

«Любимый многим Сочи, где очень сложно выявить примерную стоимость. Дело в том, что в Сочи можно съездить и за 50 тысяч на двоих, а можно за 500 тысяч. Тут очень разные отели, присутствуют и известные мировые цепочки. И всё же в среднем по нашему офису Сочи на двоих с полным питанием обходится около 170 тысяч на двоих при размещении в трехзвездочном отеле», — рассказала Ольга.

Самые бюджетные направления на Черном море

По словам турагента, отдых в Стране души не ударит по карману.

«Самым экономичным направлением останется Абхазия. Сюда на наделю с трех разовым питанием можно слетать за 100 тысяч на двоих. А, с открытием прямых рейсов до Сухума, туров стало ещё больше и зачастую мы видим горящие предложения, когда в хорошие отели с питанием можно съездить за 60-70 тысяч на двоих», — поделилась она.

Мы также рассказывали, куда можно отправиться на отдых в санаторий. А если вам интересно посмотреть, что происходит на пляжах Адлера этим летом, в этом материале показывали видео с черноморского побережья. Собрали также честные отзывы на отдых в Абхазии.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Сочи Турция Мальдивы Абхазия Анапа Тур Цены на отдых
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