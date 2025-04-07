Стала известна главная тема Петербургского международного экономического форума

Темой форума в этом году станут общие ценности в контексте международного сотрудничества Источник: Фонд Росконгресс











С 18 по 21 июня в России пройдет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В этом году его главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Организаторы подчеркивают, что глобальная экономика и политика меняются: на смену старым схемам приходит система, где у каждой страны есть право голоса. В основе — суверенитет, равноправие и взаимная выгода. Форум станет площадкой, где мировые лидеры, представители бизнеса и эксперты обсудят, как выстроить сотрудничество в новых реалиях.