Разруха, пустые полки магазинов и белоснежные пляжи. Как семья отдохнула на Кубе — честный отзыв

Туристка рассказала о жизни на острове Источник: Дарья Шевченко











Жительница Барнаула Дарья Шевченко вместе с мужем и сыном отправилась зимой на Кубу. Она провела там почти две недели и поделилась с NGS22.RU впечатлениями о жизни на экзотическом острове. Наша собеседница ожидала увидеть райский уголок с белоснежными пляжами и коктейлями, но столкнулась с реальностью, которая оказалась иной.

«Без всяких ожиданий»

Семья остановилась в Варадеро — известном курортном городе в провинции Матансас всего в 140 км от Гаваны.

Куба не подходит для искушенных путешественников Источник: Дарья Шевченко

— Мне всегда любопытно посмотреть новую культуру и страны. Я принимаю всё так, как есть, без ожиданий. С восторгом и энтузиазмом встречала и эту страну. Несмотря на долгий перелет, который занял около 20 часов с пересадками в Москве, не могла дождаться момента, когда ступим на кубинскую землю.

Дарья признается, что Куба не подходит для искушенных путешественников: сервис отличается простотой.

— Разнообразия и изобилия в этой стране нет. У отеля большая территория, есть бассейны. Всё было аккуратно, но без изысков: номера стандартные, без новой мебели и роскоши. Убирались вовремя, если оставить шоколадку и денежку, и поменяют белье, и оставят больше напитков.

По словам Дарьи, на Кубе, как и в других экзотических странах, ощущалась повышенная влажность в помещениях, но это не доставляло особых неудобств.

— У нас были завтраки, обеды и ужины плюс напитки — по системе «всё включено». Алкоголь качественный, в основном ром и все коктейли на его основе. Можно сказать, пили его вместо воды, — отмечает туристка.

«Расплакалась от разочарования»

В этой стране нет обилия выбора, особенно когда речь о гастрономии.

— Наш первый ужин после долгого перелета оказался довольно скромным. Мы собрались с группой, и одна из участниц даже расплакалась, не зная, что можно есть из предложенного. Стол был простым: овощи и рыба, и это вызвало разочарование. Некоторые ушли спать голодными, возможно, из-за стресса после перелета.

На Кубе дефицит продуктов Источник: Дарья Шевченко

Однако в последующие дни ситуация улучшилась: на завтрак стали подавать курицу, яичницу, сосиски, омлеты и блинчики.

— Как и на многих шведских столах, люди выстраивались в очереди за едой. В нашей группе было девять человек, и каждый отвечал за определенное блюдо, в итоге мы собрали большой стол, который назвали «кубинская свадьба». На ужин можно было насладиться бокалом вина или пивом.

Со временем Дарья и туристы из ее группы привыкли к местной кухне и поняли, что голодными не останутся. Особенно радовало безлимитное мороженое с разнообразными начинками и посыпками. Однако в магазинах найти продукты было практически невозможно, что добавляло колорит путешествию.

Трущобы и пустые полки

С 1960 года США начали вводить санкции против Кубы, что стало ответом на национализацию американской собственности на острове и установление социалистического режима под руководством Фиделя Кастро. Эти меры включали экономические ограничения, торговые запреты и финансовые санкции, которые значительно повлияли на экономику страны и уровень жизни кубинцев.

Улицы ухоженные, однако исторические обстоятельства оставили след.

+4

— Многие здания находятся в состоянии настоящей разрухи, некоторые живут в условиях, которые можно назвать трущобами. В то же время страна контрастная, рядом расположены правительственные учреждения, а в обычных жилых кварталах часто отсутствуют окна: считается, что, если у человека есть окно, он уже обеспеченный.

Куба продолжает оставаться в изоляции, и экономические санкции оказывают значительное влияние на жизнь местных.

Многие здания на Кубе в запущенном состоянии Источник: Дарья Шевченко











— Продовольственные карточки — неотъемлемая часть повседневной жизни, и многие кубинцы для получения основных продуктов вынуждены полагаться на них. Если зайти в магазин, можно увидеть, что полки пустые, а ассортимент крайне ограничен, — мы не смогли найти мороженое и шоколад, — рассказывает Дарья.

В лучшем случае на полках консервы — всего несколько банок — или сосиски, которые если завозят, то распределяют по талонам. И люди стоят в очередях, надеясь получить хоть что-то, чтобы прокормить семьи. Шопинг в таких условиях не самое привлекательное занятие. Местные жители чаще всего ищут в магазинах не продукты, а лекарства, колготки. Тампоны и прокладки в таком дефиците, что на вес золота.

На фоне общего экономического кризиса работники гостиничного бизнеса, как правило, имеют более высокий уровень жизни.

— Они могут получать чаевые от туристов. Некоторые гости даже приносят подарки. Мы, например, оставляли шоколад и сланцы, — рассказывает Дарья.

Океан с белоснежными пляжами и рой комаров

За время отдыха туристы дважды побывали в Гаване.

— Местные жители отличаются открытостью и добротой, что делает их хранителями местного колорита. Они не привыкли к излишествам, но находят радость в простых вещах. Каждый день наполнен музыкой и танцами, а утренние зарядки на пляже превращаются в настоящие дискотеки. Везде царит атмосфера позитива и дружелюбия, — объясняет Дарья.

Передвигаются по острову туристы в основном на арендованных автомобилях.

На Кубе большое количество ретроавтомобилей Источник: Дарья Шевченко

— Но есть те, кто избегает этого из-за возможных поломок и проблем с топливом. Нам больше всего понравились такси в виде раритетных кабриолетов.

На Кубе комфортный климат, потому что рядом океан с его белоснежными пляжами.

— Температура воды была восхитительной — как парное молоко, не хотелось покидать ее. Пляжи широкие и просторные, что создавало ощущение уединения, особенно в феврале, когда туристов было немного. Мы наслаждались тишиной и спокойствием. Кроме того, сбылась моя мечта: я поплавала с дельфинами! И дети, и взрослые были в полном восторге. Эти удивительные млекопитающие демонстрировали свои способности и взаимодействовали с людьми, что вызывало восхищение.

А вот одним из главных минусов отдыха стали комары, которые появлялись с наступлением темноты.

— Эти маленькие, но настойчивые насекомые могут превратить вечерние прогулки в проблему. Каждый вечер мы сталкивались с роем комаров, которые, естественно, залетали в номера. Персонал отеля старался помочь, выдавая спирали, но даже это не всегда спасало от нашествия. Мы также брали с собой мази и пшикалки, но, к сожалению, они не всегда оказывались эффективными.

Отдых на Кубе обошелся семье в 415 тысяч рублей.