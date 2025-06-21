«Мне было очень страшно»: как бельгиец Клод оказался на велосипеде в России и что с ней не так

Клод Бруир побывал в исторических местах и проехал веломарафон Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











На днях в Омск заехал бельгиец Клод Бруир, который весной предпринял велосипедный марш-бросок из Европы в Китай. Стартовал из Брюсселя 19 апреля на трехколесном трицикле, оборудованном солнечными батареями и прицепом. Знакомые говорили, что в России может быть опасно, но он связался с русскими велосипедистами и те убедили его, что всё будет в порядке. NGS55.RU рассказывает, как проходило путешествие Клода.

В солнечном сибирском городе гость из Бельгии оказался вечером, а уже на следующий день прибыл на старт городского велопраздника. Там мы встретились и поговорили о дорожных перипетиях, с которыми столкнулся Клод, и его модерновом «коне».

История в одном видео Источник: NGS55.RU

«Все переживали, что это небезопасно»

В Россию Клод приехал впервые. Причем изначально сюда даже не собирался, его маршрут до Китая был проложен через Турцию, Грузию, Азербайджан и другие попутные страны. Но в Азербайджан оказалось невозможно заехать из-за перекрытия сухопутных границ страны. Тогда-то он и решил проложить маршрут через Россию.

— Когда я говорил знакомым, что собираюсь проехать через Россию, все переживали, что это может быть небезопасно. Но я отвечал: «Русские сказали мне, что это безопасно».

Повезло промчаться на велосипеде по закрытым от машин проспектам Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











В начале пути бельгиец боялся четырех вещей: антиевропейских настроений в обществе, пьяных людей, краж и плохих дорог. В итоге все страхи, кроме последнего, развеялись.

Проезжая по стране, встретился со множеством разных людей, побывал в Москве на праздновании Дня Победы, ночевал в гостях, в кэмпингах и гостиницах, пробовал новые блюда, делал миллион фотографий со всеми желающими, спасался от комаров, проливных дождей и палящего солнца.

В Омске его принял фотограф Алексей Степаненко. Клод связался с ним по совету француза, который уже гостил у этого россиянина. Фотограф сопровождал бельгийца на городском велозаезде, а затем показал некоторые достопримечательности в историческом центре.

Проехать или пройти через ворота — добрая традиция Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











После рака в путешествие

Вычислить Клода в огромной толпе велосипедистов было легко: таких байков мы не встречали ни разу. По периметру крыши, на которой расположена большая солнечная батарея, прикреплены дорожные карты и флаги стран, через которые предстоит проехать или тех, где уже побывал.

Сам водитель тоже внешне отличается от основной массы участников велозабега. Едет неспешно и улыбается. Загорелый, поджарый, в круглых очках и спортивной желтой футболке, на которой обозначен маршрут поездки и изображен симпатичный логотип с велосипедистом, движущимся на фоне солнца.

Путешествие Клода несет людям важный посыл Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Клод признается, что крыша трицикла способна защитить от солнца, но от ветра и дождя — нет. Проезжая через Казахстан, он испытал на себе все «прелести» погоды, попав в грандиозный шторм с ливнем. О дорожных приключениях бельгиец рассказывает в блоге. Там есть фото людей, встретившихся ему в дороге, и разных мест, в которых удалось побывать.

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— Я пройду более 10 000 км по Евразии в своем собственном темпе, чтобы показать, что возможен и другой вид путешествий, поддержать исследования рака и напомнить людям, что никогда не следует откладывать свои планы, — этими словами Клод приветствует читателей на страничке блога. Сам бельгиец успешно победил рак и находится в ремиссии.

Пока иностранец не снимет шлем и не продемонстрирует нам благородную седину, будет совершенно невозможно определить его возраст. Позже окажется, что ему 62 года, но выглядит моложаво. Поездка в Китай спланирована неслучайно: там живет один из сыновей Клода. Он поддержал затею отца и сказал, что будет рад, если тот приедет к нему на байке.

— У меня жена и двое сыновей. Один живет в Шанхае, а жена со вторым сыном — в Бельгии. Жена — моя главная поддержка в путешествии, она помогала мне каждый день, — рассказывает Клод.

Семья Клода путешествует с ним на фотографиях Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











«Здесь много бедных людей»

В целом самым большим плюсом поездки Клод считает большое количество приятных встреч. Даже на трассе люди не могли просто проехать мимо. Останавливались, задавали много вопросов, фотографировались с путешественником, дарили ему разные вещи.

— Однажды из какой-то «Лады» 25-летней давности вышли люди и стали давать мне деньги. Я отказывался, говорил, что не нуждаюсь, но мне впихнули их буквально насильно, — улыбается Клод.

После велозаезда мы решили показать гостю что-то историческое и красивое и направились в Омскую крепость. Вскоре начался дождь и на время вся наша компания, включая велосипеды, укрылась в Тобольских воротах. Трицикл Клода действительно притягивал к себе много внимания. Его фотографировали, снимали на видео, а дети то и дело интересовались, не самодельный ли он, настолько футуристично выглядит.

Однозначного ответа тут нет, поскольку сам велосипед на трех колесах был куплен, но вот оборудовать его крышей, солнечными батареями, прицепом, массивными сигнальными огнями и прочими необходимыми вещами пришлось вручную.

Где бы ни проезжал велосипед, везде производил фурор Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











После этого мы поехали в мастерскую, где велосипед и прицеп прошли техобслуживание перед новым этапом пути.

Главным минусом путешествия по России ожидаемо стали дороги.

— Российские дороги, по которым мне приходилось ехать, были большой проблемой. Они опасны, едет много фур. Иногда было очень страшно. Приходилось постоянно поглядывать в зеркало заднего вида, кто там сзади, — отмечает Клод.

«Я тебя вижу» Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

По словам Клода, одно из отличий России от Бельгии заключается в том, что в нашей стране очень много бедных людей. Прослойка населения со средним заработком совсем маленькая, в Бельгии она гораздо больше. Нет большого количества богатых и бедных, а в России эти две крайности сильно бросаются в глаза:

— Здесь много бедных людей. В Бельгии у нас больше среднего класса, между богатыми и бедными меньше разница. А в России, похоже, есть очень богатые и очень бедные люди, — говорит Клод.

Что касается менталитета, русские люди покорили гостя из Бельгии добротой и отзывчивостью. По-русски велосипедист пока выучил самое важное: «спасибо», «да», «нет» и «доброе утро».

— Когда я уезжал, мне говорили, что в России не любят европейцев. Но здесь я увидел, что это неправда, даже несмотря на текущую ситуацию в мире. Все русские были ко мне добры и постоянно пытались что-то подарить или чем-то угостить. Давали деньги, шоколад, фрукты, — отмечает Клод.

Поля, деревья, озера и красивые храмы

Еще Клода поразили огромные пространства между городами. Можно долго ехать по дороге и не встретить ни деревни, ни даже одинокого здания типа придорожного кафе.

Клод много раз удивлялся, пока путешествовал. А сколько открытий его еще ждет! Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











— Я проезжал Исилькуль (город рядом с Омском. — Прим. ред.), потом долго-долго ехал и после этого встретил другие здания только через 90 километров. Всё остальное время только поля, деревья, озера. Красиво. Для меня это было удивительно, ведь Бельгия — маленькая страна, где живет много людей. Если там проехать 90 километров, можно оказаться в другой стране.

Путешественник по достоинству оценил архитектуру России, в частности, ему понравились храмы. На вопрос, собирается ли он посетить нашу страну еще раз, Клод ответил утвердительно.

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— Я познакомился здесь с большим количеством хороших и интересных людей. В Москве, Казани, Уфе и Омске. Я думаю, что вполне могу в будущем сюда вернуться. Но, наверное, уже не на велосипеде.

Велосипед Клода оборудован всем необходимым. Суммарно покупка трицикла и весь обвес обошлись бельгийцу в 9 тысяч евро. В переводе на рубли получается около 800 тысяч. Когда европеец проезжал Уфу, там заметили, что у него слишком маленькие задние габариты и прикрутили здоровенную, светящуюся красным светом пластину, чтобы Клода на дороге было видно издалека.

Мощное свечение красного габарита хорошо видно даже днем Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











10 тысяч километров под колесами велосипеда

Обратно из Шанхая в Бельгию Клод будет добираться не на велосипеде. Его жена тоже приедет навестить сына. Они пробудут в Китае три недели и вдвоем улетят обратно. Велосипед поедет домой в контейнере на корабле.

Клод признаётся, что это самое большое его путешествие. Раньше проезжал по Европе только 5 тысяч километров, а нынешний вояж тянет более чем на 10 тысяч километров.

Длина этого маршрута поражает даже на карте Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











— Меня называли сумасшедшим или, наоборот, восторгались, но большинство людей, которых встречаю по пути, добрые и реагируют позитивно, — говорит Клод.

Завершить путешествие он собирается до конца лета, после чего планирует снять фильм обо всём пережитом и увиденном в дороге.