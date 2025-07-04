«Там спрятано золото Колчака»: на высоком берегу сибирской реки есть таинственная пещера — почему ее нужно увидеть

Вход в пещеру издалека скрывают молодые березки и черемуха, но пройти мимо нее сложно: люди здесь бывают нередко и протоптали к входу настоящую тропку Источник: Александр Ощепков / NGS.ru

В Тогучинском районе Новосибирской области есть загадочная пещера, в окрестностях которой тысячелетиями селились древние люди, а в Гражданскую войну она обросла новыми легендами. Добраться до необычного природного объекта непросто, а сам он может быть небезопасным, но взглянуть на него всё же стоит — наши коллеги из NGS.RU рассказывают (и показывают) почему.

Грот

Поездка в Изылинскую пещеру вполне может уложиться в однодневный тур выходного дня вместе с другой местной достопримечательностью Тогучинского района: развалинами малой ГЭС вблизи села Киик. Оба села расположены на территории одного и того же Киикского сельсовета, но добраться до пещеры будет немного сложнее.

Добираться до Изылинской пещеры туристам придется на личном авто, а потом и на своих двоих Источник: Юрий Орлов / NGS.ru

На повороте на Кусково установлен заметно отличающий от синих и белых дорожных знаков коричневый указатель на путь к пещере. Такой же можно найти и в селе, но дальше неидеальная, но проезжая грунтовка сразу на окраине населенного пункта превращается в раздавленную лесовозами дорогу всё более плохого качества. Владельцам седанов лучше всего остановиться у многочисленных табличек, на разные лады призывающих беречь природу, и дальше пойти пешком.

И у поворота на деревню, и у поворота с улицы Речной на лесную дорогу установлены таблички, указывающие направление к пещере и расстояние до нее. Но, по словам местных жителей, туристы бывают у них нечасто Источник: Александр Ощепков / NGS.ru

Идти от этого места до пещеры чуть больше 3 километров: 35 минут — в сторону пещеры, 40 (за счет небольшого подъема) — обратно. Единственное, о чем стоит беспокоиться любознательному туристу, — клещи. Есть, правда, еще мошки, комары и многочисленные оводы, но по сравнению с клещами это, право слово, ерунда.

Зато в конце дороги пытливого путешественника ждет очень необычное зрелище.

От села Кусково до пещеры 5 километров, и дорога достаточно простая для взрослых, тренированных людей. А вот на легковой машине ее преодолеть будет совсем нелегко Источник: Александр Ощепков / NGS.ru

Лаз среди камней открывается внезапно и больше всего напоминает нору какого-нибудь крупного животного (например, медведя). При должной фантазии там можно услышать шелест крыльев летучих мышей (бешенство!), ворочанье кого-то крупного (точно медведь!), а уж когда из щелки между камней стремительно выползает небольшая змейка, мы прыгаем вверх почти вертикально.

Абсолютно черная дыра среди поросших лишайником серых камней — зрелище настолько непривычное, что пугает и завораживает, каким бы смелым человеком наблюдатель ни был.

Изылинская пещера — карстовая. 7 тысяч лет назад она уже была на этом самом месте и, вероятно, уже тогда использовалась нашими далекими предками как укрытие или ритуальное место (или как-нибудь еще) Источник: Александр Ощепков / NGS.ru

Ход круто уходит под землю, и температура моментально падает. Изо рта вырывается пар, неровный каменный свод угрожающе нависает над головой. С потолка пещеры часто капает вода — именно этот звук, умноженный и искаженный подземной пустотой, снаружи можно принять за движения живого существа. В пещере сыро, серые камни поросли ярко-зеленым лишайником, и очень легко представить, как древние люди прятались здесь от непогоды, проводили странные, непонятные их сегодняшним потомкам обряды.

Небольшой, но вполне комфортный зал плавно становится ниже и переходит в узкий ход, куда можно проползти только на четвереньках — такие спелеологи называют «ракоходами». За ним — еще один зал, практически копия предыдущего.

Внутри грота холодно и сыро, с каменного потолка падает вода. Снаружи кажется, будто под толщей камня возится кто-то живой и довольно крупный. Может быть, кто-то в пещере действительно живет, но в совсем дальних залах, куда взрослый человек не влезет даже без техники Источник: Александр Ощепков / NGS.ru

Человеку, бывавшему в действительно крупных пещерах, эта может показаться смешной. Но только не в тот момент, когда ты внутри, а над головой — тонны, а может, и десятки тонн камня.

Только привыкнув к этим ощущениям, можно понять: в пещере, во всяком случае в ее передних, доступных человеку залах, не живут даже летучие мыши. Зато в небольшом углублении под естественным дымоходом расположилось кострище, над ним оставлены мангальная решетка и полуторалитровая пластиковая бутылка с неизвестной жидкостью, а на стене рядом с ними выведена настоящая наскальная живопись. Правда, не доисторическая, а современная.

Вопрос, разумна ли цивилизация, оставляющая такие артефакты, всё еще открыт Источник: Александр Ощепков / NGS.ru

Местные жители помнят и третий зал, а кое-кто говорит, что подземные ходы пещеры якобы тянулись аж до соседнего поселка Инской. Но с тех пор пещера, по их словам, значительно уменьшилась в размерах.

Старые легенды

«Я девчонкой была, мы туда лазили. В 80-е годы это было, — говорит продавщица магазина в селе Кусково, которое находится вблизи пещеры. — Тогда пещера была больше, были большие залы. Сначала залазишь в первый, потом — второй, небольшой, а третий — хороший, просторный. Тогда [дети] говорили, что раньше пещера шла аж до [поселка] Инского, был большой тоннель».

Сегодня Кусково обжито, кажется, меньше, чем тысячи лет назад. Прежде большое село хиреет, часть домов в нем пустует, некоторые участки в качестве дач покупают тогучинцы Источник: Александр Ощепков / NGS.ru

В детстве Елена ездила в Кусково в гости к бабушке, здесь же познакомилась и с будущим мужем и потом вернулась в село уже с семьей. Вспоминая, как пролезала через узкий ход, она будто возвращается в детство. А когда в магазин заходит ее приятельница Ольга, женщины начинают рассказывать о пещере наперебой.

«Когда была Гражданская война, здесь проходила армия Колчака. [И по легенде] в этой пещере золото спрятано, — улыбается Елена. — Здесь многие искали золото, приезжали даже с металлоискателями и [что-то] находили. У мужа было столько старых монет, что он с полными карманами ходил. Потом ушел в армию, а племянники всё разбазарили».

«Что там сейчас за пещера? — вторит ей загорелая, смешливая Ольга. — Вот когда мы приехали сюда в 1975 году, это было да. [Ее потом взорвали] — наверху, на скале заложили два снаряда. Но побоялись, что пострадает деревня за речкой, Изылы, что булыги большие полетят, и заряды заложили очень маленькие. Так что остались [наверху] такие две ямы, два колодца».

Социальной структуры в Кускове нет уже 20 лет, работает один магазин. Зато местные жители, не привыкшие к гостям, с удовольствием зовут и поболтать, и выпить чаю Источник: Александр Ощепков / NGS.ru

Правда, когда и зачем пещеру взрывали, не может вспомнить ни одна из женщин. Грешат и на Колчака, и на археологов: однажды Ольга, которую «папка-лесник» брал на обходы, видела ученых, выкапывавших вблизи пещеры узкие, глубокие ямы — шурфы.

И Елена, и Ольга сходятся на том, что пещера обвалилась не от неведомых взрывов, а сама, по неизвестной причине, и уже позже 1980-х. Правда, не все односельчане с ними согласны: есть версия, что на месте скального выступа планировали сделать карьер. Корреспондент NGS.RU направила запрос в администрацию Тогучинского района, чтобы узнать, сохранилась ли информация о взрывах в архивах района, но на момент публикации ответа так и не получила.

Золото Колчака местные тоже не ищут, разве что в порядке игры. И то правда: если посчитать все места, где оно по легенде припрятано, начинаешь недоумевать, сколько же этого самого золота у покойного верховного правителя России было.

Зато более древняя история пещеры знакома ученым — и продолжает вызывать у них живой интерес.

Время смотрит из земли

Экспедиция археологов, о которой вспоминают кусковцы, была в пещере далеко не самой первой. Само место — пещера в высокой скале над изгибом реки, в которой водится рыба, а вокруг полно дичи, — выглядело слишком комфортным, чтобы ученые его не проверили.

В первый раз ее исследовали еще в 1935 году. Малая река Изылы тогда называлась Изылга, а пещера фигурирует в старых статьях как Изылгинская. Тогда внутри археологи нашли небольшие костяные гарпуны, остатки глиняной посуды с разнообразным орнаментом, кости домашних и диких животных (правда, каких именно, неясно). Эти находки сегодня можно увидеть в Краеведческом музее.

Так выглядит тропка, ведущая к пещере и террасе возле нее снизу. По правую руку от смотрящего за густой зеленью прячется старица — озерцо, бывшее тысячи лет назад частью реки Ини Источник: Александр Ощепков / NGS.ru

По-настоящему же серьезные исследования ученые затеяли возле села Кусково в конце 1970-х — начале 1980-х годов. Тогда в пещере работал археологический отряд НГПУ (тогда еще, разумеется, пединститута) и ученые под руководством археолога Виктора Заха — именно его работу вспомнили сельчанки Елена и Ольга.

«Там целый комплекс археологических памятников, от эпохи неолита (каменный век), от шестого-пятого тысячелетия до нашей эры до Средневековья, — рассказала кандидат исторических наук, научная сотрудница лаборатории археологии расположенного в Кемерове Федерального исследовательского центра угля и углехимии (ФИЦ УУХ) СО РАН Алена Юракова. — Там есть и поселения, и курганы, захоронения эпохи бронзы и эпохи раннего железного века, в том числе рядом с Изылинской пещерой».

По словам археологов, для Новосибирской области такая местность почти уникальна. Иня — река равнинная, спокойная; при этом именно по территории Тогучинского района тянется Салаирский кряж — очень старые, низкие горы Источник: Александр Ощепков / NGS.ru

Древние и не очень люди селились и в других местах, но вблизи реки работать археологам было особенно удобно: периодически разливаясь, Иня хоронила следы жизнедеятельности людей под илом, четко разделяя разные исторические горизонты, что для археологов стало настоящим подарком.

Осенью 2024 года Алена Юракова побывала вблизи пещеры, чтобы оценить перспективы работ возле нее. Летом 2025 года ученая собирается изучать древние стоянки выше по течению Ини, в Промышленновском районе Кемеровской области.

«Мы планируем похожие меандры (изгибы реки. — Прим. ред.), похожие мысочки обследовать и хотим перенять опыт обнаружения [археологических памятников] и вообще работ на таких участках, — рассказала исследовательница. — Поэтому мы туда съездили, посмотрели, оценили геоморфологию: посмотрели, в каких местах, на какой высоте располагаются эти памятники».

Настоящие и бывшие жители Кускова в эти места забираются в основном поохотиться, порыбачить да насобирать дикой ягоды. Но предостерегают туристов: здесь много змей Источник: Александр Ощепков / NGS.ru

Поработать возле Изылинской пещеры кемеровские археологи хотели бы, но четких планов не строят. Причина та же, почему до пещеры едва добрались журналисты, да и местные жители ходят нечасто и только пешком: раздавленные лесовозами дороги не просыхают даже жарким летом, и добраться до пещеры автомобилями очень непросто.

«Главный плюс, что к востоку от Барабы это одно из немногих мест, где достоверно известен ранний неолит. Это время, когда люди только-только керамику изобрели. Новый каменный век, порядка 7 тысяч лет назад», — объяснил руководитель Алены Юраковой из ФИЦ УУХ СО РАН, заведующий лабораторией археологии структурного подразделения Институт экологии человека Алексей Марочкин.

Пещерой местные жители гордятся Источник: Александр Ощепков / NGS.ru

Новосибирцы с тех пор к раскопкам вблизи Изылинской пещеры не возвращались. Во-первых, объясняет начальник отдела археологии Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области (НПЦ) Владимир Сумин, в Новосибирской области исследовано уже порядка двух тысяч памятников. А во-вторых, если речь не идет о спасении археологического памятника на месте будущей стройки, спешить совершенно некуда и полностью раскапывать древние стоянки и селения незачем.

«Как правило, археологи, когда изучают археологические памятники, подбирают группу памятников этого времени, чтобы сделать выборку по разным памятникам. Весь памятник не исследуется, потому что его небольшая часть уже дает характерный материал», — заметил он.

В этой пещере еще в середине 1930-х находили наконечники для стрел и осколки керамики. Сегодня они хранятся в Краеведческом музее Источник: Александр Ощепков / NGS.ru

Для ученых из Кемерова Изылинская пещера может частью такой выборки — или просто способом взглянуть на то, как ученые работали с памятниками 45 лет назад. А возможно, ждет археологов и сама пещера: в ней ни в 1935 году, ни в 1980-х еще никто не работал.