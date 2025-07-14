НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Ярославле
Погода+27°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

3 м/c,

с-в.

 752мм 62%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,89
EUR 91,12
Можно ли купаться на Прусовских
Новый акватермальный комплекс
Засудила власти за падение в колодец
Зумер пристыдила миллениалов
Короткая рабочая неделя
Как прошел матч звезд
Главные тренды в одежде
Чем опасны змеи
Отзыв о русском юге
Открылся «Термолэнд»
Страна и мир Россиянам предлагают туры в Северную Корею за 150 тысяч рублей: детали необычной поездки

Россиянам предлагают туры в Северную Корею за 150 тысяч рублей: детали необычной поездки

Курорт уже оценил Сергей Лавров

112
1 комментарий
Стоимость суток&nbsp;отдыха&nbsp;— порядка 20&nbsp;000 рублей | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUСтоимость суток&nbsp;отдыха&nbsp;— порядка 20&nbsp;000 рублей | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Стоимость суток отдыха — порядка 20 000 рублей

Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

Российские туроператоры начали предлагать туры в КНДР. На 8 дней можно отправиться на новый курорт «Вонсан-Кальма», который недавно построили. Он является прототипом испанского Бенидорма.

За одного человека, желающего погреться на восточном побережье Северной Кореи, турфирма «Востокинтур» просит 35 тысяч рублей и 1400 долларов по текущему курсу. Сейчас он составляет 77,89 рубля. То есть за путевку придется заплатить 144 тысяч.

Оплата включает в себя перелеты Владивосток — Пхеньян — Владивосток, страховку, визу, проживание в отеле, трехразовое питание, услуги гида, транспорт в КНДР, а также входные билеты по программе.

Туроператор обещает незабываемый отпуск в одном из самых экологически чистых мест мира с лучшими развлечениями на любой бюджет, ресторанами на любой вкус и 5-километровой пляжной зоной для отдыха на берегу моря.

«Вонсан — новый курорт, который был построен очень быстро силами наших корейских друзей и представляет собой очень хороший туристический объект. Надеюсь, он будет радовать не только местных граждан, но и россиян», — оценил новый курорт министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Визит главы российского МИДа совпал с заездом первой группы российских туристов на Вонсан. По данным «Коммерсанта», людей там почти нет.

Как вам предложение?

Всего проголосовало: 283
Интересно было бы съездить
Я предпочитаю другие направления
Когда-то хотел бы побывать
Напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Екатерина ДымоваЕкатерина Дымова
Екатерина Дымова
Курорт Отдых КНДР
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
6 минут
Будете у нас на Колыме Нет спасибо 👎
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Батя Байкал дал подышать волей». Как путешественник на байдарке покорил великое озеро — 600 км за 22 дня в пути
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Пока есть кредиты, нужно пахать дальше»: семья зарабатывает 300 тысяч в месяц — как расходуются деньги
София
Мнение
Куда поехать летом? На Кудыкину гору! Туристка рассказала о путешествии в эту сказку
Анастасия Гусева
Мнение
«Что же вы все так беситесь?»: зумер жестко ответила на надоевшие упреки и пристыдила миллениалов
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
«Временами казалось, что я сойду с ума»: мама девятиклассницы рассказала о тратах на школьный выпускной дочери
Мария Токмакова
Журналист 72.ru
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление