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Страна и мир «Безопасно, если соблюдать правила»: россиянин съездил в отпуск в Чечню и Дагестан и поделился впечатлениями

«Безопасно, если соблюдать правила»: россиянин съездил в отпуск в Чечню и Дагестан и поделился впечатлениями

В чём особенности отдыха на Северном Кавказе и в какую сумму такой отпуск обойдется

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23 комментария
Турист съездил на Кавказ на личном автомобиле&nbsp;— вышло дешевле, чем брать тур | Источник: ВалентинТурист съездил на Кавказ на личном автомобиле&nbsp;— вышло дешевле, чем брать тур | Источник: Валентин

Турист съездил на Кавказ на личном автомобиле — вышло дешевле, чем брать тур

Источник:

На российском юге можно всякий раз открывать что-то новое. Помимо курортных городов на берегу моря, есть горные поселки, и интерес к ним растет. Валентин из Тульской области — как раз из таких туристов. В декабре 2024 года он со своей девушкой съездил в отпуск в Чеченскую Республику и Дагестан — манили горы и местный колорит. Валентин поделился впечатлениями с корреспондентом 71.RU. Далее от первого лица.

Много силовиков

Первым местом стала столица Чеченской Республики — город Грозный. Туда мы поехали на своем автомобиле, дорога заняла 25 часов, с учетом перерыва на сон.

Все хвалили Грозный, говорили, это красиво отстроенный город, с достопримечательностями, колоритом. Было решено приехать туда. Еще на въезде в республику удивило количество росгвардейцев, полицейских, гаишников. Постоянные досмотры, проверки. Граница республики защищена, наверное, на уровне госграницы. В столице Чечни к полиции и Росгвардии прибавились вооруженные люди. Не то, чтобы это сильно беспокоило, но после наших улиц, где правоохранителей встретишь не часто, это поначалу шокирует. Потом привыкаешь…

В соседнем Дагестане плотность силовиков на улицах вновь возвращается к норме. В целом в Грозном определенно безопасно. А вот чем дальше в горы, тем большую роль играет то, как туристы ведут себя и какое впечатление произведут на местных.

Одно из популярных мест для фото в Грозном | Источник: ВалентинОдно из популярных мест для фото в Грозном | Источник: Валентин

Одно из популярных мест для фото в Грозном

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Что посмотреть в Чечне

Мы приехали в Чечню на неделю, побывали в столице республики, ближайших городах и проехали по горам. Скажу так, целую неделю там, конечно, делать нечего. В самом Грозном сходить некуда, кроме музея Ахмата Кадырова и мечети Сердце Чечни. Она, к слову, одна из крупнейших в мире.

Мечеть Сердце Чечни днем | Источник: ВалентинМечеть Сердце Чечни днем | Источник: Валентин

Мечеть Сердце Чечни днем

Источник:

Самое оптимальное в Чечне, наверное, поездки в горы. Хотя горы там, конечно, постольку-поскольку. Ради них стоит ехать на Эльбрус. С гидом по чеченским горам можно погулять два-три дня.

В соседнем Дагестане история такая же, но там хотя бы еще море есть. Так что недельку потратить на обе республики можно, но на подольше путешествие вас вряд ли впечатлит. В России есть места, где лучше и экстремальный отдых, и природа, и достопримечательности.

Единственная в России песчаная дюна. Находится в Дагестане | Источник: ВалентинЕдинственная в России песчаная дюна. Находится в Дагестане | Источник: Валентин
С горной гряды открывается живописный вид на одну из речушек | Источник: ВалентинС горной гряды открывается живописный вид на одну из речушек | Источник: Валентин
Прошлись бы по подвесному мосту в горах Дагестана? | Источник: ВалентинПрошлись бы по подвесному мосту в горах Дагестана? | Источник: Валентин

Нас впечатлила дюна, где снимали «Белое солнце пустыни». Но на природу тоже лучше с гидом ездить, самим опасно — там еще ядовитые змеи, скорпионы водятся.

Перед поездкой стоит узнать правила

Кавказ известен приверженностью к традициям. Многие туристы сталкивались с тем, что местные жители как минимум косо смотрят на приезжих. Тут нужно соблюдать правила.

На территории Чеченской Республики действует строгий дресс-код. Небольшие скидки для туристов делаются, но наглеть не стоит. Например, девушкам лучше не ходить в коротких юбках. Если женщина появится в джинсах, на нее будут неодобрительно смотреть, улюлюкать вслед, но ничего особо не скажут. В идеале, конечно, ходить в длинных платьях.

Туристам также простят, если пары будут ходить за ручку, например. Но о поцелуях на улице лучше напрочь забыть. Местным в этом плане еще хуже — до свадьбы, как говорится, ни-ни. Отругают либо прохожие, либо правоохранители. С курением та же история, как и с алкоголем, — в Чечне довольно строгий сухой закон, всего два часа в день есть, чтобы купить спиртное. Если у кого-то возникает идея привезти алкоголь с собой, то его могут изъять при досмотре без объяснений. Кстати, в отель мужчину и женщину вместе без штампа в паспорте не заселят — только в отдельные номера.

Много женщин ходит покрытыми, в хиджабах. Причем если в Грозном таких относительно немного, то буквально в часе езды от столицы покрытых женщин будет всё больше и больше. Правда, как по мне, покрытых женщин здесь всё равно меньше, чем в Туле.

Вообще, за пределы столицы и ближайших поселений отъезжать немного страшно. В том плане, что там всё еще действуют традиции, например, похищение невесты. Если в Грозном это всё делается как дань уважения истории, то есть не насильно, по обоюдному согласию, то в горах — нет. Любую девушку могут похитить, если захотят, и ничего не будет. Даже родственники потом не всегда находят дочерей.

Так что перед поездкой стоит изучить местные правила и особенности, потому что последствия их несоблюдения могут быть довольно серьезными.

Но это касается в основном именно Чечни. Соседний Дагестан — более светский регион.

А еще в Дагестане есть Каспийское море с галечным пляжем | Источник: ВалентинА еще в Дагестане есть Каспийское море с галечным пляжем | Источник: Валентин

А еще в Дагестане есть Каспийское море с галечным пляжем

Источник:

Слово старшего — закон

В Чечне уважительно и почтительно относятся к старшим, практически до страха. Молодежь даже на улице боится обратиться к пожилому человеку. Кстати, туристам тоже не стоит пытаться что-то спрашивать у стариков. На молодых чеченцев присутствие стариков оказывает волшебное действие — они ведут себя максимально вежливо. Кстати, приехав к нам, они не так вежливы именно из-за отсутствия старших.

В деревнях так вообще всё от мнения старших зависит. Там любой 40-летний мужик будет слушаться 70-летнего деда. И от этих дедов будет зависеть, какой порядок в деревне. Но вообще, почтение к старшим — это положительный момент, конечно. У нас с этим с каждым годом всё хуже, так что тут, я бы сказал, есть чему поучиться.

Соседний Дагестан в плане традиций не сильно отличается от остальной России.

Берите с собой наличку и не рассчитывайте на сервис

В Чечне большие проблемы с безналичным расчетом и качеством обслуживания. В Дагестане в этом плане всё в разы лучше.

В Грозном еще получится использовать банковскую карту, но стоит от столицы отъехать и всё. Либо нет терминалов, либо нет связи. Заехали мы, к примеру, на заправку. Ну, залить надо было литров 30–35 местного «сотого». Время оплачивать — «а у нас терминала нет, что вы не спросили?». Ну, ребят, как так-то? Пришлось собирать наличку по всем карманам.

С бензином здесь, конечно, беда. Нормальных заправок известных сетей нет. Качество топлива такое, что больше одного-двух раз заправляться не стоит. По ощущениям, «сотый» бензин, который, кстати, редко где встретишь, это от силы АИ-92. А что льют вместо 92-го — страшно представить.

В кафе и ресторанах беда с обслуживанием. Официанты могут и забыть, и перепутать заказ. И просто вас проигнорировать. Ситуацию немного скрашивает то, что блюда вкусные и порции большие. Ну и относительно недорогие — цены примерно как в Туле.

Гостиницы не сказать, чтобы стоили дешево с учетом комфорта. Вроде постройка новая, но с проблемами. В Чечне в станице Шелковской, к примеру, мы номер снимали за пять тысяч в сутки. Всё вроде хорошо, но проблемы с канализацией. Платить только наличкой, никакие сервисы по брони отелей и так далее не работают.

Так выглядят многоэтажки в Грозном по вечерам | Источник: ВалентинТак выглядят многоэтажки в Грозном по вечерам | Источник: Валентин

Так выглядят многоэтажки в Грозном по вечерам

Источник:

В свою очередь в Дагестане уже можно было найти отель тысячи по две за номер, и там нет проблем с онлайн-бронированием. И, кстати, качество связи в Дагестане тоже получше. Но вот Telegram, к примеру, не работает в обеих республиках.

Сколько стоил такой отпуск?

Неделя отдыха в двух горных республиках — звучит, как что-то дорогое. На самом деле это не так, даже с учетом бензина, питания, брони отелей.

За неделю мы потратили 125 тысяч рублей, ни в чем себе не отказывая. На дорогу ушло 20 тысяч рублей — с учетом езды «по платке». Тысяч тридцать примерно — на отели. Всё остальное — на еду, достопримечательности.

За 200 рублей можно подняться на обзорную площадку «Грозный-Сити». Минимум в три раза дешевле, чем в Москве | Источник: ВалентинЗа 200 рублей можно подняться на обзорную площадку «Грозный-Сити». Минимум в три раза дешевле, чем в Москве | Источник: Валентин

За 200 рублей можно подняться на обзорную площадку «Грозный-Сити». Минимум в три раза дешевле, чем в Москве

Источник:

В ресторанах цены, как в Центральной России, — в среднем 700 рублей блюдо, но, так как тут нет алкоголя, чек выходит меньше. В популярном ресторане в центре Грозного 700–800 рублей за блюдо. Если выехать из города, то там уже нет привычных пиццерий, суши, кафешек. В основном там местная кухня — за 500 рублей получаешь кусок мяса, огромные макароны и стакан бульона (такое блюдо в Чечне называют «хинкалом», от грузинских «хинкали» оно отличается тем, что все ингредиенты подаются по отдельности. — Прим. ред.).

Недорого было и в Дагестане. Там мы посетили ресторан Хабиба Нурмагомедова — по цене вышло не больше тысячи на человека.

Хабиб Нурмагомедов — профессиональный боец родом из Дагестана. В 2018 году стал чемпионом UFC в легком весе и удерживал этот титул до завершения карьеры в 2020 году.

В ресторане Хабиба есть картины с его боями | Источник: ВалентинВ ресторане Хабиба есть картины с его боями | Источник: Валентин
Можно недорого заказать вот такие лепешки | Источник: ВалентинМожно недорого заказать вот такие лепешки | Источник: Валентин
Как видно, подают достаточно крупные порции | Источник: ВалентинКак видно, подают достаточно крупные порции | Источник: Валентин
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Так выглядит интерьер ресторана | Источник: ВалентинТак выглядит интерьер ресторана | Источник: Валентин

Конечно, стоит зайти в главную мечеть Грозного «Сердце Чечни», туда спокойно пускают туристов, и подняться на смотровую площадку «Грозный-Сити» — это стоит 200 рублей.

А еще меня впечатлили «штрафы за стрельбу» в Дагестане. В кафе висит объявление, из которого следует, что стрельба в кафе и рядом с заведением обойдется вам в тридцать тысяч. То есть этим будут заниматься не сотрудники полиции, а работники того же кафе. У нас в кафе висят объявления «Курить запрещено», а у них вот так.

Один раз в Дагестан и Чечню приехать точно стоит. Увидеть местную природу, узнать особенности быта и традиций. Но ездить сюда в отпуск регулярно смысла нет.

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Туризм Кавказ Чечня Дагестан Отпуск Турист
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Комментарии
23
Гость
17 марта, 19:29
Всё что я хочу написать о нём и таких как он не пройдёт модерацию
Гость
18 марта, 07:06
А какие еще правила, кроме законов РФ и общечеловеческих норм поведения, мне, гражданину РФ, нужно соблюдать, путешествуя по территории Российской Федерации?
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