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Страна и мир Стала известна главная тема Петербургского международного экономического форума

Стала известна главная тема Петербургского международного экономического форума

В этом году участники будут определять и поддерживать общие ценности

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6 комментариев
Темой форума в этом году станут общие ценности в контексте международного сотрудничества | Источник: Фонд РосконгрессТемой форума в этом году станут общие ценности в контексте международного сотрудничества | Источник: Фонд Росконгресс

Темой форума в этом году станут общие ценности в контексте международного сотрудничества

Источник:

Фонд Росконгресс

С 18 по 21 июня в России пройдет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В этом году его главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Организаторы подчеркивают, что глобальная экономика и политика меняются: на смену старым схемам приходит система, где у каждой страны есть право голоса. В основе — суверенитет, равноправие и взаимная выгода. Форум станет площадкой, где мировые лидеры, представители бизнеса и эксперты обсудят, как выстроить сотрудничество в новых реалиях.

— В условиях трансформации глобальной системы именно общие ценности становятся основой для развития конструктивного международного взаимодействия. Сегодняшний мир стремительно движется к системе, в которой ни одна страна не обладает монополией на принятие решений, а вместо этого формируются новые центры силы, способные предложить альтернативные модели сотрудничества, — отметил советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Напомним, в прошлом году главная тема ПМЭФ звучала как «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

ПО ТЕМЕ
Вера Новосельцева
ПМЭФ-2025 Фонд Росконгресс Международное сотрудничество
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Комментарии
6
280808018
7 апреля, 12:54
"Единожды солгавший, кто тебе поверит?"
Инженер1
7 апреля, 15:36
Чет анекдот вспомнился: "Сегодня пишем сочинение на тему: СССР - родина слонов"
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