НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

3 м/c,

с-в.

 752мм 43%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,55
EUR 93,35
Откроется причал-ресторан
Куда поехать на электричке
Отменили водные рейсы
Афиша выходных
Обзор круизов по Волге
Последствия атаки БПЛА в Сочи
Ищут учителей в школы
«Медвежьи» районы
Летние предложения медцентров Ярославля
Построят микрорайон
Страна и мир Обзор Парень из Уфы сжег авто бывшей девушки, чтобы привлечь ее внимание. Новости 25 июля

Парень из Уфы сжег авто бывшей девушки, чтобы привлечь ее внимание. Новости 25 июля

Собрали самые интересные события прошедшего дня в одном материале

131
Написать комментарий
Камеры наблюдения помогли поймать молодого человека | Источник: МВД БашкирииКамеры наблюдения помогли поймать молодого человека | Источник: МВД Башкирии

Камеры наблюдения помогли поймать молодого человека

Источник:

МВД Башкирии

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 25 июля.

Депутаты предложили ввести выплату перед 1 сентября

Родителям перед началом учебного года нужно давать разовую выплату для подготовки детей к школе. Такой законопроект подготовили депутаты Госдумы.

Они предлагают платить одному из родителей детей от 6 до 18 лет, имеющих гражданство России, если ребенок обучается по основным общеобразовательным программам. Это же право будет у родителей инвалидов в возрасте от 18 до 23 лет.

Размер выплат, судя из законопроекта, должен равняться прожиточному минимуму. Сейчас он составляет 17 773 рубля, для трудоспособного населения — 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250 рублей, для детей — 17 201 рубль.

Ключевую ставку снизили второй раз подряд

Центробанк установил ключевую ставку на уровне 18%. Такое решение принял совет директоров банка на заседании, прошедшем 25 июля.

В пояснении указано, что этому поспособствовали снижение инфляции и замедление ростов внутреннего спроса. Экономика при этом, по данным регулятора, «продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста».

ЦБ прогнозирует, что при базовом сценарии ключевая ставка в 2025 году будет в диапазоне 18,8–19,6% и снизится до 12,0–13,0% лишь в 2026 году. Инфляция при этом должна опуститься до уровня 6,0–7,0% в этом году и вернуться к плановым 4% в следующем.

Однако есть и серьезные риски, из-за которых ключевую ставку могут поднять. Опрошенные Городскими медиа эксперты относят к ним: резкий рост расходов бюджета, ослабление курса рубля, введение новых санкций, скачки цен, рост кредитования.

В детсадах появились «Разговоры о важном»

«Разговоры о важном» начали проводить в детских садах нескольких регионов России. Программу адаптировали по возрасту, рассказала декан факультета дошкольной педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета Маргарита Парамонова.

Главная задача, по мнению эксперта, — организовать воспитательно-образовательный процесс таким образом, чтобы ребенок «не просто запоминал факты, а гордился своей страной». В преподавании истории будут учитывать специфику возраста детей: простые и наглядные рассказы, инсталляции и мини-музеи, тематические проекты и т. д.

Кроме того, в содержание программы заложено «системное формирование духовно-нравственных ценностей». У дошкольников, по словам эксперта, постепенно формируются представления о госсимволах, праздниках и знаменательных событиях, что помогает детям «осознанно воспринимать свою культурную и историческую среду».

Демографию будут повышать за счет сел

Госдума утвердила рекомендации по усилению демографии. Парламентарии намерены сосредоточиться в первую очередь на поддержке семей, в том числе в сельской местности. Там собираются повысить доступность жилья, а также медицинской помощи беременным.

Депутаты пришли к выводу, что именно в сельской местности многодетные семьи могут оказаться более востребованными. Поэтому там должны развивать инфраструктуру, строить малоэтажное жилье и обновлять фельдшерско-акушерские пункты.

В рекомендациях также прописаны меры, которые должны выполнять главы регионов. Им советуют сконцентрировать усилия на улучшении условий жизни во всех аспектах: от помощи при рождении детей до поддержки в ситуациях с жильем.

Отель в Сириусе не пустил туристов укрыться при налете дронов

Катерина и ее муж Дмитрий приехали на отдых в Сириус, а во время атаки беспилотников оказались на улице. В их доме, где они остановились, не было мест для укрытий, поэтому они с супругом вместе с другой семьей, где трое детей, побежали в находящийся рядом отель «Цитрус» с большим подземным паркингом.

«Днем паркинг открыт, но ночью дверь оказалась заперта. На тот момент уже было несколько вспышек, началась сильная атака. Мы побежали к центральному входу, где администрация отеля, попросили впустить нас. Администратор категорично ответила нам нет, заявив, что мы не являемся постояльцами отеля», — рассказывает девушка.

Туристам пришлось бежать по мосту через реку Мзымта к торговому центру с парковкой. Там их укрыли в подвале молодые люди — работники местного кафе. Когда оно закрылось, туристы перешли в паркинг торгового центра. В полиции перед этим паре заявили, что бомбоубежищ в Сириусе нет, а мест для укрытия только два — отель «Цитрус» и торговый центр.

Долги россиян за ЖКУ будут взыскивать по-новому

Минстрой начал в качестве эксперимента взыскивать долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) онлайн. Новый формат запустили 1 июля 2025 года, он продлится до 30 июня 2026-го.

В его рамках организации ЖКХ смогут обращаться к оператору Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Система отправит запрос в Росреестр, будет уведомлять должника, собирать информацию и далее передавать данные в систему «Правосудие».

В эксперименте участвуют 17 российских регионов — Коми, Северная Осетия — Алания, Удмуртия, Приморский и Ставропольский края, Амурская, Астраханская, Владимирская, Воронежская, Липецкая, Калининградская, Московская, Нижегородская, Ростовская, Свердловская и Томская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

Дом разворотило из-за взрыва газа в Саратове

Взрыв прогремел в жилом 10-этажном доме на улице Блинова утром 25 июля. Обвалились квартиры крайнего подъезда, уцелела только лестничная клетка.

Источник:

Baza / Telegram

В оперативных службах уточнили, что обрушение произошло с 10-го по 1-й этажи. В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что уже известно о шести погибших в результате трагедии. По словам очевидцев, рядом с домом была детская площадка. Обломки взрыва погребли под ней маму с ребенком.

Пострадавших на данный момент десять, но спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми еще есть люди.

Причиной взрыва стал бытовой газ. В июле в доме начали проверять оборудование, но специалисты не успели осмотреть еще 120 квартир.

Источник:

Городские медиа

Парень из Уфы расстался с девушкой и решил поджечь ее машину

Mitsubishi Lancer вспыхнул поздним вечером в Уфе. Пожарные успели потушить машину, но теперь она, кажется, еще долго не будет ездить.

Багажник сгорел | Источник: МЧС БашкирииБагажник сгорел | Источник: МЧС Башкирии

Багажник сгорел

Источник:

МЧС Башкирии

Исследовав камеры наблюдения, полицейские выяснили, что к машине ранним утром подошел молодой человек, который ее поджег, а потом сбежал. Им оказался 31-летний бывший парень владелицы авто.

Грустная картина — видеть, как горит твоя машина

Источник:

МВД Башкирии

«Он признался в поджоге, пояснив, что совершил преступление с помощью зажигалки, а мотивом стала ревность», — прокомментировали в МВД Башкирии.

Теперь возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении или уничтожении имущества путем поджога (часть 2 статьи 167 УК РФ). За это молодому человеку грозит до 5 лет реального срока, если, конечно, суд признает виновным.

Трамп хочет выйти из конфликта на Украине

Практически в ежедневном режиме Россия и Украина обменивались ударами. В Стамбуле прошел третий раунд переговоров, а Украину охватили протесты. Стране начали передавать военную помощь, но денежный транш пока придерживают.

Собрали главное, что произошло на полях СВО, и политические решения, связанные с этим, в одном материале.

ПО ТЕМЕ
Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Пособия и выплаты Госдума Ключевая ставка ЦБ Разговоры о важном Помощь семьям Демографическая политика Атака беспилотника Сочи Взрыв газа Саратов Поджег автомобиль
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Носят „умные часы“, но верят в натальные карты»: бизнес-консультант удивлен массовой тягой к магии
Владимир Толгский
Автор мнения
Мнение
«Чувствовали себя в безопасности»: туристка с дочкой провели отпуск в Чечне. Ее впечатления
Марина Власова
Мнение
«Оцените коррупционность идеи». Автодилеры предлагают задушить старые машины налогами и ТО
Артем Краснов
Мнение
Чиновники закупают «Танки». Разбираемся, положены ли они им по статусу
Артем Краснов
Мнение
Возможен даже инфаркт. Что будет с сердцем, если неправильно чистить зубы
Альберт Ищенко
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление