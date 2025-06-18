Индийский астролог Пунит Нахата рассказал, как изменится жизнь человечества, — ожидаем глобальные перемены Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Известный предсказатель из Индии Пунит Нахата сделал несколько шокирующих предсказаний о том, что ждет человечество в будущем. Индуса нередко сравнивают с Нострадамусом — настолько точны его пророчества. В 2024 году он говорил о крупнейшем землетрясении в Азии, и уже в 2025 году катаклизм произошел в Таиланде. В своих убеждениях Пунит Нахата основывается на астрологических знаниях, ведь именно по звездам он «взламывает коды», открывающие истину. Теперь индийский предсказатель заявил о новых ключевых моментах, которые окажут влияние на весь мир.

ИИ захватывает мир

По словам предсказателя, сейчас начинается новая эра — в 2025 году закладываются основы, которыми человечество будет пользоваться веками. Поэтому важно не упустить момент. Перемены будут глобальные, а сюжет развернется в духе популярного сериала «Черное зеркало» (18+), и мы сейчас не шутим. Взять тот же искусственный интеллект. Нахата уверен: в один прекрасный день ИИ сообразит, что обладает властью как у Бога, и уничтожит людей, определив их как проблему. О сострадании и милосердии не может быть и речи.

Приятный бонус: по словам Пуниты Нахата, продолжительность жизни человека увеличится аж до 200 лет, но парадокс в том, что людей на планете станет значительно меньше, примерно в десять раз. Продолжительность жизни увеличится за счет того, что нас чипируют и чипы к тому времени научатся отслеживать болезни. Сейчас мы отказываемся от визита до последнего, а с чипом такая история не пройдет: мало того, что очаги болезни будут выявлены на очень ранней стадии, так еще и ИИ к тому моменту научится лечить людей лучше врачей.

На любовном фронте тоже произойдет интересное: люди станут связывать свою судьбу с биороботами. Человекоподобные куклы с встроенным интеллектом станут настолько реалистичными, что займут далеко не последнее место в сердцах людей. Учитывая то, как сложно в наше время отыскать вторую половинку, вариант с роботом уже не кажется столь жутким.

Предсказатель уверяет, что в ближайшие пять лет в сфере искусственного интеллекта произойдет мощнейший скачок. Оглянуться не успеем, как на наших глазах начнет разворачиваться описанная выше картина, а пока живем себе тихо мирно (и лишний раз не связываемся с чатом GPT).

Благоприятные даты лета 2025 года

Вернемся в 2025 год и обсудим благоприятные и неблагоприятные даты. Положительных больше, и это приятно.

— Счастливые даты нынешнего лета: 12 и 25 июля. Если вы что-то сделаете в эти дни, то вас гарантированно ждет успех. Также обратите внимание на 9, 21 и 28 августа. Кто не успел с летними датами, может запланировать важные события на осень, в частности, в сентябре прекрасные даты: 4, 22 и 29-е; в октябре: 2, 18 и 31-е, а в ноябре: 2, 7 и 27-е. Перед Новым годом для важных дел подойдут 5, 6 и 16 декабря, — сказал Пунит Нахата.

Для баланса поговорим о плохом. Самые неудачные и катастрофичные даты лета-2025 — 29 и 30 июня (уже не за горами). В эти дни не спешим с важными решениями, лучше перестраховаться и подождать.

— Считаю, что в это время могут произойти глобальные катаклизмы, причем такие, которые еще не случались в нашей истории. Либо это будут сильные пожары и наводнения, например землетрясение в Японии, которое достигнет 6–8 баллов, — продолжает Пунит Нахата.

Что будет с Россией

Пунит Нахата уверяет, что наша страна на протяжении нескольких лет остается и будет оставаться самым безопасным местом на планете. У нас большая территория, много ресурсов — справимся с любой катастрофой. Выдыхаем.

Россия постепенно входит в новую фазу своего развития — ожидаем рост экономики, отмену санкций, развитие в области IT-технологий, в медицине. Благосостояние россиян тоже улучшится: в 2032–2034 годах граждане страны начнут тратить больше денег на свои желания: так, на улицах станет больше красиво одетых людей, многие начнут увлекаться искусством (звучит как песня).

— 5 апреля 2026 года — дата, которая даст старт большим изменениям в России. Изменится имидж на международной арене, разовьется туризм. Вас ждут изменения в образовательной сфере, двери страны откроются, инвестировать в Россию станет легко, ведь уже в этом году начнется постепенное снятие санкций. Поэтому окно возможностей увеличится в несколько раз, что приведет к появлению богатых людей, — уверенно заявляет пророк.

Сфера образования тоже не останется обделенной — ждем появление университета, который Пунит Нахата сравнил с Оксфордом и Гарвардом по уровню престижности. Правда, наш будет еще престижнее, и поэтому к нам поедут учиться лучшие умы со всего мира.

В 2036 году возможен спад, но паниковать не стоит: деградация, по словам предсказателя, продлится всего год, а дальше всё вернется в благоприятное русло. К 2038 году Россия станет одной из ведущих IT-держав в мире, а к 2040 году Нахата и вовсе видит Россию лидером на мировой арене, а отечественная экономика будет сопоставима с экономиками Китая и Индии.

Космический туризм и транспортная революция

И снова фантастические сюжеты: перемещаемся минимум на сотню лет вперед. Пророк упомянул о появлении космического туризма — будем летать с планеты на планету. Точная дата неизвестна, пока временные рамки ограничиваются известным «рано или поздно».

Вообще, Пунит Нахата говорит, что в течение семи лет в мире появятся новые виды транспорта, ожидается транспортная революция, которая позволит увеличить скорость передвижения. Преодолевать расстояния станет проще, ведь время в пути сократится в два раза. Когда-нибудь перелет от Москвы до Владивостока составит четыре часа вместо привычных восьми.