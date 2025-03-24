В регионе России школьницам решили платить по 100 тысяч рублей за беременность. Новости 24 марта

Для получения денег нужно встать на учет по беременности Источник: Максим Воробьев / E1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 24 марта.

В Москве сгорел элитный пентхаус

В центре Москвы сгорел один из самых дорогих пентхаусов в элитном ЖК «Роза Росса» на Зубовской улице.

По предварительным данным, пожар в строящемся «Роза Росса» произошел во время ремонтных работ на крыше — загорелась временная конструкция из деревянных балок. По разным оценкам стоимость пентхауса доходит до 3,69 миллиарда рублей.

Загорелась временная конструкция из деревянных балок. Источник: «Москва с огоньком» / Telegram

Густой столб дыма было видно издалека. О пострадавших не сообщается. Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств и причин ЧП.

Штурмовик разбился в Приморье

В Приморском крае произошло крушение штурмовика Су-25. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Авиакатастрофа произошла во время планового учебно-тренировочного полета. В ведомстве уточнили, что самолет выполнял полет без боекомплекта и упал в безлюдной местности. Причины случившегося пока не сообщаются.

Пилот не пострадал. Он успешно катапультировался, с места приземления его эвакуировала поисково-спасательная группа.

В Госдуме предложили выдавать молодым родителям наборы для ухода за ребенком

Молодым родителям предложили предоставлять набор предметов первой необходимости для ухода за новорожденными. С таким предложением обратился лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов к министру труда Антону Котякову. Миронов считает, что предоставление набора позволит обеспечить детям полноценные условия для роста и развития.

В некоторых других регионах женщинам в роддоме уже выдают специальные подарочные наборы. В Москве это «Наше сокровище». В него входит 50 предметов для малыша, включая одежду и приспособления для кормления. Родители могут отказаться от подарка и взять деньги — 20 тысяч рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе вручают коробку «Малышу Ямала». В ней тоже 50 предметов. Похожие подарки вручают также в Забайкальском и Пермском краях, Архангельской, Самарской, Волгоградской, Тверской и других областях.

В Крыму автобус врезался в грузовик

Утром 24 марта на Евпаторийском шоссе в пригороде Симферополя произошло ДТП. Столкнулись рейсовый автобус и грузовик. В момент аварии в автобусе находились 32 пассажира, 22 из них пострадали, включая восьмерых детей. Их направили в медучреждения. Число погибших достигло шести.

Пострадавших доставили в больницу Источник: ГУ МЧС России по Республике Крым

Водителя автобуса задержали. Он попытался объяснить, почему произошло ДТП. Его ослепило солнце, и он не заметил стоящий впереди зерновоз, в который врезался. Водителя уже проверили на содержание алкоголя в крови, он оказался трезв.

В Орловской области пообещали выплаты для беременных школьниц

Власти Орловской области расширили программу поддержки беременных, включив в нее учениц школ. Это следует из указа главы региона Андрея Клычкова, документ опубликовали на официальном сайте региональных властей. Теперь им обещали выплачивать по 100 тысяч рублей.