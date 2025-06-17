Крысы в супермаркетах, дети-грабители и беспросветная грязь: откровенный рассказ биолога об Эфиопии

В столицу Эфиопии Аддис-Абебу Мария отправилась по работе, а не в качестве туриста Источник: Мария Орлова, Дмитрий Гладышев / Городские медиа











Биолог из Тюмени Мария Орлова провела неделю в столице Эфиопии. В Аддис-Абебу она отправилась по работе и увидела множество того, чего туристы, как правило, не замечают. Вместо экзотики, сафари и пейзажей из тревел-блогов — грязь, преступность, полная антисанитария, наглая ксеноориентированная торговля и безнадежный сервис. Эфиопия стала для Марии наглядным примером того, как может выглядеть страна, где каждый день ты должен бороться за базовые удобства. В этой колонке она делится опытом откровенно, без сглаживания углов — чтобы другие, подумывающие о поездке в этот регион, знали, к чему быть готовы. Далее — от первого лица.

Мария Орлова биолог

Эфиопия: страна не для туризма

В Эфиопию нас с коллегой отправили по линии Роспотребнадзора на 10 дней работать в Институте Хансена — помогать сотрудникам института определять инфекции в биологическом материале от местных крыс и мышей. До этого мы ездили в Бурунди, поэтому я уже более или менее представляла себе особенности ментальности африканцев. Но даже с учетом предыдущего опыта Эфиопия неприятно удивила.

Наша поездка успешно состоялась и завершилась только потому, что в Эфиопии нас курировала русская гидесса Елена, живущая в Аддис-Абебе с 1998 года (я буду приводить ее комментарии по ситуациям, в которых мы оказывались). От местного населения были одни проблемы.

Приключения начались прямо на паспортном контроле. Выяснилось, что пригласительное письмо от института, куда мы приехали работать, составлено неправильно и какую нам давать визу — непонятно. (Тотальное неумение правильно составлять документы, как мы позже поняли, тоже отличительная черта туземцев). После ночного перелета сил на какие-то разборки не было, мы с коллегой дружно надели покер-фейсы и сделали вид, что не владеем английским языком. Сотрудники визового отдела, осознав, что от нас ничего не добиться, посовещались между собой и выдали нам обычную туристическую визу за 60 долларов, напомнив, что работать по этой визе мы не должны😄.

Такими видами встречает город Аддис-Абеба Источник: Мария Орлова











Синие «Жигули» в Эфиопии — местное такси Источник: Мария Орлова











Пару слов о стране

На территории Эфиопии проживает несколько народностей, которые, как это обычно бывает в Африке, состоят в не слишком хороших отношениях между собой. Настолько, что даже на официальном сайте посольства России в Эфиопии можно найти предупреждение не посещать южные территории (там проживает народность орома — пастухи, собственной истории отродясь не имевшие), дабы не попасть там в неприятности. Назовем вещи своими именами: юг страны охвачен гражданской войной, население бежит в столицу, где с работой не очень (здесь и своих полно), и в массе оказывается там на улице.

Нынешнее руководство страны тоже представители орома, сильно огорчены тем, что предыдущие правители (амхара) оставили как-то слишком много исторических следов своего существования. И сегодняшнее правительство крайне озабочено их уничтожением: центр города уже изуродовали, снеся все старые здания и возведя на их месте некрасивые новоделы, а знаменитый эвкалиптовый лес на окраине Аддис-Абебы, посаженный легендарным императором Менеликом, активно вырубается (наблюдала лично — просто ужас). Короче, в последнее десятилетие из самого спокойного государства Африки Эфиопия превратилась в сильно криминализованную, погрязшую в коррупции страну, в которой развалено здравоохранение, бездействует полиция, а что тут с туризмом — сами можете себе представить. Если не можете, сейчас расскажу.

Аддис-Абеба

Город контрастов. Центр с высотками напоминает московский «Сити» и по-своему даже красив. Но окружают его жуткие трущобы, реально, вы таких не видели, поскольку у нас в РФ таких просто нет. Старые здания давно снесены, современная власть активно уничтожает воспоминания о предшественниках, искать что-то историческое весьма проблематично. Инфраструктура с виду развита неплохо: много кафешек и ресторанов, огромные отели. НО! Существуют несколько моментов, которые делают пребывание в этом городе совершенно некомфортным.

В городе есть огромные высотки, как в «Москва-Сити» Источник: Мария Орлова Источник: Мария Орлова

Но при этом они окружены жуткими трущобами Источник: Мария Орлова











Уличная преступность, или Вспомним 90-е

Пару месяцев назад две моих коллеги отправились в Аддис-Абебу на конференцию. Так вот, в первый же день пребывания они вышли утром из отеля «Шератон» (не абы что, один из самых фешенебельных отелей города), и местная шпана прямо у ворот отеля молниеносно «отжала» у них обеих мобильники. Никакие полиция и охрана гостиницы на крик бровью не повели. В принципе, это всё, что нужно знать об уровне преступности в Эфиопии.

По улицам нельзя просто расслабленно гулять, как мы привыкли. Один из местных коллег предупредил нас чудной фразой: «На улице надо быть собранным и внимательным, и всегда четко ощущать, кто находится позади тебя». Город кишит попрошайками, воришками и еще чего похуже. Про любимую некоторыми нашими недалекими туристами фразу: «Русских здесь любят!» забудьте сразу — местным гопникам абсолютно плевать, русский вы или нет, для них любой белый — источник денег. Да, именно Россия, среди прочего, обеспечила Эфиопии победу в первой войне с итальянцами — но вы же не думаете всерьез, что эта босота, приехавшая из деревень в столицу за заработком, знает историю своей страны? В тех местах, где они родились, как правило, и школы-то нет.

Отель «Шератон» — один из самых фешенебельных отелей города Источник: Мария Орлова











Мы шли по центральной улице, когда за нами внезапно увязалась группа (человек 10 или больше) детей (самых настоящих детей, клянусь, им было по 2–3 года, старшему не больше пяти!), грязных и оборванных, но, кстати, отнюдь не тощих. Они хватали нас за руки и за одежду и агрессивно требовали денег. Они бежали за нами метров 500, в итоге мы вынуждены были спрятаться от них в первом попавшемся кафе (в рестораны и магазины их, к счастью, не пускают). После таких приключений надо обязательно очень хорошо вымыть руки, да и одежду хорошо бы постирать. А еще поверьте на слово: после того, как вы пару кварталов вот так вот пробежите, спасаясь от этой жуткой толпы малолеток садиковского возраста, выражение «голодающие дети Африки» заиграет для вас совершенно новыми красками.

Пояснение от гидессы: «Они еще и плюнуть на вас могут, а как только вы замедлите шаг, чтобы оттереть плевок, — тут же полезут в ваши карманы. Кстати, этот прием часто используют и взрослые уличные грабители. Давать этим детям деньги нельзя ни в коем случае: их „пасут“ сидящие у дороги мужчины, которые якобы чистят обувь всем желающим, они сразу отнимают деньги у маленьких попрошаек».

Как себя вести

Сумки надо обязательно держать впереди себя, никаких рюкзаков — разрежут моментально! Двигаться быстро, не заглядывать в витрины, обходить стороной группки молодых людей, не отвечать на вопросы, не сбавлять шаг. Мобильные телефоны без крайней надобности не доставать, деньги — тем более. О том, чтобы прогуляться вечером перед сном, и речи нет. Темнеет здесь рано, после 18:00, и в это время уже не рекомендуется покидать отель.

Эвкалиптовый лес. Эвкалипт был привезен из Австралии Источник: Мария Орлова Сейчас эти деревья активно вырубают Источник: Мария Орлова

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Уличное движение

Соблюдать ПДД здесь не принято совсем. Будьте предельно осторожны, когда переходите улицу (это можно делать на любой сигнал светофора с равным риском быть раздавленным), старайтесь все-таки делать это по зебре. С транспортом беда, автобусы ходят беспорядочно, расписания у них нет, а маршрутки… Ну я вот вам одну специально сфотографировала — сами посмотрите и сделайте выводы. С такси тоже довольно сложно — они обжуливают клиентов, заранее включая счетчики, выдумывают высокие цены, хотя в целом если найти нормального водителя, то быстро выяснится, что такси здесь заметно дешевле, чем в России (что странно — при гораздо более высокой цене на бензин).

Нет, это не просто личная машина. Это простая общественная маршрутка, которая развозит пассажиров Источник: Мария Орлова











Отвратительный сервис

Отель «Монарх», 4 звезды, центр города, отличные рекомендации (сайт «Островок»). Поселилась в номер. Вроде, всё аккуратно, НО! Кондиционер отсутствует как факт (не только у меня, по всему отелю). Из всех розеток работает только одна, оба USB-порта неисправны, телевизор показывает черно-белые полоски, лейка в душе забита так, что невозможно голову помыть, полотенца серого цвета. Вид из окна — на стройку. Для начала вызвала мастера. Он явился, покопался с умным видом в телевизоре минут пятнадцать, сделать ничего не смог, окинул взглядом порты, ушел, пообещав, что вернется и всё починит. Нетрудно догадаться, что больше я его не видела. Не то чтобы мне был прямо так нужен телевизор, но порты очень нужны, да и платила я, вообще-то, за номер, в котором всё исправно.

Пошла ругаться на ресепшен — и меня переселили. В новом номере тоже были неисправны оба порта (в итоге коллега поделился сетевым переходником), но вид из окна был получше и лейка в душе нормальная. Осталась здесь. У коллеги в номере (полулюкс, между прочим) работала единственная розетка внизу около кровати, поэтому чайник он кипятил на полу. На третий день у него засорился унитаз, правда, надо отдать должное, сантехник прибежал и устранил проблему довольно быстро. Попросила горничную сменить постельное белье (просто так «по умолчанию» его не меняют), она сняла его, а новое надеть забыла, и вернулась только после моей жалобы на ресепшен. Почему-то я даже не удивилась — видимо, начала понимать ментальность аборигенов, которые ничего по-нормальному с первого раза сделать не в состоянии.

В описании отеля были указаны сауна с хаммамом. Они реально имелись, но их нельзя было включать, потому что электросеть очень слабая, свет в номерах и так пропадал по пять раз на дню, а если еще и баню включить, весь район может обесточиться.

При чек-ауте нам поначалу отказались выдать документы о проживании в отеле. «Зачем? У вас же есть электронный документ об оплате». Это всё да, но российские бухгалтеры требуют доказательство пребывания в отеле, а не только его оплату, причем ни в одном другом отеле мира выдача документов о проживании ни разу не была проблемой. В итоге нам опять пришлось привлечь Елену, которая на амхарском языке доходчиво объяснила дурам на ресепшене, что документ надо выдать, после чего они еще какое-то время повыделывались: «Ой, у нас компьютер завис!» — но в итоге напечатали нам нужные бумаги.

Комментарий Елены: «Здесь всегда так. У местных мозги так повернуты: лишь бы ничего не делать. Поэтому и начинается: справку дать не можем, компьютер завис и т. п.».

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Общая антисанитария

Даже в самолетах «Эфиопиан Эрлайнс» не дают бактерицидных салфеток, что, в принципе, намекает на общий тотально низкий уровень санитарной грамотности. Фактически в точках общепита здесь можно есть только термически обработанную пищу. Всё остальное (фреши, салаты и пр.) — на свой страх и риск. В отеле на зеркале над краном в ванной налеплен ремайндер: «Воду из-под крана пить категорически нельзя».

Комментарий Елены: «В ней иногда находят гепатит А». А еще в регионе распространены дизентерийный амебиаз, брюшной тиф и сальмонеллез. Поэтому овощи и фрукты, купленные на рынке, надо обязательно вымыть с мылом и окатить кипятком. Местные деньги ни в коем случае не кладите в кошелек с русскими купюрами, держите в отдельном мешочке — впрочем, вы и сами до этого додумаетесь, когда увидите, в каком состоянии эфиопские бырры и чем от них воняет (спойлер: да-да, воняют так, как будто их достали из прямой кишки, выглядят так же).

В ресторане отеля были вкусные бургеры, но мы с коллегой ими оба отравились. Комментарий Елены: «В Эфиопии в бургерах нельзя есть овощи — они могут быть плохо промыты, поэтому салат и помидоры надо обязательно вытащить из бургера, перед тем как его есть». По-моему, это днище, думаю, вы со мной согласитесь.

Большой центральный супермаркет, стоим в очереди в отдел выпечки (коллега, устав от местной кухни, захотел купить пончиков). Ничто не предвещает. Вдруг раздается дикий дружный крик «а-а-а!» сотрудниц отдела (молодых женщин), и все они разбегаются в разные стороны. Выясняется: из-под прилавка вылезла крыса. Без комментариев.

Комментарий Елены: «В Аддис-Абебе есть хорошие рестораны, но их не очень много, и надо знать, куда идти поесть, чтобы не нажить себе проблем медицинского характера».

На фото: ынджера — местный хлеб. Вкусный, но немного кислый Источник: Мария Орлова











Отношение к белому человеку как к источнику денег

Теоретически в Эфиопии многие вещи действительно дешевле, чем в России, но практически, чтобы покупать по таким ценам, надо иметь с собой местного гида. Рассказы о том, что с продавцами можно успешно торговаться и как-то фейерически снизить цену, — миф, который почему-то упорно кочует из одного путеводителя в другой. Ничего подобного. При вашем появлении (то есть приходе белого человека) продавец тут же накручивает цену и ловко пудрит вам мозги, рассказывая, что «это и так очень дешево, вот прямо даром отдаю, от сердца отрываю товар высочайшего качества!».

И строго говоря, присутствие говорящего по-амхарски гида тоже ничего не гарантирует: даже при Елене, живущей здесь 30 лет и прекрасно знающей, что и сколько стоит, некоторые продавцы умудрялись загибать цену так, что это вызывало недоумение. Тотальное желание обмишурить каждого белого покупателя поражает своими масштабами — это целенаправленная политика местной торговой отрасли.

Финальный аккорд

При прохождении досмотра в аэропорту коллегу попросили достать всё из карманов, он вытащил две упаковки банановой жвачки. Сотрудник аэропорта тут же отобрал у него одну со словами: «Через границу можно провозить только пачку!» и без стеснения сунул ее себе в карман. Занавес.

А вы бы хотели побывать в Эфиопии? Да, почему и нет? Не горю желанием Отвечу в комментариях

До этого Мария побывала в Брунее. Это маленькое государство в Азии не такое популярное место для посещения туристам. Однако Бруней впечатлил тюменку настолько, что она назвала это лучшим своим отдыхом за последние десять лет. Почему — читайте в ее колонке. А знали ли вы про такую страну, как Оман? Популярность среди туристов она начала набирать только недавно. Там хоть и небогатая растительность, но тоже есть на что посмотреть: карстовая воронка, горы, пляжи с черепахами.