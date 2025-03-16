Целая страна в Африке за один день оказалась на грани уничтожения. Главное о катастрофе

На фото — прорыв дамбы, из которой вытекло 50 миллионов литров кислоты Источник: Richard Kille / AP Photo











В феврале 2025 года в Замбии произошла беспрецедентная экологическая катастрофа. 15 марта о ней в подробностях рассказали журналисты Associated Press. Прочитайте, как целая страна за один день оказалась на грани уничтожения.

Что случилось?

На севере Замбии давно работал медный рудник, принадлежащий Китаю. 18 февраля на руднике обрушилась крупная дамба. За этой дамбой находилось огромное хранилище кислотных отходов. Таким образом, из-за прорыва дамбы 50 миллионов литров кислоты попали в реку Кафуэ.

Кафуэ — важнейшая река Замбии, большая часть страны находится в ее водном бассейне. Ее протяженность — более чем 1,5 тысячи километров. Утечка угрожает смертью людям, животным и растениям на всём этом расстоянии.

Снимок сделан на следующий день после прорыва. Слева течет кислота Источник: Richard Kille / AP Photo











Утекла концентрированная кислота с растворенными тяжелыми металлами. Ее следы нашли уже в 100 километрах ниже по течению от места прорыва. И речь не о следах в лабораторных пробах — а о мертвой рыбе, погибших животных, птицах и растениях. Местные говорят, что в реке умерло всё живое.

Погибшую рыбу прибивает к берегам реки. Фото сделано на следующий день после катастрофы Источник: Richard Kille / AP Photo











Что будет дальше?

«Это экологическая катастрофа с действительно катастрофическими последствиями», — сказал Чилеква Мумба, эколог из Замбии.

Слова эколога можно считать сдержанными. Среди последствий:

уничтожение урожая на полях вдоль берегов реки (напомним, это огромная часть всей Замбии);

гибель рыбы;

исчезновение птиц и растений;

вероятное загрязнение грунтовых вод, глубокое отравление почвы;

остановка водоснабжения городов.

Пока его полностью прекратили для одного города — близлежащего Китве. Все 700 тысяч его населения жили на воде из погибшей реки.

Женщина на снимке — фермер Джульетта Балая. Она осматривает ущерб: кислота уничтожила ее урожай и пруд для разведения рыбы Источник: Richard Kille / AP Photo











При этом от реки, так или иначе, зависят 60% от всего 20-миллионного населения Замбии. Воды Кафуэ используют для питья, сельского хозяйства, промышленности и рыболовства. Она напрямую снабжает питьевой водой около пяти миллионов человек, включая столицу страны.

«До 18 февраля это была оживленная и яркая река. Теперь всё мертво, река стала полностью мертвой. Невероятно. За одну ночь река умерла», — говорит местный житель Шон Корнелиус.

Корнелиус, который на своей лодке показал журналистам состояние реки Источник: Richard Kille / AP Photo











Это можно как-то исправить?

Власти Замбии пытаются это сделать. Для этого привлекли военные самолеты: они сбросили в реку сотни тонн извести, которая должна нейтрализовать кислоту и уменьшить ущерб. Также известь сбрасывали со скоростных катеров, которые ходили вверх и вниз по течению.

Злополучный рудник принадлежит китайской компании Sino-Metals Leach Zambia. Ее глава, Чжан Пэйвэнь, в марте встретился с министрами Замбии. Он извинился за разлив кислоты и пообещал «сделать всё возможное, чтобы как можно быстрее восстановить окружающую среду».

На снимке — вход в комплекс шахт китайской компании Источник: Richard Kille / AP Photo











Как это могло случиться?

Замбия входит в десятку мировых производителей меди, необходимой для смартфонов и другой техники. А Китай — доминирующий игрок на рынке по добыче меди в Замбии.

Как пишут журналисты, китайское присутствие давно вызывало недовольство у местных. Экологи обвиняли китайские рудники в игнорировании правил безопасности, охраны труда и других местных законов. Это не единственная подобная утечка: через несколько дней после громадной катастрофы случилась еще одна, поменьше. Причем на шахте той же компании.

«На этой второй шахте погиб рабочий, упавший в кислоту. Шахта продолжала работать даже после того, как власти приказали ей закрыться. Полиция сообщила, что арестованы два китайских управляющих шахтами», — пишет Associated Press.

Пейзажи около пострадавшей реки выглядят апокалиптично Источник: Richard Kille / AP Photo











Сейчас оба рудника временно закрыты. Однако вряд ли китайский бизнес уйдет из Замбии в обозримом будущем. Замбия официально должна Китаю 4 миллиарда долларов по кредитам, и в 2020 году у страны уже были проблемы из-за невозможности расплатиться. Тогда долг реструктурировали.