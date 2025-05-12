Беги, казак, а то атаманом станешь. Как следствие полтора года не замечает насилие в кадетском корпусе

Шахтинский казачий кадетский корпус (ШККК) считается образцовым, одним из лучших на юге России Источник: Baklanov-korpus.ru, Иван Маринец











В ноябре 2023 года в Шахтинском казачьем кадетском корпусе (ШККК) произошел скандал. Девятиклассник Алексей Маринец сообщил родителям, что его избил директор корпуса Виталий Бобыльченко, а помогала ему заместитель Ирина Чертова. У кадета диагностировали перелом пальца и множественные ушибы. Корреспондент 161.RU провел собственное расследование и выяснил, что физическое и психологическое насилие в казачьей школе Бобыльченко стало нормой. Алексей не первый и не единственный пострадавший. Юристы семьи требуют возбуждения уголовного дела, но СК трижды в этом отказал, ссылаясь на процессуальные проверки. Скандал дошел до главы СК России Александра Бастрыкина. Рассказываем, что изменилось за полтора года и почему руководство корпуса до сих пор не привлекли к ответственности.

«Хочу одного: чтобы этот человек больше никогда не работал с детьми. Такие позорят всю историю кадетства», — говорит Иван Маринец, забравший сына Алексея из девятого класса Шахтинского казачьего кадетского корпуса.

Врачи диагностировали у подростка ушиб мягких тканей грудной клетки, перелом пальца и другие травмы. Кадет Маринец утверждает, что его избил и оскорбил нецензурной бранью директор корпуса Виталий Бобыльченко. Сотрудники учреждения и родители подтверждают, что насилие стало там нормой.

«Ударил ребенка в лицо, и он упал на мат»

Вспоминаем хронологию событий в кадетском корпусе.

— Ребенок утром 27 октября позвонил мне и рассказал, что его побили директор и завуч школы, — утверждает отец кадета Иван Маринец в беседе с корреспондентом 161.RU. — Он сказал, что стоял на уроке физкультуры с телефоном и снимал ребят на камеру, как они занимаются. Зашли директор и завуч, спросили, почему Леша с телефоном. Сын ответил, что как старший кадет имеет право быть с телефоном. Это разрешено для того, чтобы он мог связываться с классным руководителем, офицером класса. Остальные получают телефоны только вечером, чтобы связаться с родителями. Директор сказал ему: «Ты чмо и ублюдок, а не старший кадет». После этого ударил ребенка в лицо, и сын упал на мат.

Многие одноклассники видели начало избиения — дверь в подсобку была открыта, пока завуч Ирина Чертова ее не захлопнула.

— Виталий Александрович ударил меня в лицо сначала. Потом, когда я лежал на матах и закрывал голову, он продолжал бить, — вспоминает кадет Алексей Маринец. — Завуч в это время пыталась разблокировать мой телефон — посмотреть, что там. Нос, к счастью, не разбили. Когда я вышел, учительница физкультуры помогла мне отдышаться, потому что он по ребрам меня бил. Она осмотрела меня, потом сказала: «Иди посиди». Чуть позже всё-таки отправила в медпункт, потому что, мне кажется, я терял сознание — меня очень тошнило.

Алексей Маринец был старшим кадетом — старостой класса Источник: Иван Маринец











Алексей Маринец был одним из лучших учеников, чья фотография висела на доске почета. Маринец участвовал в параде на 9 Мая, занимается пятиборьем, легкой атлетикой, играет на барабанах. Кадет принес учреждению немало медалей, грамот и других наград, а сейчас учится на сварщика в Ростовском индустриально-полиграфическом техникуме

После произошедшего в спортзале Виталий Бобыльченко собрал всех в актовом зале и сообщил Маринцу, что он больше не будет участвовать ни в каких соревнованиях, и лишил его звания старшего кадета, прилюдно сорвав погоны.

— Долго, очень долго меня ругал директор. Говорил, что у меня не должно быть погон, что я плохой, ужасный человек — ну там матом, правда. Потом у всего моего класса тоже сняли погоны. Им просто так захотелось, — рассказал кадет. — Я добивался своих погон четыре года, держался на должности главного кадета, а меня ни за что лишили всего и избили.

Завуч Ирина Чертова заявила отцу кадета, что «мальчика никто не бил, а Алексей сам всё выдумал и сочинил». Сам Бобыльченко так и не вышел к отцу юноши, который сразу приехал в казачий корпус. С корреспондентом 161.RU руководство корпуса также отказалось общаться.

Родители Алексея зафиксировали все телесные повреждения в медучреждении и получили на руки необходимые документы. В экспертизе написано: перелом пальца, ушибы мягких тканей грудной клетки, многочисленные гематомы.

Юношу обследовали в нескольких клиниках Источник: Иван Маринец











Отец Алексея написал заявление в полицию Источник: Иван Маринец











— Я написал уполномоченному президента Владимиру Устинову, детскому омбудсмену Ирине Черкасовой. Соответствующую жалобу оставил в областной прокуратуре на руководство корпуса, — рассказывал отец кадета. — Оставлять всё так я не позволю, потому что это наши дети. Сегодня он избил моего, а завтра чьего? Обратился с этим вопросом и к директору департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Петру Серову. В ответ он начал рассказывать мне, какой Бобыльченко замечательный директор и человек. По сути, он проигнорировал мою просьбу разобраться в ситуации.

В результатах экспертизы и в полицейском протоколе, с которым ознакомился корреспондент 161.RU, указано, что Алексей Маринец получил тяжкие телесные повреждения.

Медики зафиксировали перелом пальца Источник: Иван Маринец











Родители других кадетов пересказали слова детей, которые стали свидетелями происшествия: директор Бобыльченко завел Алексея Маринца в комнату для спортивного инвентаря. Они видели, как завуч Чертова пыталась разблокировать телефон мальчика и закрывала дверь. Слышали нецензурщину и оскорбления, видели, как учительница физкультуры подняла обессиленного старшего кадета с матов и отправила в медпункт.

Часть родителей в беседе с корреспондентом рассказали, что помимо даже этого случая, в корпусе происходит очень много правонарушений.

«Учителя боялись его, а родителей он запугивает»

Шахтинский казачий кадетский корпус не в первый раз оказывается в центре скандала. В 2021 году мать шестиклассника Даниила рассказала, как одноклассники-кадеты избили ее 12-летнего сына. Медицинскую помощь ребенку не оказали, зато, по рассказу матери, отчитали перед строем и заставили писать объяснительную, почему будущий казак ведет себя «как маменькин сынок». В итоге Даниил несколько дней скрывал от всех опухшую ногу, и только на выходных мать отвезла его в больницу. Диагноз: перелом лодыжки.

Тогда Бобыльченко ответил матери, что такой вопиющий случай произошел впервые, поэтому всех причастных решено простить.

По словам классного офицера Александра Драчинского, который раньше работал в корпусе, однажды директор побил кадета прямо у входа в главный корпус.

— Учителя боялись его, а родителей он запугивает, что дети не доучатся, если кто-то откроет рот, — утверждает Александр Драчинский, работавший классным офицером в ШККК. — [Бобыльченко] чувствует себя уверенно, потому что он там уже больше 12 лет. Делает, что хочет.

Но для самого Драчинского последней каплей стал случай, когда два десятиклассника опускали руки малышей в нагретую кипятильником воду.

— Были жуткие ожоги, родители приходили разбираться, но с ни кого [из десятиклассников] не сняли погонов, всё это замялось, — вспоминает мать одного из кадетов. — Эти ребята как ни в чем не бывало и дальше учатся, потому что классный руководитель — приближенная к директору.

Офицер Драчинский от директора потребовал наказать кадетов, измывавшихся над младшими товарищами. Сказал: «Или я, или они». В итоге офицера уволили.

Офицеры многие, как и Александр Драчинский, уволились, потому что не позволили к себе такого отношения Источник: Евгений Вдовин / 161. RU











— Мне принесли объяснение двух кадетов тогда, что они прижигали малышей кипятильником. Я их вызвал к себе, отругал, а после директор сказал мне уходить, — пересказывает прошлогодний инцидент 161.RU Александр Драчинский. — Их классный руководитель — близкая подруга завуча, и поэтому уволили меня. Когда я написал рапорт, вслед услышал только массу оскорблений.

И бывший классный офицер, и родители рассказывали о пренебрежительном отношении директора Бобыльченко и завуча Чертовой к другим сотрудникам.

— Только при мне с должности офицера уволились два человека. После меня, говорят, еще, — добавил Александр Драчинский.

По словам родителей, завуч Чертова на собрании с учителями бросила стулом в спорившего с ней коллегу, но попала в свою подругу — классрука того самого класса, ученики которого издевались над младшими.

«Уважаемый человек»

Правительство Ростовской области начало проверку после произошедшего в казачьем кадетском корпусе. Региональный департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений провел свое внутреннее расследование и пришел к выводу, что сторонам надо просто примириться.

Отец пострадавшего кадета Иван Маринец сообщил корреспонденту 161.RU, что дважды обращался за помощью к директору департамента Петру Серову, но тот лишь предложил сторонам примириться. По его словам, директор департамента объяснил свое предложение тем, что Бобыльченко — «уважаемый человек» и не мог избить кадета.

Сам Бобыльченко назвал кадета лжецом и заявил, что «удариться он мог где угодно». Казачий полковник утверждал, что ребенок, возможно, попытался так скрыть проблемы с успеваемостью или всё происходящее вовсе «нападение на патриотически ориентированное учреждение».

Ростовчанин Иван Маринец потребовал возбудить уголовное дело против Бобыльченко, лишив его права работать с детьми Источник: Baklanov-korpus.ru











Скандал набирал обороты. Вопросы к Бобыльченко появились и у экс-губернатора региона Василия Голубева. Правда, они так и остались без ответа. Дело дошло до Москвы, а в биографии директора ШККК нашлись темные пятна. Голубев раскритиковал работу департамента по делам казачества после того, как история с избиением учащегося Шахтинского казачьего кадетского корпуса дошла до Москвы.

Василий Голубев потребовал отчитаться не только по ситуации с кадетом Маринцом, но и о растрате имущества, в которой, как выяснилось, Бобыльченко заподозрили вскоре после назначения директором ШККК.

Источник редакции в правоохранительных органах подтвердил, что Бобыльченко проходил подозреваемым по двум уголовным делам. Сначала шахтинская полиция посчитала, что он присвоил 90 тысяч бюджетных рублей при закупке спортинвентаря. По версии следствия, Бобыльченко заключил фиктивные контракты с фирмой «Интерспорт». А в 2010 году директора заподозрили в злоупотреблении полномочиями из-за фиктивного трудоустройства в кадетский корпус 58-летней Татьяны П.

По словам силовика, оба дела так и не дошли до суда. Теперь правоохранители выясняют, почему 12 лет назад Бобыльченко решили не привлекать к ответственности.

Тем временем главный специалист отдела по работе с кадетскими учебными заведениями департамента по делам казачества региона Ольга Герасименко отправила руководству корпуса голосовое сообщение, в котором потребовала прекратить травлю детей и учителей. Некоторые учителя, офицеры-воспитатели, а также представители руководства Шахтинского корпуса доводили до кадетов 9-го класса информацию о том, что они приняли не ту сторону действующего конфликта.

Вопрос стоял на контроле у экс-губернатора региона Василия Голубева, но дальше этого дело не пошло Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











«Как еще бороться с этим, чтобы защитить людей?»

Первый опрос кадетов и учителей провел следователь в ноябре 2023 года. Письма Ивана Маринца уполномоченному президента и детскому омбудсмену были взяты в работу, и ростовским силовикам поступили указания из Москвы тщательно разобраться в случившемся.

Руководство корпуса в беседе с отцом Алексея давило на упавшую успеваемость кадета. Позже руководство корпуса начало третировать классного руководителя и офицера, которые подтвердили, что избиение мальчика было.

— Я позвонил в департамент казачества и общался с помощником губернатора, потому что они третируют их. С ними не здороваются директор, завуч, намекают им на увольнение, относятся не как к преподавателям, — рассказал Иван Маринец. — После этого из департамента звонили в корпус и предупредили, что подобное отношение к педагогам будет иметь для руководства последствия. Как еще бороться с этим, чтобы защитить людей?

Это нормальное поведение руководства, призванного учить наших детей чести, достоинству и порядочности? Иван Маринец отец Алексея Маринца

В январе 2024 года в правительстве рассказали о результатах проверки в ШККК. Рабочая группа по расследованию инцидента с кадетом Алексеем Маринцом проверила работу Шахтинского казачьего кадетского корпуса (ШККК) и сделала вывод: директор Виталий Бобыльченко виновен в «слабом контроле за выполнением расписания занятий». Это следовало из ответа департамента по делам казачества Ростовской области.

В департаменте уточнили, что за «слабый контроль за исполнением должностными лицами своих служебных обязанностей, связанных с психолого-педагогическим сопровождением несовершеннолетних» директору Бобыльченко объявили взыскание, а десятки сотрудников написали объяснительные за проступок руководителя корпуса.

Избиение кадета в ответе департамента никак не было упомянуто и не было прокомментировано Источник: baklanov-korpus.ru











СК предложил пройти полиграф директору казачьего корпуса в Шахтах, где избили кадета, как и другим участникам конфликта. Уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений средней тяжести так и не завели, а директор казачьего корпуса продолжает руководить учреждением.

«Я хуже человека не встречал»

Материалы процессуальной проверки зависли между СК и МВД. Корреспондент 161.RU Сабина Бондарь отправилась в Шахты в январе 2024 года. Она поговорила с 13 бывшими и действующими сотрудниками корпуса, с кадетами и родителями, чтобы убедиться: физическое и психологическое насилие в казачьей школе Бобыльченко стало нормой. Журналистское расследование обнажило насилие в корпусе изнутри. Бывшие воспитанники, действующие сотрудники и родители кадетов рассказали, как годами в Шахтинском казачьем корпусе закрывали глаза на избиения и унижения.

Один из героев публикации — бывший воспитанник корпуса Максим — рассказал, как Бобыльченко лишил его мечты и выгнал из корпуса, не пустив даже на выпускной вечер. Причиной тому стал подзатыльник, который старший кадет дал шестикласснику за мат. Этот мальчик оказался тем, «чьи родители были нужны и важны директору».

— Последние звонки, 1 сентября, фестивали, День корпуса — везде. Весь сайт корпуса в моих фотографиях, — рассказывает Максим. — Но после этого случая всё пошло вверх дном. На разводе с меня сорвали погоны — ходил в камуфляже без шеврона, как румын пленный какой-то. Все знаки отличия сняли, просто все… Ничего нет, никаких заслуг, лычки, погоны. Директор стал угрожать, что не доучусь. Я, конечно, понимал, что документы в базе уже есть на экзамены, никак процесс в обратную сторону нельзя развернуть. Я выпускник. От этого он очень злился. Долго думал, как жизнь мне испортить, наверное, и придумал в итоге.

За месяц до ЕГЭ директор вызвал мать опального кадета и посоветовал «валить из корпуса». Максим начал защищаться, говоря, что доучится удаленно и сдаст экзамены. Совпадение или нет, но вскоре после того разговора кадета избили. Максим уверен, что хулиганов подослало руководство корпуса.

Фотографии после избиения сохранились в телефоне у парня Источник: предоставлено героем публикации











Юношу не допустили посещать консультации для подготовки к ЕГЭ, приходить в корпус, не допустили к выпускному и к последнему звонку в 11-м классе.

— Весь этот гнет я морально очень тяжело переживал. На нервной почве начались головные боли, это спровоцировало тяжелейший псориаз. Но помогали близкие, родные, друзья, и я всё-таки сдал все экзамены, — рассказывает Максим. — Была у меня мечта, из-за которой я и пошел в кадетский корпус. Мечтал поступить в один из престижных военных вузов в Санкт-Петербурге. Мечту мою втоптали в грязь…

Из-за тяжелого заболевания юноше отказали в поступлении в вуз.

— К директору отношение у меня… наихудшее. В моей жизни еще хуже человека не встречал, наверное. Просто с ничего такие гадкие слова говорить ребенку в присутствии его матери — низко… Могу процитировать самое безобидное, что он говорил: «Я бы тебя ударил, да не хочу руки о говно пачкать». Запомнил почему-то эту фразу. Говорил маме: «Посмотрите, какое вы говно воспитали». И всё это из-за одного подзатыльника за мат младшему по возрасту.

Другая история, что с ходу вспомнили все наши собеседники, — про кадета, которого директор якобы бил головой о стену. Мать забрала ребенка из ШККК после примера такого «казачьего воспитания».

— Все терпели и дотерпелись, — говорит мать бывшего кадета. — Прошлой весной мой здоровый крупный сын позвонил, рыдая в трубку. Он мне говорил, что его директор бил головой об стену. Я пулей собралась и поехала в корпус. Время было дневное, но [Бобыльченко] на месте не оказалось. Представляете, он струсил и сбежал, хотя знал, что мать избитого им ребенка едет.

Женщина прождала Бобыльченко в корпусе несколько часов, но он так и не поговорил с ней после инцидента с ее сыном Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











— Я позвала сына и начала спрашивать, за что директор его избил. Ребенок и его одноклассники рассказали, что сын на уроке математики оперся на руку головой. В это время в класс зашел Бобыльченко, и ему показалось, что кадет спит. После этого он начал орать на него. Так как в корпусе нужно директора называть господин полковник, то сын сказал: «Нет, мой господин, я не сплю». А [Бобыльченко] решил, что сын не тот тон использовал в голосе, якобы издевательский.

«Казачий полковник» Бобыльченко возглавляет кадетский корпус последние 18 лет. Параллельно успел побыть атаманом донских казаков, но потерял высокий пост всего через год работы. Бобыльченко критиковали и руководители российского казачества, и рядовые казаки. Оказавшиеся в ШККК офицеры не задерживаются надолго. Негативный флер вокруг персоны Бобыльченко, впрочем, не мешает официальным органам называть его учреждение образцовым, а самого директора описывать как человека, который «зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны в деле возрождения донского казачества».

Еще один кадет ушел из корпуса из-за насилия. Парню постоянно доставалось от одноклассников: «блатные» били тех, кто не скидывался в «общак».

— Ночью били табуретками, портили кровати. Наши кадеты находили в прорезях стен и в потолке бутылки пустые от водки, коньяка, потом приходили офицеры, думали, что мы пили, и наказывали, — рассказал бывший кадет. — [«Блатные»] кадеты могли мочу с мылом смешать, разбудить и сказать: «Пей». Воровали еду, деньги. Один из наших сказал родителям, что полезет в петлю, если оставят его в 10-м классе. Его забрали.

Другому мальчику-сироте пробили череп подкованным сапогом. Ребенка спасли в реанимации ростовской БСМП. Офицер Драчинский, который уволился из корпуса после ссоры с Бобыльченко, был свидетелем этого избиения. Именно он отвез к медикам мальчика с пробитой головой. О том, как директор ударил о стену другого кадета, Александр тоже знает. По словам офицера, мать была настроена воинственно и хотела посадить бывшего атамана, но в итоге всё утихло.

По словам бывшего сотрудника корпуса, Маринец — первый, кто не промолчал. Ну и сыграла поддержка его отца, конечно. Обычно если конфликт был, то приходили, говорили, а директор мог в ответ сказать: «Не нравится — забирайте документы и уходите». Кто-то забирал и уходил, а кто-то «проглатывал» и оставлял своего ребенка дальше учиться.

Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











По словам родителей, Бобыльченко, если поднимал на кого руку, всегда оттаскивал кадета туда, где нет камер.

«История с Маринцом далеко не первый случай. Он же не стал его бить в этом спортзале. Он в подсобку его запихнул, потому что знает, что там камер нет. И других он всегда бил не под камерами, — утверждает бывшая сотрудница ШККК. — В коридоре [ударил] головой об стенку, потому что в этом коридоре как раз нет камер. Он очень вспыльчивый, неуравновешенный человек. Директор не контролируется никем. И с каждым годом всё хуже и хуже там. Если Бобыльченко оставят, то этих детей предали».

Родители и кадеты в беседе с журналистом жаловались на нескончаемые поборы и неприкрытое хамство руководства. Несколько человек рассказали нам такую историю: однажды Виталий Бобыльченко захотел купить телегу во двор казачьего корпуса. И потребовал от родителей скинуться.

— По тысяче рублей собрали с каждого кадета на телегу. Кто не сдал деньги, имел проблемы с оценками. Всё это передавалось через родительский комитет, — говорит Кристина. — Отделения ремонтируют родители, но после года пребывания детей часто «переселяют» в другое помещение, чтобы ремонтировали заново.

После того, как родители звонили в казначейство и говорили, что Бобыльченко заставляет покупать телеги декоративные во двор здания, директор собирал собрание и говорил, чтобы выяснили, «какая падла» звонила в казначейство, и этих родителей «убрать к черту» из корпуса.

С родителей постоянно собирают деньги на ремонт здания, кабинетов, облагораживание территории и прочие нужды Источник: Baklanov-korpus.ru, Полина Авдошина











После скандала под прессингом оказалась Елена Савченко — учительница географии и классная руководительница Алексея Маринца, которая открыто заступилась за кадета. Педагога постоянно дергали в департамент казачества, Следственный комитет и прокуратуру, а руководство кадетского корпуса вынесло ей два выговора подряд.

«Жаль, что не награждают за унижение и избиение кадетов»

В феврале 2024 года шахтинский следователь Дмитрий Назаренко вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Он указал, что «достоверно подтвердить факт того, что именно Бобыльченко поломал палец Маринцу и нанес последнему удары, не представилось возможным». Основным доводом в пользу невиновности Бобыльченко стали слова завуча Чертовой, «которая единственная находилась в помещении тренерской» и которая же захлопнула дверь в помещение, по словам Маринца, непосредственно перед избиением.

«В ходе проведения процессуальной проверки не установлено данных, подтверждающих, что директор Бобыльченко и заместитель директора Чертова превысили либо злоупотребили своими должностными полномочиями, повлекшими существенное нарушение прав и законных интересов несовершеннолетнего Маринца», — заключил следователь Назаренко.

Спустя полмесяца постановление шахтинского следователя об отказе в возбуждении уголовного дела против Бобыльченко было отменено. Вторую процессуальную проверку следователь Дмитрий Назаренко завершил в конце января. Опросив Маринца, Бобыльченко, педагогов и учащихся, следователь СК пришел к выводу, что не «установлено данных, подтверждающих, что директор Бобыльченко и заместитель директора Чертова превысили либо злоупотребили своими должностными полномочиями, повлекшими существенное нарушение прав и законных интересов несовершеннолетнего Маринца».

9 февраля следком принял решение провести еще одну проверку — третью с октября 2023 года. Избитый кадет Алексей Маринец и его родители согласились на проведение исследования на полиграфе, а директор и заместитель казачьего корпуса так и не решились. Скандалом заинтересовались юристы, которые стали помогать семье Маринец отстаивать права кадета и добиваться возбуждения уголовного дела. В марте 2024 года по итогам третьей процессуальной проверки следователь из Шахт в очередной раз вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Бобыльченко и его заместителя Ирины Чертовой.

Следователь подчеркнул в постановлении, что кадет 26 октября 2023 года играл в баскетбол и получил травму мизинца, хотя ребенок в этот день не принимал участия в игре, о чем заявил еще во время первой процессуальной проверки.

Пока семья избитого кадета добивается возбуждения уголовного дела против руководства казачьего корпуса, шахтинский казак Бобыльченко получил медаль, а его заместитель — знак за патриотическое воспитание.

В приказе о награждении говорится: «За значительный личный вклад, сохранение российского казачества» Источник: Baklanov-korpus.ru











Вручал награды директор Департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области Петр Серов. Он же осенью 2023 года после скандала с избиением кадета Алексея Маринца и всплывших других историй насилия в ШККК привлекал Бобыльченко к дисциплинарной ответственности.

— Жаль, что не награждают за унижение и избиение кадетов. Хотелось бы лично присутствовать при этом параде лицемерия и в момент награждения посмотреть им в глаза. Тошно от этой прогнившей, лживой, продажной системы, — прокомментировал отец Алексея, Иван Маринец.

В мае того же года Бобыльченко снова наградили — теперь медаль вручили военные. А в августе девятиклассника Алексея Маринца оставили без аттестата. После сдачи ОГЭ в корпусе объявили родственникам мальчика, что он останется со справкой.

Позже постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Виталия Бобыльченко в третий раз отменили. В следкоме решили провести четвертую проверку из-за превышения полномочий и избиения Маринца. По делу назначили нового следователя, а предыдущего отстранили. Делу это не помогло — снова отказ.

Юрист семьи, защищающий права кадета, считает, что дело намеренно затягивают в самом следственном отделе Шахт.

В феврале 2025 года семья кадета обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Родственники потребовали разобраться с избиением кадета. Открытое видеообращение к главе следкома записала бабушка Алексея Инна Маринец: попросила помощи в расследовании и наказания виновных. Как выяснилось, спустя год материалы проверки даже не направили из следственного управления Шахт в Ростов. Хотя должны были.

Источник: Инна Маринец

На видеообращение Бастрыкин отреагировал. Глава следкома потребовал доклад о результатах проверки после обращения Инны Маринец.

— Несмотря на то, что указанные противоправные действия совершены в присутствии очевидцев и подтверждаются судебно-медицинской экспертизой, уголовное дело по данному факту не возбуждено, фигуранты к ответственности не привлечены, — говорится в сообщении следкома.

В ведомстве уточнили, что региональное управление СК проводило проверку, но отказалось возбудить уголовное дело. Бастрыкин поручил доложить ему о причинах отказа.

«Он просто боится нести уголовное наказание»

Юристы семьи сообщили, что следователь уверяет их: материалы проверки с октября 2024 года находятся в следственном управлении СК по Ростовской области. И якобы до начала 2025 года не вернулись в Шахты. Но это не так.

— Всё оказывается не так. Как следует из ответа контрольно-следственного отдела СУ СК России по региону, в ноябре 2024 года отменялось предыдущее постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и в декабре проводилась дополнительная проверка по указанному материалу. Ни Алексей Маринец, ни его представители не были уведомлены об этом. Они не получали копий процессуальных решений.

Фактически следственный отдел скрывает от нас материал, не направляя процессуальных решений и не давая возможности ознакомиться с материалом проверки. юрист семьи Маринец

В апреле 2025 года юристы семьи попали на личный прием к главе донского следкома Аслану Хуаде. Генерал, по словам собеседника 161.RU, был возмущен фактом затягивания дела. Он отметил, что с момента регистрации сообщения о преступлении и начала проверки прошло уже более года.

Главе донского следкома сообщили, что до сих пор так и не проведены психофизиологические исследования с применением полиграфа директора корпуса Виталия Бобыльченко и его заместителя Ирины Чертовой. Хуаде удивился, что до сих пор не возбуждено уголовное дело, и распорядился, чтобы дело передали в Ростов.

Алексей Маринец покинул кадетский корпус после 9-го класса Источник: Иван Маринец











В феврале 2025 года Инна Маринец обратилась к замруководителя следственного управления СК Александру Валиеву за помощью — дело больше года не двигается с мертвой точки. Именно он курирует дела с несовершеннолетними.

«В связи с длительным неприятием законного и обоснованного решения по материалу в отношении должностных лиц следственного отдела по городу Шахты приняты меры ведомственного характера», — говорится в ответе замруководителя донского следкома.

Что касается следователей. В деле их сменилось уже трое. К первому следователю у семьи Маринец были нарекания. Второго назначили в октябре 2024 года. Но расследование так с места не сдвинулось. Следователя уволили. Теперь же делом занимается третий. После скандала с избиением девятиклассника Алексея Маринца из того класса ушли многие дети. Продолжать учебу в кадетском корпусе не стали из-за отношения директора и завуча к воспитанникам.