«Это самое дорогое путешествие в мире»: россиянка потратила почти 2 млн рублей на отпуск в Антарктиде — ради чего

Путешествие в Антарктиду сибирячка планировала 10 лет Источник: Анастасия Шастина











Анастасии Шастиной из Новосибирска 40 лет, она работает менеджером проектов в сфере недвижимости. Еще со студенческих лет грезила путешествиями и старалась строить жизненные планы исходя из возможности открывать для себя новые страны как можно чаще. В ее списке более 30 поездок, причем построенных не по классическому отпускному принципу — отель, море и «всё включено» — а ориентированных на исследования и экзотику. К экспедиции в Антарктиду Анастасия шла почти 10 лет. Наши коллеги из NGS.RU поговорили с путешественницей о ценах, опасных морских котиках и несуровых полярниках.

«Все заработанные деньги тратила на путешествия»

В чек-листе Анастасии более 30 стран Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Свои путешествия Анастасия Шастина начала сразу после окончания вуза. Разумеется, в юном возрасте, еще не имея внятного дохода, спланировать какую-то масштабную поездку с настройками «под себя» достаточно непросто. Бюджет, время — эти факторы были определяющими при выборе направлений. Изначально идеей девушки было не просто купить тур и провести время на побережье у отеля, а буквально открывать для себя что-то новое, экзотическое, даже экстремальное.

«Получила диплом и сразу же поехала в Лондон. Весь пятый курс копила. Там я действительно выживала на последние копейки и вкусила романтику самостоятельных путешествий. С тех пор при любой возможности я путешествовала. Все заработанные деньги тратила на это», — рассказывает о своей страсти Анастасия.

Она дважды была в Непале, объездила Европу, пересекла Вьетнам с севера на юг, исследовала Румынию. И даже плавала на плоту по морю Лаптевых. Так путешественница формировала свой must have стран, но в коллекции чего-то не хватало. Об Антарктиде девушка мечтала давно, но подступиться к воплощению столь амбициозной затеи было непросто.

«Это была неподъемная сумма»

Путешествие в Антарктиду стало одним из самых запоминающихся в жизни сибирячки Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

«В 2016 году я участвовала в Забеге обещаний, когда ты декларируешь какое-то обещание на год, пробегаешь и утверждаешься в своем намерении. Я тогда написала на листочке „Добраться до Антарктиды“. Пообещала, полезла предметно смотреть, сколько это стоит. И тут меня ждал сюрприз: самый примитивный круиз, который отправлялся из Аргентины, стоил 800 тысяч рублей. Я тогда квартиру купила за 1 миллион 800 тысяч, а тут круиз 800 тысяч. Это абсолютно неподъемная была для меня сумма», — вспоминает Анастасия.

Тогда девушка решила ждать, пока, как она сама говорит, не откроется «окно возможностей». Всё это время Анастасия прорабатывала разные стратегии.

Путешественница не хотела ехать по обычной туристической программе и мечтала попасть в команду исследователей Арктики Источник: Анастасия Шастина











«Я рассматривала и какие-то треш-варианты, поехать как какой-нибудь сервисный работник на лайнере, то есть устроиться на работу. Но всё это было не то, и я не хотела ехать на лайнере. Искала возможность прикоснуться к миру тех, кто исследует Антарктиду, не просто смотрит как турист, а изучает», — добавляет путешественница.

Всё началось с поста в соцсети одной из знакомых сибирячки. Там она сообщала, что отправляется в Антарктиду на паруснике. Девушки списались. Так Анастасия узнала о компании, которая организует туры, обучает парусному делу и довольно уверенно чувствует себя в водах и льдах Антарктики. Кроме того, в этом году организаторы впервые предлагали возможность не просто посмотреть берега с проживанием на судне. Речь шла о десятидневном кемпинге на всемирно известной станции «Беллинсгаузен». Для Анастасии Шастиной такая возможность означала джекпот.

«Общий бюджет — 1,7 миллиона рублей»

Чтобы добраться до Антарктики, нужно выстроить многоуровневую логистическую цепочку через Москву и Латинскую Америку Источник: Анастасия Шастина











Логистика путешествия была непростой. Первый этап — добраться до Аргентины. Путь лежал через Москву. Из Буэнос-Айреса путешественница направилась в Чили, в город Пунта-Аренас, откуда разными путями можно добраться до острова Кинг-Джордж в Антарктике. В целом дорога до Чили заняла около пяти дней. Правда, как настоящая путешественница, Анастасия старалась проложить маршрут, чтобы в каждой из промежуточных точек можно было провести время и осмотреться.

«У меня было две части путешествия: я покупала в первую очередь жизнь на станции. Это стоило 700 тысяч рублей. Бонусом можно было добрать еще путешествие на паруснике. Такое комбо собрать у меня получилось за 1 миллион 100 тысяч примерно. Плюс 250 тысяч на дорогу туда-обратно. Ну и отели по дороге, питание, — рассказывает об экономике своего необычного тура наша собеседница. — Общий бюджет путешествия вместе с билетами получился 1,7 миллиона рублей. Не знаю, можно ли найти что-то дешевле в этих широтах. Это действительно очень дорогое путешествие, и оно, пожалуй, самое дорогое в мире».

«Там такой движ!»

На Кинг-Джордж, где и находится база полярников «Беллинсгаузен», Анастасия прилетела на самолете. Жила на полярной станции в тех же условиях, что исследователи Антарктиды. Обычно для туристов программа ограничена кратким визитом, небольшой экскурсией и знакомством с местной фауной. Однако у Анастасии получилось провести вместе с учеными 10 дней и наблюдать за жизнью и работой морских биологов. Она включилась в быт, дежурила по кухне и старалась помогать в работе.

«Морские биологи буквально ходят по бухтам и пересчитывают поголовья морских слонов, морских котиков, пингвинов. Плюс у них есть фотоловушки. Их нужно разбирать, смотреть, когда животные приходят на берег, когда уходят, когда их максимальное количество, это безумно увлекательное зрелище, — описывает полярные будни Анастасия. — Когда я видела морских слонов, мне казалось, что они вообще парализованы, что ничто не может их сдвинуть с места. Но, когда ты смотришь фото из ловушки, которые раз в час меняются, там такой движ, постоянно что-то происходит, и берега просто кишат животными».

Если пингвины достаточно веселые соседи, то морские котики — это местные агрессоры. Они могут рычать и даже делать выпады в сторону человека. Их лежбища исследователи обходят стороной.

«Мы в гостях, а животные — дома»

Антарктика со своей уникальной флорой и фауной — особое место. Мусорить запрещено категорически, ученые стараются минимизировать следы своего присутствия и максимально сохранять естественную экосистему.

«Отношение там такое, что мы в гостях, а животные у себя дома. Мы не должны их будить, если идет пингвин, то ему все уступают место. Мне это очень близко, и было очень приятно, что есть такое уважение к природе. Примерно этим мы и занимались. То есть в ходе пересчета поголовья я могла сказать: „А вон еще пингвин!“ В этом и заключалась моя помощь», — рассказывает Анастасия.

На базе «Беллинсгаузен» проводят экскурсии, а вот пожить и поработать туристам разрешили впервые Источник: Анастасия Шастина











На острове Кинг-Джордж расположено множество исследовательских станций: российская, чилийская, китайская, южнокорейская, уругвайская, аргентинская. Условия разные. На российской базе «Беллинсгаузен» жилые модули обустроены скромно, но основательно. Там есть небольшие комнатки, кухня, лаборатории и так далее. На базе живут около 50 человек.

«Это очень идейные люди, которые работают на переднем крае фундаментальной науки. Ради знания, а не ради того, чтобы это монетизировать, — делится впечатлениями Анастасия. — И это очень непривычно для нашего мира, эти люди абсолютно не материальны. Не могу сказать, что у них гигантские зарплаты. Мне кажется, они не за этим едут туда, возвращаются. Это какая-то романтика и невероятная любознательность».

Киты — морские гиганты постоянно сопровождали туристов Источник: Анастасия Шастина Их присутствие особенно вдохновляло путешественников Источник: Анастасия Шастина

Меню на базе полярников достаточно простое: мясо, привычные нам гарниры, супы. Единственное, чего не хватало, — это десерт. Так сибирячка провела первую часть своего путешествия. Следующие десять дней Анастасия жила на борту парусного судна, которое прошло вдоль материка. На корабле путешествовали около 20 туристов. Маршрут лежал вдоль линии берега с периодическими остановками в удобных бухтах, чтобы люди могли ступить на поверхность Антарктиды.

В меню полярников самые простые и привычные блюда: мясо, гарниры, супы и салаты Источник: Анастасия Шастина











«Пингвинов там даже больше, чем на Кинг-Джордже, огромные колонии. И киты, в некоторых бухтах мы наблюдали стаи по 40 горбатых китов. Они плавали вокруг нас, было видно, что они вполовину нашего корабля, и это не самые крупные. Услышать звуки природы и дыхание кита — это как присутствие высших сил. Он рядом с тобой, и ты его слышишь», — восхищенно вспоминает Анастасия.

«Раньше чем через год я вряд ли куда-то поеду»

На обратном пути из Антарктиды Анастасия запланировала закрыть еще один гештальт. Маршрут лежал через легендарный пролив Дрейка — одно из самых штормовых мест на планете.

«Для меня было одно из основных условий отправления в Антарктиду, что обязательно нужно преодолеть пролив Дрейка. Была уверена, что у меня нет морской болезни, но я болею, все болеют. Все туристы, которые были у нас, кроме экипажа, они слегли. Там невероятная качка, не можешь к этому привыкнуть, это постоянная потеря точки опоры, прыгающий горизонт, он сводит с ума мозг», — рассказывает о тяготах морской жизни путешественница.

Спустя месяц Анастасия Шастина вернулась в Новосибирск. На ледяном материке и в его окрестностях сибирячка провела три недели марта. О своих впечатлениях рассказывает эмоционально и восторженно.

«Во-первых, очень круто исполнять свои мечты. Я получила просто потрясающий заряд и мотивацию и благодарность самой себе от этой поездки, от того, что захотела и сделала. Побочка раскатывается на остальные сферы жизни, мне кажется, что всё могу, всё по плечу после такого. Второе, это невероятный заряд от людей. Мне теперь тоже всё интересно, мне во всём хочется разбираться, посмотреть на этот мир широко раскрытыми глазами. Антарктида, конечно, в сердце, мне кажется, она будет меня манить и дальше, захочется вернуться. Но раньше чем через год вряд ли я куда-то поеду».

С полярниками Анастасия остается на связи. Иногда они присылают ей фото уже знакомых животных. По словам героини материала, расширив границы своей собственной географии, она действительно удовлетворила своего внутреннего путешественника. И при этом стала немного иначе смотреть на мир.