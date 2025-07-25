Google светят штрафы по 65 млрд рублей за каждую попытку банкротства российской «дочки» через суд США

Россия запретила Google судиться в США из-за банкротства его российской «дочки» Источник: Unsplash

Московский арбитражный суд запретил Google Ireland Limited продолжать судебные разбирательства в США по делу о банкротстве российского ООО «Гугл». За нарушение этого запрета компании грозит штраф в размере 65 миллиардов рублей за каждый иск, поданный в американский арбитраж.

Суд принял такое решение, установив, что Google Ireland уже ведет дело в окружном суде США по Северному округу Калифорнии, игнорируя аналогичный запрет, вынесенный московским арбитражем ранее. Суд счел, что продолжение разбирательств в США может нанести серьезный ущерб российскому ООО «Гугл», фактически лишив его возможности вести процедуру банкротства в России. Поэтому новый запрет введен как обеспечительная мера для защиты интересов должника.

Суть конфликта заключается в том, кто должен рассматривать претензии конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского. Управляющий оспаривает сделки компании и пытается привлечь к субсидиарной ответственности связанных лиц. Google Ireland настаивает, что эти вопросы должен решать международный арбитраж, а не российский суд.

Однако Таляровский и российский суд придерживаются иной позиции. Они считают, что споры о сделках в рамках банкротства и привлечении к субсидиарной ответственности относятся к исключительной компетенции российского государственного суда, а не коммерческого арбитража. Кроме того, по словам управляющего, участие Google Ireland в арбитраже невозможно из-за западных санкций и действий самой компании Google.

Таляровский связывает банкротство российского ООО «Гугл» с санкционным давлением. Он указывает, что материнские компании Google, следуя зарубежным антироссийским санкциям, незаконно заблокировали YouTube-каналы ряда российских СМИ, которые теперь являются кредиторами ООО «Гугл». Также он упоминает о грубых нарушениях Google российского антимонопольного законодательства и законов о СМИ в интернете.