Парень из Уфы сжег авто бывшей девушки, чтобы привлечь ее внимание. Новости 25 июля

Камеры наблюдения помогли поймать молодого человека Источник: МВД Башкирии

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 25 июля.

Депутаты предложили ввести выплату перед 1 сентября

Родителям перед началом учебного года нужно давать разовую выплату для подготовки детей к школе. Такой законопроект подготовили депутаты Госдумы.

Они предлагают платить одному из родителей детей от 6 до 18 лет, имеющих гражданство России, если ребенок обучается по основным общеобразовательным программам. Это же право будет у родителей инвалидов в возрасте от 18 до 23 лет.

Размер выплат, судя из законопроекта, должен равняться прожиточному минимуму. Сейчас он составляет 17 773 рубля, для трудоспособного населения — 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250 рублей, для детей — 17 201 рубль.

Ключевую ставку снизили второй раз подряд

Центробанк установил ключевую ставку на уровне 18%. Такое решение принял совет директоров банка на заседании, прошедшем 25 июля.

В пояснении указано, что этому поспособствовали снижение инфляции и замедление ростов внутреннего спроса. Экономика при этом, по данным регулятора, «продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста».

ЦБ прогнозирует, что при базовом сценарии ключевая ставка в 2025 году будет в диапазоне 18,8–19,6% и снизится до 12,0–13,0% лишь в 2026 году. Инфляция при этом должна опуститься до уровня 6,0–7,0% в этом году и вернуться к плановым 4% в следующем.

Однако есть и серьезные риски, из-за которых ключевую ставку могут поднять. Опрошенные Городскими медиа эксперты относят к ним: резкий рост расходов бюджета, ослабление курса рубля, введение новых санкций, скачки цен, рост кредитования.

В детсадах появились «Разговоры о важном»

«Разговоры о важном» начали проводить в детских садах нескольких регионов России. Программу адаптировали по возрасту, рассказала декан факультета дошкольной педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета Маргарита Парамонова.

Главная задача, по мнению эксперта, — организовать воспитательно-образовательный процесс таким образом, чтобы ребенок «не просто запоминал факты, а гордился своей страной». В преподавании истории будут учитывать специфику возраста детей: простые и наглядные рассказы, инсталляции и мини-музеи, тематические проекты и т. д.

Кроме того, в содержание программы заложено «системное формирование духовно-нравственных ценностей». У дошкольников, по словам эксперта, постепенно формируются представления о госсимволах, праздниках и знаменательных событиях, что помогает детям «осознанно воспринимать свою культурную и историческую среду».

Демографию будут повышать за счет сел

Госдума утвердила рекомендации по усилению демографии. Парламентарии намерены сосредоточиться в первую очередь на поддержке семей, в том числе в сельской местности. Там собираются повысить доступность жилья, а также медицинской помощи беременным.

Депутаты пришли к выводу, что именно в сельской местности многодетные семьи могут оказаться более востребованными. Поэтому там должны развивать инфраструктуру, строить малоэтажное жилье и обновлять фельдшерско-акушерские пункты.

В рекомендациях также прописаны меры, которые должны выполнять главы регионов. Им советуют сконцентрировать усилия на улучшении условий жизни во всех аспектах: от помощи при рождении детей до поддержки в ситуациях с жильем.

Отель в Сириусе не пустил туристов укрыться при налете дронов

Катерина и ее муж Дмитрий приехали на отдых в Сириус, а во время атаки беспилотников оказались на улице. В их доме, где они остановились, не было мест для укрытий, поэтому они с супругом вместе с другой семьей, где трое детей, побежали в находящийся рядом отель «Цитрус» с большим подземным паркингом.

«Днем паркинг открыт, но ночью дверь оказалась заперта. На тот момент уже было несколько вспышек, началась сильная атака. Мы побежали к центральному входу, где администрация отеля, попросили впустить нас. Администратор категорично ответила нам нет, заявив, что мы не являемся постояльцами отеля», — рассказывает девушка.

Туристам пришлось бежать по мосту через реку Мзымта к торговому центру с парковкой. Там их укрыли в подвале молодые люди — работники местного кафе. Когда оно закрылось, туристы перешли в паркинг торгового центра. В полиции перед этим паре заявили, что бомбоубежищ в Сириусе нет, а мест для укрытия только два — отель «Цитрус» и торговый центр.

Долги россиян за ЖКУ будут взыскивать по-новому

Минстрой начал в качестве эксперимента взыскивать долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) онлайн. Новый формат запустили 1 июля 2025 года, он продлится до 30 июня 2026-го.

В его рамках организации ЖКХ смогут обращаться к оператору Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Система отправит запрос в Росреестр, будет уведомлять должника, собирать информацию и далее передавать данные в систему «Правосудие».

В эксперименте участвуют 17 российских регионов — Коми, Северная Осетия — Алания, Удмуртия, Приморский и Ставропольский края, Амурская, Астраханская, Владимирская, Воронежская, Липецкая, Калининградская, Московская, Нижегородская, Ростовская, Свердловская и Томская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

Дом разворотило из-за взрыва газа в Саратове

Взрыв прогремел в жилом 10-этажном доме на улице Блинова утром 25 июля. Обвалились квартиры крайнего подъезда, уцелела только лестничная клетка.

Источник: Baza / Telegram

В оперативных службах уточнили, что обрушение произошло с 10-го по 1-й этажи. В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что уже известно о шести погибших в результате трагедии. По словам очевидцев, рядом с домом была детская площадка. Обломки взрыва погребли под ней маму с ребенком.

Пострадавших на данный момент десять, но спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми еще есть люди.

Причиной взрыва стал бытовой газ. В июле в доме начали проверять оборудование, но специалисты не успели осмотреть еще 120 квартир.

Источник: Городские медиа

Парень из Уфы расстался с девушкой и решил поджечь ее машину

Mitsubishi Lancer вспыхнул поздним вечером в Уфе. Пожарные успели потушить машину, но теперь она, кажется, еще долго не будет ездить.

Багажник сгорел Источник: МЧС Башкирии

Исследовав камеры наблюдения, полицейские выяснили, что к машине ранним утром подошел молодой человек, который ее поджег, а потом сбежал. Им оказался 31-летний бывший парень владелицы авто.

Грустная картина — видеть, как горит твоя машина Источник: МВД Башкирии

«Он признался в поджоге, пояснив, что совершил преступление с помощью зажигалки, а мотивом стала ревность», — прокомментировали в МВД Башкирии.

Теперь возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении или уничтожении имущества путем поджога (часть 2 статьи 167 УК РФ). За это молодому человеку грозит до 5 лет реального срока, если, конечно, суд признает виновным.

Трамп хочет выйти из конфликта на Украине

Практически в ежедневном режиме Россия и Украина обменивались ударами. В Стамбуле прошел третий раунд переговоров, а Украину охватили протесты. Стране начали передавать военную помощь, но денежный транш пока придерживают.