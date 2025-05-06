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Страна и мир Звезда сериала Netflix умерла после 13 остановок сердца. Ей было всего 11 лет

Звезда сериала Netflix умерла после 13 остановок сердца. Ей было всего 11 лет

Врачи из трех больниц не смогли поставить точный диагноз

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6 комментариев
Девочка прославилась по роли в сериале «Единомышленники» | Источник: millenamboficial / Instagram (соцсеть запрещена на территории России)Девочка прославилась по роли в сериале «Единомышленники» | Источник: millenamboficial / Instagram (соцсеть запрещена на территории России)

Девочка прославилась по роли в сериале «Единомышленники»

Источник:

millenamboficial / Instagram (соцсеть запрещена на территории России)

Бразильская актриса сериала «Единомышленники» от Netflix Милена Брандао скончалась в возрасте 11 лет после нескольких остановок сердца. Об этом сообщает портал TMZ.

Девочка умерла 2 мая. Точная причина смерти пока неизвестна. Однако, по данным издания, Милена перенесла не меньше 13 остановок сердца.

Издание G1 пишет, что с 24 апреля актриса начала испытывать сильные головные боли и боли в ногах. Также у нее появились обмороки, сонливость и отсутствие аппетита. Мать девочки рассказала, что 28 апреля та потеряла сознание дома, после чего ее госпитализировали.

Милена Брандао проходила лечение в трех больницах, однако врачи так и не смогли поставить верный диагноз. В итоге медики констатировали смерть мозга. По решению родителей девочку отключили от аппаратов жизнеобеспечения.

«Единомышленники» — бразильский сериал производства Netflix о трех подростках, выросших в трущобах. Они мечтают вырваться из мира нищеты, однако сталкиваются с криминальной стороной Сан-Паулу, где всем заправляют наркоторговцы. Верить в лучшее им помогает общая любовь к музыке. Сериал выходит с 2019 года, на данный момент у него уже есть пять сезонов.

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Комментарии
6
Гость
6 мая, 06:14
как думаете, будут комменты про "гнилую америкашку, в которой развалили медицину в соответствии с планом Трампа"? :)
Гость
6 мая, 05:28
какая трагичная трагедия, сериала не будет.
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