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Страна и мир Основатель Microsoft раздаст людям 200 миллиардов долларов. Он наконец-то объяснил, кто именно получит деньги

Основатель Microsoft раздаст людям 200 миллиардов долларов. Он наконец-то объяснил, кто именно получит деньги

На то, чтобы потратить эту сумму, уйдет около 20 лет

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В 2045 году его фонд прекратит работу | Источник: Bill Gates / Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)В 2045 году его фонд прекратит работу | Источник: Bill Gates / Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2045 году его фонд прекратит работу

Источник:

Bill Gates / Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Недавно основатель Microsoft Билл Гейтс объявил, что отдаст все свои деньги на благотворительность. Это 200 миллиардов долларов. 2 июня он выступил с речью на африканском конгрессе в Эфиопии. Там Гейтс пояснил, что большая часть из этой суммы уйдет в Африку. Расходование этих средств займет около 20 лет.

«Недавно я взял на себя обязательство, что мое богатство будет роздано в течение следующих 20 лет. Большая часть этого финансирования будет потрачена на помощь вам в решении проблем здесь, в Африке», — обратился миллиардер к жителям континента.

Фото из одной из поездок Гейтса в Африку | Источник: gatesfoundation.orgФото из одной из поездок Гейтса в Африку | Источник: gatesfoundation.org

Фото из одной из поездок Гейтса в Африку

Источник:

gatesfoundation.org

В зале сидели более 12 тысяч чиновников и дипломатов из разных африканских стран. Гейтс сказал им, что каждая страна Африки «должна встать на путь процветания». А ключом к этому пути станут здравоохранение и образование. Гейтс призвал отдать приоритет первичной медицинской помощи. Он заранее объяснил, что предпочтет работать с правительствами, «которые ставят здоровье и благополучие своих людей на первое место».

«Мы узнали, что помощь матери в поддержании здоровья и полноценном питании до беременности и во время беременности дает самые сильные результаты. Обеспечение полноценного питания ребенка в первые четыре года жизни также имеет решающее значение», — подчеркнул Гейтс.

Миллиардер надеется внести вклад в благосостояние народов Африки | Источник: gatesfoundation.orgМиллиардер надеется внести вклад в благосостояние народов Африки | Источник: gatesfoundation.org

Миллиардер надеется внести вклад в благосостояние народов Африки

Источник:

gatesfoundation.org

Также он сказал, что восхищается умением африканцев тяжело трудиться, и об успехах, которые уже сделали многие государства. В качестве хорошего примера он привел такие страны, как Эфиопия, Руанда, Зимбабве, Мозамбик, Нигерия и Замбия. Там правительства борются с детской смертностью, малярией и ВИЧ, несмотря на сильные финансовые трудности.

«Наш фонд всё больше привержен Африке», — подвел итог Гейтс.

Фонд Гейтсов планирует сосредоточить усилия на сокращении смертности матерей и младенцев, уничтожении инфекционных заболеваний и выведении миллионов людей из нищеты. Работа фонда на континенте, по их собственной оценке, уже спасла более 80 миллионов жизней.

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