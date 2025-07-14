Россиянам предлагают туры в Северную Корею за 150 тысяч рублей: детали необычной поездки

Стоимость суток отдыха — порядка 20 000 рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Российские туроператоры начали предлагать туры в КНДР. На 8 дней можно отправиться на новый курорт «Вонсан-Кальма», который недавно построили. Он является прототипом испанского Бенидорма.

За одного человека, желающего погреться на восточном побережье Северной Кореи, турфирма «Востокинтур» просит 35 тысяч рублей и 1400 долларов по текущему курсу. Сейчас он составляет 77,89 рубля. То есть за путевку придется заплатить 144 тысяч.

Оплата включает в себя перелеты Владивосток — Пхеньян — Владивосток, страховку, визу, проживание в отеле, трехразовое питание, услуги гида, транспорт в КНДР, а также входные билеты по программе.

Туроператор обещает незабываемый отпуск в одном из самых экологически чистых мест мира с лучшими развлечениями на любой бюджет, ресторанами на любой вкус и 5-километровой пляжной зоной для отдыха на берегу моря.

«Вонсан — новый курорт, который был построен очень быстро силами наших корейских друзей и представляет собой очень хороший туристический объект. Надеюсь, он будет радовать не только местных граждан, но и россиян», — оценил новый курорт министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Визит главы российского МИДа совпал с заездом первой группы российских туристов на Вонсан. По данным «Коммерсанта», людей там почти нет.