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Страна и мир обзор В регионе России школьницам решили платить по 100 тысяч рублей за беременность. Новости 24 марта

В регионе России школьницам решили платить по 100 тысяч рублей за беременность. Новости 24 марта

Что произошло за сутки

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51 комментарий
Для получения денег нужно встать на учет по беременности | Источник: Максим Воробьев / E1.RUДля получения денег нужно встать на учет по беременности | Источник: Максим Воробьев / E1.RU

Для получения денег нужно встать на учет по беременности

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Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 24 марта.

В Москве сгорел элитный пентхаус

В центре Москвы сгорел один из самых дорогих пентхаусов в элитном ЖК «Роза Росса» на Зубовской улице.

По предварительным данным, пожар в строящемся «Роза Росса» произошел во время ремонтных работ на крыше — загорелась временная конструкция из деревянных балок. По разным оценкам стоимость пентхауса доходит до 3,69 миллиарда рублей.

Загорелась временная конструкция из деревянных балок.

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Густой столб дыма было видно издалека. О пострадавших не сообщается. Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств и причин ЧП.

Штурмовик разбился в Приморье

В Приморском крае произошло крушение штурмовика Су-25. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Авиакатастрофа произошла во время планового учебно-тренировочного полета. В ведомстве уточнили, что самолет выполнял полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности. Причины случившегося пока не сообщаются.

Пилот не пострадал. Он успешно катапультировался, с места приземления его эвакуировала поисково-спасательная группа.

В Госдуме предложили выдавать молодым родителям наборы для ухода за ребенком

Молодым родителям предложили предоставлять набор предметов первой необходимости для ухода за новорожденными. С таким предложением обратился лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов к министру труда Антону Котякову. Миронов считает, что предоставление набора позволит обеспечить детям полноценные условия для роста и развития.

В некоторых других регионах женщинам в роддоме уже выдают специальные подарочные наборы. В Москве это «Наше сокровище». В него входит 50 предметов для малыша, включая одежду и приспособления для кормления. Родители могут отказаться от подарка и взять деньги — 20 тысяч рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе вручают коробку «Малышу Ямала». В ней тоже 50 предметов. Похожие подарки вручают также в Забайкальском и Пермском краях, Архангельской, Самарской, Волгоградской, Тверской и других областях.

В Крыму автобус врезался в грузовик

Утром 24 марта на Евпаторийском шоссе в пригороде Симферополя произошло ДТП. Столкнулись рейсовый автобус и грузовик. В момент аварии в автобусе находились 32 пассажира, 22 из них пострадали, включая восьмерых детей. Их направили в медучреждения. Число погибших достигло шести.

Пострадавших доставили в больницу

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Водителя автобуса задержали. Он попытался объяснить, почему произошло ДТП. Его ослепило солнце, и он не заметил стоящий впереди зерновоз, в который врезался. Водителя уже проверили на содержание алкоголя в крови, он оказался трезв.

В Орловской области пообещали выплаты для беременных школьниц

Власти Орловской области расширили программу поддержки беременных, включив в нее учениц школ. Это следует из указа главы региона Андрея Клычкова, документ опубликовали на официальном сайте региональных властей. Теперь им обещали выплачивать по 100 тысяч рублей.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков объяснил, что принять решение о такой выплате регионам рекомендовал Минтруд, а рекомендацию ведомства выполнило более 40 регионов. Он призвал воспринимать указ как еще одну меру социальной поддержки для жителей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Глава региона считает, что такая поддержка оградит будущих мам от необдуманных решений и защитит жизни детей.

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Комментарии
51
Гость
24 марта, 20:16
Чем дальше-тем больше трэша) Остановите планету-я сойду)
Гость
24 марта, 20:39
УК РФ как и Конституция стали просто книгами
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