Звезда сериала Netflix умерла после 13 остановок сердца. Ей было всего 11 лет

Девочка прославилась по роли в сериале «Единомышленники» Источник: millenamboficial / Instagram (соцсеть запрещена на территории России)











Бразильская актриса сериала «Единомышленники» от Netflix Милена Брандао скончалась в возрасте 11 лет после нескольких остановок сердца. Об этом сообщает портал TMZ.

Девочка умерла 2 мая. Точная причина смерти пока неизвестна. Однако, по данным издания, Милена перенесла не меньше 13 остановок сердца.

Издание G1 пишет, что с 24 апреля актриса начала испытывать сильные головные боли и боли в ногах. Также у нее появились обмороки, сонливость и отсутствие аппетита. Мать девочки рассказала, что 28 апреля та потеряла сознание дома, после чего ее госпитализировали.

Милена Брандао проходила лечение в трех больницах, однако врачи так и не смогли поставить верный диагноз. В итоге медики констатировали смерть мозга. По решению родителей девочку отключили от аппаратов жизнеобеспечения.