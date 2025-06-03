Слон зашел в магазин в Таиланде и наелся сладостей — видео дерзкого ограбления: новости 3 июня

Слон совершает не первый свой налет Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 3 июня.

В школе появится новый обязательный предмет

Предмет «Духовно-нравственная культура России» станет обязательным для учеников 5—7 классов с 2026 года. Об этом сообщил ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков.

Предмет будут преподавать учителя истории. В 5-м классе — 17 часов, в 6-м — 34. И в 7-м тоже 34 часа, сообщил Лубков в беседе с ТАСС.

МПГУ занимается разработкой учебников. По словам ректора, содержание курса будет касаться духовно-нравственных ценностей русской и российской цивилизации и будет отражаться через деятельность героев, их жизнеописание и подвиги. Из-за изменений придется пересмотреть структуру учебного плана основной школы.

В Турции произошло мощное землетрясение

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,8. Десятки людей пострадали, погиб ребенок. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая в соцсети X.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), очаг землетрясения залегал на глубине 68 км. Эпицентр находился в 17 км от города Мармарис с численностью населения 33,7 тысяч человек и 132 км к юго-юго-востоку от города Айдын, где в проживают 163 тысяч человек.

Все произошло ночью в 02.17 (мск). В панике 69 человек спрыгнули с большой высоты и получили травмы, 46 из них понадобилась госпитализация. Погибла четырнадцатилетняя девушка. Она испытала паническую атаку в момент землетрясения и была госпитализирована, но ее не удалось спасти.

Подтверждать возраст в магазинах будут по биометрии

Сервис подтверждения возраста по биометрии при покупке товаров готовится к запуску в России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на полях конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025).

Он подчеркнул, что использование биометрии будет добровольным. Технология станет альтернативой традиционным способам проверки возраста, включая предъявление паспорта или иного удостоверяющего личность документа.

Путин освободил от должности двух высокопоставленных силовиков

Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя главы МЧС РФ Илью Денисова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.даа

Также президент освободил от должности заместителя директора ФСИН Александра Хабарова, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.

Оба указа вступают в силу со дня его подписания — 3 июня 2025 года.

Денисов был назначен на должность замглавы МЧС России в 2019 г. До этого он занимал пост начальника Главного управления МЧС России по Москве. Хабаров работал в должности заместителя директора ФСИН с 2020 года.

Маткапитал хотят поднять до миллиона

Премьер-министру Михаилу Мишустину предложили увеличить сумму материнского капитала еще на один миллион рублей. Но не для всех — а для матерей младше 24 лет. Предложение Мишустину направила Яна Лантратова, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества.

Она уверена, что поддержка раннего рождения первенца увеличит вероятность рождения последующих детей. Также это благотворно скажется на здоровье женщин в беременности и родах. Главная цель идеи — «потенциально сломить тренд на отложенное родительство, тем самым увеличив вероятность рождения у россиян вторых и последующих детей». Пока же средний возраст рождения первого ребенка у женщин в стране составляет 28–29 лет.

В Госдуме хотят полностью запретить вейпы

Государственная дума поддержит полный запрет продажи электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции, если такая инициатива поступит от правительства РФ. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«После заявления министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова в поддержку полного запрета продажи вейпов ожидаем от правительства РФ соответствующую законодательную инициативу. Депутаты поддержат законопроект. Более того, рассмотрим его в приоритетном порядке», — сказал Володин.

По его словам, вред здоровью от вейпов очевиден, поскольку в жидкостях к ним содержатся тяжелые металлы, при парении образуются токсичные соединения, увеличивается риск развития тяжелых заболеваний.

В России участились случаи неприятной болезни

С началом купального сезона в России в нескольких регионах зафиксированы случаи церкариоза. Это кожное заболевание, которое вызывается проникновением личинок паразитов под кожу, известно также как «зуд купальщика». С такими проблемам уже столкнулись жители Московской, Тамбовской, Нижегородской областей и Башкирии.

Заразиться церкариозом можно в теплой, пресной и стоячей воде. Риск повышает наличие водорослей и уток. Эти водоплавающие птицы часто выступают переносчиками паразитов, вызывающих данное заболевание. С фекалиями птиц в озера попадают яйца церкариев, из которых образуются личинки. Они и внедряются под кожу человека, вызывая острую аллергическую реакцию.

В России есть риск завоза холеры

Риски завоза холеры в Россию остаются, а эпидемиологическая ситуация в мире оценивается как напряженная. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова,

«Мы предполагаем, что такие завозы будут, потому что и наши туристы, и наши путешественники, они в разных странах мира, там, где высокий уровень заболеваемости, также благополучно, не боясь, приезжают отдохнуть», — сказала Попова.

Она отметила, что Роспотребнадзор ведет мониторинг ситуации, а также провел оценку готовности всех лечебных учреждений и пунктов пропуска через границу. Также ведомство учитывает климатические изменения.

Умер композитор Евгений Дога

Скончался композитор, создатель вальса для кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» (12+), Евгений Дога. Ему было 88 лет.

Источник: classicalmusicnews.ru











Информация о причинах смерти музыканта пока не сообщается. В день похорон композитора Евгения Доги в Молдавии объявят национальный траур, сообщила президент Молдавии Майя Санду.

«Мы узнаем произведения маэстро с первых нот. Молдова была красивее и богаче благодаря вам. Прощаемся с болью, но и с признательностью. В честь великого Евгения Доги день его похорон будет объявлен национальным трауром», — написала она в соцсетях.

Дога — советский и молдавский композитор, народный артист СССР, с 1988 года был гражданином России. Дога писал оперы, балеты, симфонии, музыку для театра и кино. Активно сотрудничал с ведущими кинорежиссерами, включая Эмиля Лотяну и Сергея Параджанова. ЮНЕСКО признала его вальс для фильма «Мой ласковый и нежный зверь» одним из четырех музыкальных шедевров XX века.

Слон в Таиланде ограбил магазин

В Таиланде слон по кличке Плай Бианг Лек обчистил магазин. Несколько лет он проходил мимо поселкового магазина и никогда им не интересовался. Но в этот раз он свернул с обычного маршрута, пишет khaosod.co.th.

Ограбление продуктового магазина слоном Источник: SHOT / Telegram

Он прошел к полкам с тайскими сладостями, подкрепился печеньем и сырыми яйцами. В этот момент сотрудники подождали пока он отойдет на безопасное расстояние и попытались отогнать животное. Затем спокойно вышел из магазина и вернулся на тропу.

Как передает South China Morning Post, этот слон уже не впервые становится участником подобных инцидентов. В прошлый раз он устроил набег на ресторан в провинции Накхонратчасима, учуяв запах еды, пока сотрудники заведения спали.