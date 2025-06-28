На поездку в Сочи — 50 тысяч: турагент рассказала, сколько стоит отдых этим летом

Традиционно в сезон летних отпусков многие россияне отправляются на отдых поближе к морю. В список популярных направлений из года в год входят Краснодарский край, Абхазия, Турция и Мальдивы.
Мы узнали у турагента, директора офиса «ЯрОблТур» на Московском проспекте в Ярославле Ольги Галкиной, сколько стоит отдых в излюбленных среди ярославцев местечках. Публикуем большой обзор — от самых дорогих до бюджетных вариантов.
Сколько стоит отдых на Мальдивах
Топ-5 дорогих направлений для отдыха этим летом возглавляют Мальдивы.
«Мы рекомендуем бронировать это направление с системой питания всё включено, так как напитки там стоят довольно дорого. В этом году существенно повысился спрос на это направление», — посоветовала Ольга Галкина.
Четырехзвездочный отель с системой питания «всё включено» обойдется порядка 500-600 тысяч рублей на двоих.
Цены на отели в Турции летом 2025 года
Следом идет Турция. Турагент обращает внимание, что в этом направлении большой разброс цен.
«В Турции разброс цен огромный. В целом стоимость приличного отеля на семью двое взрослых и ребенок — 250-300 тысяч на неделю. Это пятизвездочный отель, перелет и питание по системе все включено. Огромный плюс Турции в том, что заплатив за тур, там уже можно не тратить ничего», — обратила внимание Ольга.
Отдых в Анапе после разлива мазута
Нетипичная ситуация сложилась с Анапой. Несмотря на то, что направление в этом году на фоне разлива мазута в Черном море пользуется меньшей популярностью. Во многих отелях не стали снижать стоимость проживания.
«В Анапу по известным причинам у нас нет ни одной заявки. Однако отели там работают, цены в связи с катастрофой не снижены. Семейный отель на неделю обходится в районе 120 тысяч с питанием по системе „все включено“», — поделилась Ольга.
Отдых в Сочи
В соседнем Сочи слишком много предложений. Менеджер по туризму обращает внимание, на курорте можно оставить и несколько десятков тысяч, и полмиллиона за отдых.
«Любимый многим Сочи, где очень сложно выявить примерную стоимость. Дело в том, что в Сочи можно съездить и за 50 тысяч на двоих, а можно за 500 тысяч. Тут очень разные отели, присутствуют и известные мировые цепочки. И всё же в среднем по нашему офису Сочи на двоих с полным питанием обходится около 170 тысяч на двоих при размещении в трехзвездочном отеле», — рассказала Ольга.
Самые бюджетные направления на Черном море
По словам турагента, отдых в Стране души не ударит по карману.
«Самым экономичным направлением останется Абхазия. Сюда на наделю с трех разовым питанием можно слетать за 100 тысяч на двоих. А, с открытием прямых рейсов до Сухума, туров стало ещё больше и зачастую мы видим горящие предложения, когда в хорошие отели с питанием можно съездить за 60-70 тысяч на двоих», — поделилась она.
Мы также рассказывали, куда можно отправиться на отдых в санаторий. А если вам интересно посмотреть, что происходит на пляжах Адлера этим летом, в этом материале показывали видео с черноморского побережья. Собрали также честные отзывы на отдых в Абхазии.