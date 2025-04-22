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Страна и мир Умер скульптор Зураб Церетели

Умер скульптор Зураб Церетели

Художнику был 91 год

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4 комментария
Маэстро родился 4 января 1934 года в Тифлисе | Источник: Иван Новиков-Двинский / пресс-служба РАХМаэстро родился 4 января 1934 года в Тифлисе | Источник: Иван Новиков-Двинский / пресс-служба РАХ

Маэстро родился 4 января 1934 года в Тифлисе

Источник:

Иван Новиков-Двинский / пресс-служба РАХ

Скульптор, художник и президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Он ушел на 92-м году жизни. О его смерти сообщили близкие художника.

«Маэстро ушел из жизни около двух часов ночи», — рассказал «Интерфаксу» помощник скульптора Сергей Шагулашвили.

По информации SHOT, причиной смерти художника стала остановка сердца. Родные скульптора отмечают, что серьезных заболеваний у него не было, однако было несколько «проблем, характерных для такого возраста», в том числе с сердцем. Накануне смерти маэстро тоже ни на что не жаловался.

Церетели родился 4 января 1934 года в Тифлисе. В 1958 году окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности «живописец-монументалист». В 1964 году обучался во Франции, где общался с выдающимися художниками Пабло Пикассо и Марком Шагалом.

В 1960-е годы художник начал активно работать в области монументального искусства. Его скульптуры установлены в России, Грузии, Великобритании, Италии, США, Франции, Японии и других странах. Самыми известными работами Церетели стали: «Дружба народов», монумент Победы, статуя Георгия Победоносца, памятник Петру I в Москве; памятник «Слеза скорби» в США; монументы «История Грузии» и «Святой Георгий Победоносец» в Тбилиси.

Маэстро также основал Московский музей современного искусства (MMOMA) и возглавил Российскую академию художеств. При жизни Церетели получил множество российских и зарубежных наград и премий. Он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

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Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Умер Зураб Церетели Искусство
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Комментарии
4
Гость
26 минут
Где то на юге сохранились автобусные остановки по его проектам,забыл только где.
Гость
3 минуты
В Абхазии
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