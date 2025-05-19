«Земля вернется в каменный век»: «звезда-зомби» блуждает по Млечному Пути — чем она опасна

Рассказываем, что за «звезда-зомби», которая может уничтожить человечество Источник: Полина Авдошина / Городские медиа











В мае по соцсетям начали распространяться сообщения: в сторону Земли летит «звезда-зомби» неизвестного происхождения. Якобы этот космический объект может откинуть нашу планету в каменный век.

Подробнее о загадочной звезде нам рассказал кандидат физико-математических наук, ведущий методист ярославского центра имени В. В. Терешковой Николай Перов. Сотрудник планетария рассказал, что этот объект называется магнетар.

«Магнетар — это тип нейтронной звезды. Он рождается в результате взрыва сверхновой звезды, когда родительская звезда под действием сил гравитации сжимается в сферу радиусом 20 км и плотностью до 1017 кг/м3. Магнитное поле магнетара в триллион раз больше земного. Чтобы транспортировать чайную ложку вещества магнетара, потребуется 10 миллионов стотонных вагонов. Такой состав протянулся бы от экватора до полюса Земли», — пояснил Николай Перов.

«Звезду-зомби», которая в теории может нам угрожать, обнаружили в 2008 году.

«Обсерватория NASA Swift заметила короткие интенсивные вспышки гамма-излучения из окрестностей Млечного Пути. Источник, оказавшийся одним из 30 известных магнетаров в Млечном Пути, был назван SGR 0501+4516», — указано в статье NASA.

Ученые смоделировали, что если магнетар будет находиться близко к нашей планете (например, как от Луны до Земли), то последствия могут быть разрушительными.

«Вся электроника выйдет из строя. Телефоны, интернет, электричество — всё отключится. Земля вернется в каменный век. Резко увеличится количество мутаций и раковых заболеваний. Излучение разрушит ДНК и иммунную защиту живых организмов. Навигационные спутники сгорят, орбитальные станции потеряют связь. Психологические последствия: паника, страх, глобальный экономический и политический коллапс», — рассказал Николай.

Переживать насчет конца света не стоит. Эта «звезда-зомби» находится от нашей планеты в 15 тысячах световых лет.

«В ближайшие миллионы лет магнетар SGR 0501+4516 не будет угрозой для Земли», — сказал Николай.

Магнетар находится слишком далеко, чтобы как-то угрожать Земле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Но есть в этом магнетаре еще кое-что интересное. Астрономы не могут точно определить, откуда взялся SGR 0501+4516. После взрыва сверхновых наблюдаются остатки, по которым можно было бы вычислить зарождение магнетара. Но в случае «звезды-зомби» есть загвоздка.

«Прослеживание траектории движения магнетара на тысячи лет в прошлое показало, что не существует других остатков сверхновых или массивных звездных скоплений, с которыми он мог бы быть связан», — написано в статье NASA.