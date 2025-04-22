Умер скульптор Зураб Церетели

Маэстро родился 4 января 1934 года в Тифлисе Источник: Иван Новиков-Двинский / пресс-служба РАХ











Скульптор, художник и президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Он ушел на 92-м году жизни. О его смерти сообщили близкие художника.

«Маэстро ушел из жизни около двух часов ночи», — рассказал «Интерфаксу» помощник скульптора Сергей Шагулашвили.

По информации SHOT, причиной смерти художника стала остановка сердца. Родные скульптора отмечают, что серьезных заболеваний у него не было, однако было несколько «проблем, характерных для такого возраста», в том числе с сердцем. Накануне смерти маэстро тоже ни на что не жаловался.

Церетели родился 4 января 1934 года в Тифлисе. В 1958 году окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности «живописец-монументалист». В 1964 году обучался во Франции, где общался с выдающимися художниками Пабло Пикассо и Марком Шагалом.

В 1960-е годы художник начал активно работать в области монументального искусства. Его скульптуры установлены в России, Грузии, Великобритании, Италии, США, Франции, Японии и других странах. Самыми известными работами Церетели стали: «Дружба народов», монумент Победы, статуя Георгия Победоносца, памятник Петру I в Москве; памятник «Слеза скорби» в США; монументы «История Грузии» и «Святой Георгий Победоносец» в Тбилиси.