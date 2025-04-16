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Страна и мир подробности Открыл бизнес в Париже, а поет в Ташкенте? Где живет и чем занимается в свои 47 лет Иван Ургант

Открыл бизнес в Париже, а поет в Ташкенте? Где живет и чем занимается в свои 47 лет Иван Ургант

После закрытия шоу на Первом канале в 2022 году телеведущий и актер стал менее публичным

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8 комментариев
Иван Ургант&nbsp;— телеведущий, сумевший сделать интеллектуальный юмор массовым, а вечернее шоу&nbsp;— культурным явлением | Источник: Максим Воробьев / E1.RUИван Ургант&nbsp;— телеведущий, сумевший сделать интеллектуальный юмор массовым, а вечернее шоу&nbsp;— культурным явлением | Источник: Максим Воробьев / E1.RU

Иван Ургант — телеведущий, сумевший сделать интеллектуальный юмор массовым, а вечернее шоу — культурным явлением

Источник:

Максим Воробьев / E1.RU

Сегодня телеведущему и актеру Ивану Урганту исполнилось 47 лет. После ухода с Первого канала в 2022 году он стал менее публичным, а за последний год и вовсе практически пропал с радаров: последнее фото в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) он выложил в свой прошлый день рождения — 16 апреля 2024 года.

Три года назад Ургант переехал в Израиль (у него есть гражданство этого государства) и живет преимущественно в Тель-Авиве. Часто бывает в России и регулярно летает в другие страны. Сегодня он даст концерт в израильском городе Хайфа, а в субботу выйдет на сцену в Тель-Авиве, но затем у него до конца месяца запланированы выступления в Ереване, Тбилиси и Ташкенте.

Его шоу «Вечерний Ургант» официально закрыто, но архивные выпуски до сих пор можно найти в интернете, рассказывают наши коллеги из MSK1.RU.

Иван Ургант был любимчиком у публики как на юмористических шоу, так и на серьезных форумах | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUИван Ургант был любимчиком у публики как на юмористических шоу, так и на серьезных форумах | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Иван Ургант был любимчиком у публики как на юмористических шоу, так и на серьезных форумах

Источник:
Елена Латыпова / NGS55.RU

Месяц назад имя Ивана Урганта всплыло в российских СМИ после того, как РИА Новости опубликовало сообщение, что он вместе со своей супругой — 47-летней Натальей Кикнадзе — зарегистрировал бизнес во Франции и открыл два офиса в элитном районе Парижа. После этого телеведущий намекнул в своем Telegram-канале, что всё не совсем так: мол, бизнес во Франции закрыт, а сам он находится в Москве и вообще никуда переезжать не собирается.

В 2024 году Иван Ургант выпустил свой сольный альбом в стиле инди-фолк. А еще он совместно с израильскими музыкантами создал кавер-бенд, исполняющий хиты на четырех языках. Известно, что он снялся в эпизодической роли в международном сериале производства США и Германии, а также озвучивает анимационные проекты для стриминговых платформ.

Еще летом прошлого года телеведущий пообщался с блогером Николаем Солодниковым и дал ему большое интервью под названием «Иваново детство». Оно началось с забавного хода: якобы Ургант презентует свою биографическую книгу, но она оказывается… пустой! Вместе со зрителями он решает, какие истории из жизни действительно стоит в нее вписать. С теплотой и юмором Иван вспоминал о своем детстве и юности в Ленинграде-Петербурге — каким он его запомнил, чем жил, что любил. Наши коллеги из «Фонтанки» выбрали самые интересные моменты интервью, сохранив и легкость, и ностальгию этого разговора.

Летом 2023 года Иван Ургант стал гостем проекта Николая Солодникова. Их беседа получила название «Иваново детство»&nbsp;— отсылка к классическому фильму и одновременно намек на личные воспоминания телеведущего | Источник: Солодников / YouTubeЛетом 2023 года Иван Ургант стал гостем проекта Николая Солодникова. Их беседа получила название «Иваново детство»&nbsp;— отсылка к классическому фильму и одновременно намек на личные воспоминания телеведущего | Источник: Солодников / YouTube

Летом 2023 года Иван Ургант стал гостем проекта Николая Солодникова. Их беседа получила название «Иваново детство» — отсылка к классическому фильму и одновременно намек на личные воспоминания телеведущего

Источник:

Солодников / YouTube

Год назад — в апреле прошлого года — Иван дал концерт в Москве. Но попасть туда могли не все, потому что это было на закрытой тусовке в честь 25-летия Ксении Китаевой. Она работает редактором светской хроники в онлайн-журнале о моде Buro 24/7. Ургант должен был также выступить на вечере памяти Булата Окуджавы, но за несколько дней до даты имя артиста вычеркнули из афиш.

В 2023 году Иван Ургант посетил премьеру российского фильма «Вызов». На вопросы журналистов о возможном возвращении на федеральное телевидение он тогда ответил: «Я обязательно вернусь в эфир Первого канала». Эта фраза вызвала бурное обсуждение в медиа.

В том же году состоялось совместное выступление Урганта и Владимира Познера в Дубае. Там Иван неожиданно для многих сделал трогательное признание: «Я люблю Россию. Если честно, даже сам не осознавал, насколько сильно», — поделился он со зрителями, вызвав аплодисменты зала.

Последний выпуск шоу «Вечерний Ургант» вышел на Первом канале 21 февраля 2022 года. Тогда сетку вещания поменяли, а потом, несмотря на обещания вернуть шоу в эфир и отсутствие подтверждений о его закрытии, выпуски удалили с YouTube. Позже появились фото того, как разбирали павильон в телецентре «Останкино».

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Детство: актерские гены и школьные приколы

Иван родился 16 апреля 1978 в Ленинграде в семье, где играть в кино было почти семейной традицией:

  • папа — Андрей Ургант (актер);

  • мама — Валерия Киселева (актриса);

  • бабушка — Нина Ургант (легенда советского кино).

Учился в музыкалке и престижной гимназии, но больше любил прикалываться над учителями, чем зубрить уроки. В театральном вузе даже сыграл в «Макбете»… стражника № 12 (это вам не Гамлет!).

Иван Ургант на «Премии МУЗ-ТВ», 2014 год | Источник: предоставлено Geometria.ruИван Ургант на «Премии МУЗ-ТВ», 2014 год | Источник: предоставлено Geometria.ru

Иван Ургант на «Премии МУЗ-ТВ», 2014 год

Источник:

предоставлено Geometria.ru

Карьера: от клубного ведущего до звезды Первого канала

После учебы Иван не пошел в театр — вместо этого:

  • работал официантом и барменом;

  • вел ночные шоу в питерских клубах;

  • устроился на радио (кто помнит «Хит-FM» 2000-х?).

А потом — жизнь на скорости:

  • 2001-й — дебют на «MTV Россия»;

  • 2005-й — переход на Первый канал («Смак», «Прожекторперисхилтон»);

  • 2012-й — запуск «Вечернего Урганта»(10 лет самого мемного шоу страны).

Музыка: от странных ремиксов до Grisha Urgant

  • В 90-х выпускал альбомы под псевдонимом «Внуук»;

  • в 2010-х превратился в Grisha Urgant — делал коллабы со «Слот» и даже записывал треки на терменвоксе (музыкальный инструмент, на котором играют без прикосновений).

ПО ТЕМЕ
Михаил КонтуевМихаил Контуев
Михаил Контуев
выпускающий редактор MSK1.RU
Иван Ургант Шоу-бизнес Израиль Первый канал
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Комментарии
8
Гость
16 апреля, 14:23
Он с Харатьяном поет, писали, что видели их на вокзале в Ташкенте.
Гость
16 апреля, 16:43
А на бродвейчике, свои еврейчики, избавят быстро вас от скуки и тоски )) (Токарев В.)
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