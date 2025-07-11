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«Когда это видишь, просто плакать хочется»: туристка рассказала об отдыхе вблизи Анапы, где разлился мазут

Анне с семьей удалось искупаться в море, закрыты не все пляжи

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На безлюдных пляжах туристка смогла сделать красивые фото | Источник: Анна Родионова / 86.RUНа безлюдных пляжах туристка смогла сделать красивые фото | Источник: Анна Родионова / 86.RU

На безлюдных пляжах туристка смогла сделать красивые фото

Источник:

Анна Родионова / 86.RU

В середине лета некоторые прекрасные пляжи российских курортов безлюдны. На них установлены предупреждающие таблички и аншлаги с запретом на купание. Ограничения связаны с режимом ЧС, который введен на территории Краснодарского края из-за разлива мазута в акватории Черного моря. Но кое-где купаться всё-таки можно. Экономист из Югры Анна побывала на пляжах региона и рассказала о своих впечатлениях нашим коллегам из 86.RU.

Экологическая катастрофа произошла из-за разлома корпусов двух российских нефтяных танкеров во время 7-балльного шторма в Керченском проливе в нескольких километрах от берега. Волны достигали 9 метров, а скорость ветра превышала 20 м/с. В воду попали тысячи тонн мазута.

Анна вместе с мужем и двумя детьми отдыхала в июне в Темрюкском районе, где живут их родственники. Этим летом там закрыты девять пляжей.

«Мы отдыхали на Азовском и Черном морях в Темрюкском районе Краснодарского края. Были на закрытых пляжах, — рассказывает Анна. — На Азовском море визуально всё прекрасно: море чистое и прозрачное, медуз нет, штиль и умиротворение. Говорят, что авария с танкером задела Темрюкский район, но мы мазута не видели: ни пятен, ни запаха.

Доступными для путешественников остаются порядка 130 километров берега | Источник: Анна Родионова / 86.RUДоступными для путешественников остаются порядка 130 километров берега | Источник: Анна Родионова / 86.RU

Доступными для путешественников остаются порядка 130 километров берега

Источник:

Анна Родионова / 86.RU

Что касается Черного моря, мы ездили в Витязево, это рядом с Анапой. Там купаться тоже запрещено. Я не ожидала, что в поселке песчаный пляж. Почему-то думала, что там так же, как в Анапе, будет галька и камни. Я раньше из-за этого Черное море не очень любила. Но в Витязево мне очень понравилось, мягкий песочек, штиль на бескрайней глади воды. Но когда видишь безлюдный берег, пустые лежаки, просто плакать хочется. Конечно, наших русских людей никакими запретами не напугать и не остановить. Были парочки, которые купались в море, выходили, говорили, что всё прекрасно, мазутных пятен не было. Но мы купаться не рисковали, при входе на пляж установлено объявление, что за это могут выписать штраф».

По словам Анны, в связи с отсутствием туристов цены на курортах с закрытыми пляжами очень низкие, особенно на сезонные фрукты и овощи. Гостиницы практически пустые. Двух-, трехместный номер можно купить за 3500 рублей в сутки.

«Ни в Анапе, ни в Витязево туристов нет. Это, конечно, печально. У нас знакомые там живут, держат гостиницу. Они говорят, что этим летом она заполнена только на 10%. Что творится в больших гостиницах и санаториях, вообще лучше не представлять. Они терпят большие убытки, — рассказывает Анна. — В Темрюкском районе в этом году по сравнению с прошлыми тоже не особо много людей. Видимо, люди опасаются, едут в Крым и на другие курорты.

На пляжах поселка Кучугуры купаться разрешено | Источник: Анна Родионова / 86.RUНа пляжах поселка Кучугуры купаться разрешено | Источник: Анна Родионова / 86.RU

На пляжах поселка Кучугуры купаться разрешено

Источник:

Анна Родионова / 86.RU

Анна рассказала, что купаться в море на некоторых пляжах Краснодарского края всё-таки можно. Доступными для путешественников остаются порядка 130 километров берега. А еще есть аквапарки и бассейны в отелях.

«Мы купались в аквапарке. Многие ездят в Темрюкский район в станицу Голубицкую. В поселке Кучугуры тоже можно купаться в море. То есть выбирали день и ехали на пляж. Дорога занимала 40–50 минут у нас», — рассказала наша собеседница.

Вода в Азовском и Черном морях уже теплая | Источник: Анна Родионова / 86.RUВода в Азовском и Черном морях уже теплая | Источник: Анна Родионова / 86.RU

Вода в Азовском и Черном морях уже теплая

Источник:

Анна Родионова / 86.RU

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