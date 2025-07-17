Не пошел служить — лишился гражданства: в Госдуме разработали законопроект для тех, кто уклоняется от армии

У человека будет 30 дней, чтобы передумать и встать на воинский учет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Россиян, которые уклоняются от службы в армии, будут лишать гражданства. Речь идет о приобретенном гражданстве, а не полученном по факту рождения. Соответствующий законопроект уже направили в Госдуму председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Они предлагают внести изменения в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации». Новые правила предполагают, что военкоматы будут выносить заключение по тем, кто приобрел российское гражданство и уклонился от постановки на воинский учет без уважительной причины. После, в течение 5 рабочих дней, его направят в территориальный орган МВД, где будут принимать решение о прекращении гражданства.

При этом если человек придет в военкомат в течение 30 рабочих дней после вынесения такого решения, его отменят и передадут эту информацию в полицию. Если мужчину все же лишили гражданства, получить его заново получится только через три года.

Примечательно, что по тексту законопроекта приобретенного гражданства лишат не только уклониста, но и его детей, в том числе усыновленных. Исключением будет, если второй родитель или опекун имеет российское гражданство без оснований для его прекращения. Аналогично, если ребенок помещен в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без родителей.