Депутаты предложили ввести гибкий график работы для многодетных: новости 7 июля

Льгота будет предоставляться родителям, младшим детям которых не исполнилось 14 лет Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 7 июля.

Гибкий график работы для многодетных

В Госдуму внесут законопроект о гибком графике работы для многодетных родителей. Авторами инициативы стала фракция «Справедливая Россия — За правду», сообщает РИА Новости.

«Ключевая цель поправки — законодательно закрепить гарантированную возможность для одного из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) многодетной семьи или семьи с ребенком-инвалидом реализовать свое право на труд в условиях, максимально адаптированных к семейным потребностям, путем установления по их инициативе (на основании письменного заявления) одного из предусмотренных гибких режимов рабочего времени», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Такая льгота будет предоставляться родителям, младшие дети которых не достигли возраста 14 лет или 18, если ребенок — инвалид. Гибкий график работы включает в себя неполный рабочий день, неполную рабочую неделю или дистанционную работу.

Выросла плата за обучение в вузах

Стоимость обучения в российских вузах выросла на 12% по сравнению с 2024 годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ. В Москве плата возросла на 15,7%, в Петербурге — на 11,1%, а в остальных регионах — на 11,3%.

По данным ведомства, стоимость годового обучения на бакалавриате в среднем не превышает 2,4 среднемесячных зарплат по региону.

«В России достигнут высокий уровень доступности высшего образования: количество бюджетных мест в 2025 году по сравнению с 2020 годом увеличилось более чем на 77 тысяч (с 541 741 до 619 610). При этом региональным вузам, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, на новый учебный год установлено 428 тысяч мест, или 73% от общего их количества», — заключили в министерстве.

Изменились правила выплат единого пособия на детей

В Госдуму внесли межфракционный законопроект, который предлагает расширить сферу действия единого пособия и распространить его на детей из семей с низкими доходами до достижения совершеннолетия. С такой инициативой выступил глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

«Полагаем, что необходимо расширить сферу действия единого пособия и распространить его на детей из семей с низкими доходами до достижения ими 18 лет», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

С 1 января 2023 года введено ежемесячное пособие для семей с детьми до 17 лет и для беременных женщин, вставших на учет в медицинских учреждениях на ранних сроках беременности. Нилов пояснил, что обновленная система предусматривает выплаты семьям с доходами ниже прожиточного минимума только до достижения детьми 17-летнего возраста.

Воздушный коллапс в российских аэропортах

В аэропортах России многие пассажиры до сих пор ждут своих вылетов. Некоторые граждане пересаживаются на поезда, увеличив время в пути до нескольких дней.

7 тысяч пассажиров ждут своих рейсов в Пулково, на полу спят сотни человек Источник: Соболев LIVE / Telegram

За прошедшие двое суток из-за ограничений на полеты, связанных с угрозой беспилотников, российские авиакомпании отменили 485 рейсов. На вылет и прилет было задержано 1,9 тысячи рейсов.

«По данным Федерального агентства воздушного транспорта, за это время было произведено 43 тысячи вынужденных возвратов авиабилетов. Из-за этого авиакомпании РФ могли потерять 20 миллиардов рублей», — передает «Коммерсантъ».

Мы показывали, что творится в российских аэропортах прямо сейчас.

Погиб экс-министр транспорта Роман Старовойт

Тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Старовойта нашли в Одинцовском городском округе рядом с личным автомобилем. Утром Старовойт был отправлен в отставку президентским указом.

«Тело бывшего министра транспорта РФ обнаружили с огнестрельным ранением в личном автомобиле в Одинцовском округе. Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Основная версия — самоубийство», — сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

Что случилось со Старовойтом Источник: Городские медиа

Экс-глава Минтранса был освобожден от должности президентским указом сегодня утром. Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал ТАСС, что Старовойт был отправлен в отставку с поста министра транспорта не по утрате доверия.

Чуть позднее появилась информация о том, что не стало еще одного чиновника из Минтранса — Алексея Корнейчука. По информации РБК, смерть замначальника отдела управления имуществом Росжелдора наступила прямо во время совещания в здании Минтранса на Старой Басманной. Предварительная причина смерти — остановка сердца.

Взрыв гранаты в Рязани

В историческом центре Рязани прогремел взрыв. По данным ТАСС, в лаундж-баре напротив ТЦ «Малина» взорвалась граната. Погиб один человек, еще четверо пострадали.

Телеграм-канал SHOT сообщает, что гранату к бару принес 18-летний парень. Он был уверен, что это муляж, и хотел показать его друзьям. По предварительным данным, граната взорвалась у него в руке, молодой человек лишился конечности.