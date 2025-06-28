На поездку в Сочи — 50 тысяч: турагент рассказала, сколько стоит отдых этим летом

В турфирме рассказали, сколько стоит отдых в Сочи и Турции этим летом Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Традиционно в сезон летних отпусков многие россияне отправляются на отдых поближе к морю. В список популярных направлений из года в год входят Краснодарский край, Абхазия, Турция и Мальдивы.

Мы узнали у турагента, директора офиса «ЯрОблТур» на Московском проспекте в Ярославле Ольги Галкиной, сколько стоит отдых в излюбленных среди ярославцев местечках. Публикуем большой обзор — от самых дорогих до бюджетных вариантов.

Сколько стоит отдых на Мальдивах

Топ-5 дорогих направлений для отдыха этим летом возглавляют Мальдивы.

«Мы рекомендуем бронировать это направление с системой питания всё включено, так как напитки там стоят довольно дорого. В этом году существенно повысился спрос на это направление», — посоветовала Ольга Галкина.

Четырехзвездочный отель с системой питания «всё включено» обойдется порядка 500-600 тысяч рублей на двоих.

Цены на отели в Турции летом 2025 года

Турагент рассказала, сколько будет стоить отдых в Турции летом Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Следом идет Турция. Турагент обращает внимание, что в этом направлении большой разброс цен.

«В Турции разброс цен огромный. В целом стоимость приличного отеля на семью двое взрослых и ребенок — 250-300 тысяч на неделю. Это пятизвездочный отель, перелет и питание по системе все включено. Огромный плюс Турции в том, что заплатив за тур, там уже можно не тратить ничего», — обратила внимание Ольга.

Отдых в Анапе после разлива мазута

Нетипичная ситуация сложилась с Анапой. Несмотря на то, что направление в этом году на фоне разлива мазута в Черном море пользуется меньшей популярностью. Во многих отелях не стали снижать стоимость проживания.

«В Анапу по известным причинам у нас нет ни одной заявки. Однако отели там работают, цены в связи с катастрофой не снижены. Семейный отель на неделю обходится в районе 120 тысяч с питанием по системе „все включено“», — поделилась Ольга.

Отдых в Сочи

Стоимость отдыха в Сочи на двоих варьируется от 50 до 500 тысяч рублей Источник: Максим Серков / NGS42.RU

В соседнем Сочи слишком много предложений. Менеджер по туризму обращает внимание, на курорте можно оставить и несколько десятков тысяч, и полмиллиона за отдых.

«Любимый многим Сочи, где очень сложно выявить примерную стоимость. Дело в том, что в Сочи можно съездить и за 50 тысяч на двоих, а можно за 500 тысяч. Тут очень разные отели, присутствуют и известные мировые цепочки. И всё же в среднем по нашему офису Сочи на двоих с полным питанием обходится около 170 тысяч на двоих при размещении в трехзвездочном отеле», — рассказала Ольга.

Самые бюджетные направления на Черном море

По словам турагента, отдых в Стране души не ударит по карману.

«Самым экономичным направлением останется Абхазия. Сюда на наделю с трех разовым питанием можно слетать за 100 тысяч на двоих. А, с открытием прямых рейсов до Сухума, туров стало ещё больше и зачастую мы видим горящие предложения, когда в хорошие отели с питанием можно съездить за 60-70 тысяч на двоих», — поделилась она.