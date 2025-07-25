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Страна и мир Google светят штрафы по 65 млрд рублей за каждую попытку банкротства российской «дочки» через суд США

Google светят штрафы по 65 млрд рублей за каждую попытку банкротства российской «дочки» через суд США

Российский суд считает, что дело должно рассматриваться на территории РФ

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Россия запретила Google судиться в США из-за банкротства его российской «дочки» | Источник: UnsplashРоссия запретила Google судиться в США из-за банкротства его российской «дочки» | Источник: Unsplash

Россия запретила Google судиться в США из-за банкротства его российской «дочки»

Источник:

Unsplash

Московский арбитражный суд запретил Google Ireland Limited продолжать судебные разбирательства в США по делу о банкротстве российского ООО «Гугл». За нарушение этого запрета компании грозит штраф в размере 65 миллиардов рублей за каждый иск, поданный в американский арбитраж.

Суд принял такое решение, установив, что Google Ireland уже ведет дело в окружном суде США по Северному округу Калифорнии, игнорируя аналогичный запрет, вынесенный московским арбитражем ранее. Суд счел, что продолжение разбирательств в США может нанести серьезный ущерб российскому ООО «Гугл», фактически лишив его возможности вести процедуру банкротства в России. Поэтому новый запрет введен как обеспечительная мера для защиты интересов должника.

Суть конфликта заключается в том, кто должен рассматривать претензии конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского. Управляющий оспаривает сделки компании и пытается привлечь к субсидиарной ответственности связанных лиц. Google Ireland настаивает, что эти вопросы должен решать международный арбитраж, а не российский суд.

Однако Таляровский и российский суд придерживаются иной позиции. Они считают, что споры о сделках в рамках банкротства и привлечении к субсидиарной ответственности относятся к исключительной компетенции российского государственного суда, а не коммерческого арбитража. Кроме того, по словам управляющего, участие Google Ireland в арбитраже невозможно из-за западных санкций и действий самой компании Google.

Таляровский связывает банкротство российского ООО «Гугл» с санкционным давлением. Он указывает, что материнские компании Google, следуя зарубежным антироссийским санкциям, незаконно заблокировали YouTube-каналы ряда российских СМИ, которые теперь являются кредиторами ООО «Гугл». Также он упоминает о грубых нарушениях Google российского антимонопольного законодательства и законов о СМИ в интернете.

Сумма потенциального штрафа в 65,08 млрд рублей за каждый иск выбрана не случайно. Она составляет ровно половину от размера денежных требований, которые конкурсный управляющий предъявляет к Google Ireland, оспаривая платежи, совершенные в пользу компании по сделкам 2009 и 2018 годов.

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Вера Новосельцева
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