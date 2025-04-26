Тысячи верующих и десятки мировых лидеров пришли проститься с папой Римским: как прошли похороны — кадры

На церемонии прощания кардиналы облачились в одеяния ярко-красного цвета Источник: Yara Nardi / Reuters











Сегодня в Ватикане в последний путь отправили папу римского Франциска. После окончания заупокойной мессы, которая проходила на площади перед базиликой Святого Петра и собрала почти 250 тысяч человек, гроб с телом понтифика увезли в Рим в базилику Санта-Мария-Маджоре. Это было последним желанием Франциска. Как прошла церемония прощания и кто из мировых лидеров приехал на панихиду — в нашем материале.

Участие в церемонии подтвердили представители более ста государств. Приехали на церемонию прощания более 50 мировых лидеров и 11 монархов. Среди них — президент США Дональд Трамп, бывший президент Джо Байден, президент Аргентины Хавьер Милей, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший, а также президент Украины Владимир Зеленский. Россию представила министр культуры Ольга Любимова, передает РБК.

Трамп вместе с Меланией приехали на церемонию прощания Источник: Vatican News

На площади Святого Петра во время прощальной мессы собралось почти 250 тысяч человек. На церемонии кардиналы были облачены в одеяния ярко-красного цвета, а высокопоставленные представители духовенства — в строгие костюмы черного цвета. Остальные священнослужители надели одежду фиолетового, белого или черного цвета, в зависимости от своего статуса.

Кадры с церемонии прощания на площади перед базиликой Святого Петра Источник: Vatican News

Библию прочли на английском языке, а «Молитву верующих» произнесли на нескольких языках: французском, арабском, португальском, польском, немецком и даже на китайском мандаринском диалекте. Это связано с тем, что папа при жизни стремился наладить связь с верующими всего мира.

Церемония прощания с папой римским Франциском Источник: Vatican News

Церемония прощания с папой римским Франциском Источник: Vatican News

После окончания церемонии над городом зазвонил колокол, а гроб с телом понтифика был вынесен для дальнейшего захоронения. Тело Франциска перевезли в базилику Санта-Мария-Маджоре. Далее состоялась церемония погребения в церкви Богоматери Великой. Понтифика похоронили в присутствии узкого круга людей, включая нескольких кардиналов, передает ТАСС.

+2

Церемония прощания с папой римским Франциском Источник: Vatican News