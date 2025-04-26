Тысячи верующих и десятки мировых лидеров пришли проститься с папой Римским: как прошли похороны — кадры

Сегодня в Ватикане в последний путь отправили папу римского Франциска. После окончания заупокойной мессы, которая проходила на площади перед базиликой Святого Петра и собрала почти 250 тысяч человек, гроб с телом понтифика увезли в Рим в базилику Санта-Мария-Маджоре. Это было последним желанием Франциска. Как прошла церемония прощания и кто из мировых лидеров приехал на панихиду — в нашем материале.
Участие в церемонии подтвердили представители более ста государств. Приехали на церемонию прощания более 50 мировых лидеров и 11 монархов. Среди них — президент США Дональд Трамп, бывший президент Джо Байден, президент Аргентины Хавьер Милей, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший, а также президент Украины Владимир Зеленский. Россию представила министр культуры Ольга Любимова, передает РБК.
На площади Святого Петра во время прощальной мессы собралось почти 250 тысяч человек. На церемонии кардиналы были облачены в одеяния ярко-красного цвета, а высокопоставленные представители духовенства — в строгие костюмы черного цвета. Остальные священнослужители надели одежду фиолетового, белого или черного цвета, в зависимости от своего статуса.
Библию прочли на английском языке, а «Молитву верующих» произнесли на нескольких языках: французском, арабском, португальском, польском, немецком и даже на китайском мандаринском диалекте. Это связано с тем, что папа при жизни стремился наладить связь с верующими всего мира.
После окончания церемонии над городом зазвонил колокол, а гроб с телом понтифика был вынесен для дальнейшего захоронения. Тело Франциска перевезли в базилику Санта-Мария-Маджоре. Далее состоялась церемония погребения в церкви Богоматери Великой. Понтифика похоронили в присутствии узкого круга людей, включая нескольких кардиналов, передает ТАСС.
Папа римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. Хорхе Марио Бергольо был избран папой римским 13 марта 2013 года. Он стал первым латиноамериканским лидером Римско-католической церкви.