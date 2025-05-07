«Первый и последний раз». Туристы рассказали, почему больше не поедут в Сочи, а предпочтут Таиланд

Грустно и малолюдно на сочинских пляжах Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











1 мая в Сочи начался курортный сезон. Ну как начался, на пляжах вовсю ведутся работы по обустройству, при этом погода совсем не майская. Тем не менее, по отчетам мэрии, на прием туристов работают 1514 средств размещения, рассчитанные на 61,3 тысячи номеров.

— Турпоток с 30 апреля по 12 мая по прогнозам составит порядка 350 тысяч человек. Наибольшим спросом у гостей пользуется санаторно-курортный отдых, отели среднего и высокого уровня звездности с подогреваемыми бассейнами, СПА и развитой инфраструктурой, — сообщает пресс-служба администрация курорта. Журналист SOCHI1.RU узнала, откуда в Сочи приехали туристы, и как им отдыхается в майские каникулы на субтропическом курорте.

Не до прохладительных напитков и мороженого Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Очень хотелось к морю

Жительница Иркутска Людмила Гаврилова прилетела в Сочи вместе с мужем и сыном. Остановиться решили в Адлере, номер в хорошем отеле нашли достаточно недорогой — 6500 рублей в сутки. На российский курорт приехали первый раз за 10 лет. Людмила говорит, тогда были в августе, поймали ротавирус и долго болели. Та поездка надолго отбила охоту отдыхать в Сочи. Несколько раз в год отдыхали в Китае или Таиланде. В этот раз в Сочи решили приехать в мае, чтобы никакого ротавируса.

— Знаете, грустно и холодно. Температура как в Сибири. Но очень хотелось к морю. Очень хотелось отдохнуть в России, поэтому приехали за очень большие деньги. Билеты на единственный прямой рейс из Иркутска покупали за 44 тысячи рублей с человека, обратно чуть дешевле — за 35 тысяч. И это без багажа. В общей сложности только на дорогу потратили 237 тысяч рублей. Делать тут совершенно нечего, за 10 лет особо ничего не изменилось. Море ледяное, погода плохая, фрукты дорогие и невкусные, — говорит Людмила. Она уверена, что власти страны должны обратить внимание на необоснованно завышенные цены на авиабилеты из регионов Сибири, многим они просто не по карману. И второй раз за такую цену она в Сочи точно не поедет.

— Я сегодня специально смотрела билеты из Иркутска в Бангкок. Той же авиакомпанией, которой мы прилетели в Сочи, можно 4 мая улететь за 14 тысяч 700 рублей, а «Аэрофлотом» вообще за 9 тысяч рублей с багажом. Те же 6 часов лететь, как мы летели в Сочи. Но там теплое море, шикарные пляжи и множество местных фруктов и морепродуктов, — говорит иркутянка. Майский Сочи естественно проигрывает. По мнению Людмилы, выбор места для следующего отдыха очевиден.

Сочинские пляжи только готовят к курортному сезону Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Это большое разводилово

Марина Нестеренко — она тоже из Сибири, впервые приехала в Сочи. Девушка не любит жару и летний отдых предпочитает проводить на сибирских реках. Решили с мужем посмотреть Сочи именно в мае, поскольку много читала о красотах субтропического курорта. Чтобы сэкономить, решили лететь лоукостером. В результате дешевле перелет не стал.

— Я купила билеты в Сочи за 44 тысячи рублей на двоих в одну сторону — через Москву. В то время как обычной авиакомпанией выходило 62 тысячи. Поездка была спонтанная, мы брали билеты буквально за неделю до вылета. Может если сильно заранее, то дешевле. Во время онлайн регистрации на рейс, выяснилось, что нужно заплатить за выбор места в самолете по тысяче рублей за каждое. В аэропорту оказалось, что наши маленькие чемоданчики, которые всегда проходили как ручная кладь, нужно сдавать в багаж, — утверждает Марина.

Пришлось оплачивать багаж прямо на стойке регистрации. За два маленьких чемоданчика, вес одного из которых был 6 килограммов, а второго — 7,5, выложили 8 тысяч 200 рублей. Кроме того, пришлось покупать еду с собой в аэропорту, поскольку в самолете не кормили, а лететь больше 6 часов. Это еще плюс 3 тысячи рублей. В результате удалось сэкономить всего-то чуть больше 4 тысяч рублей.

— Самое интересное, что в Шереметьево, в отличие от аэропорта Иркутска, где дважды проверяли ручную кладь, чтобы мы не провезли лишнего бесплатно, вообще никто не проверял ручную кладь и люди спокойно летели с такими же чемоданчиками совершенно бесплатно, а мы платили за багаж. Это большое разводилово, — считает Марина.

С жильем в Сочи тоже не повезло. Она воспользовалась рекомендацией знакомой и сняла апартаменты в Адлере за 7 тысяч в сутки, в результате номер оказался обшарпанный, половина розеток в нем не работает, утюг сломан, полотенцесушитель не работает. А отопления нет вообще. Только сплит система, которая еле дышит.

— Когда я по видео показывала приятельнице апартаменты, она была в шоке от их состояния. За год постояльцы их уделали. А владельцы не потрудились сделать ремонт, мол, и так сойдет. Все равно поедут. На наши претензии, просто отмахиваются. Вот такое пофигистическое отношение встречаем на каждом шагу. Легко могут подсунуть засохшую чурчхелу или заветренное мясо. Поэтому, когда сегодня мы обедали в хинкальной и нас замечательно обслужили, мы прямо порадовались, что не все такие равнодушные в Сочи. Но в любом случае, здесь мы первый и последний раз, — говорит Марина.