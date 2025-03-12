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Страна и мир обзор В Крыму товарищ помог другу-убийце выбросить труп в море. Его не посадили в тюрьму: новости 12 марта

В Крыму товарищ помог другу-убийце выбросить труп в море. Его не посадили в тюрьму: новости 12 марта

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Сокрытие трупа не помогло крымчанину избежать наказания | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUСокрытие трупа не помогло крымчанину избежать наказания | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Сокрытие трупа не помогло крымчанину избежать наказания

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Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 12 марта.

Убийство в Крыму

В Севастополе громко прогремело дело об убийстве. Местный помог знакомому избавиться от тела человека, которого тот убил, но отделался только штрафом.

По данным Гагаринского районного суда, детали убийства не раскрываются. Причина в том, что уголовное дело в отношении главного подозреваемого выделено в отдельное производство. Однако известен финал.

Суд установил, что мужчина помог своему знакомому погрузить труп в машину, вывезти на берег Черного моря и сбросить в воду.

За укрывательство особо тяжкого преступления севастопольцу грозило до двух лет лишения свободы, но суд ограничился штрафом в 100 000 рублей. Судья учел смягчающие обстоятельства: положительную характеристику обвиняемого, наличие у него малолетнего ребенка и отсутствие судимостей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Согласны с судом?

Нет! За такое всегда нужно сажать
Сложно судить, не зная подробностей
Да. Незачем сажать человека, штрафа хватит

Кровопролитие в Пакистане

В Пакистане провели операцию по освобождению заложников. Военные столкнулись с боевиками, захватившими поезд в провинции Белуджистан. Источник CNN сообщил, что 27 заложников, а также один солдат были убиты. В ходе спасательной операции было ликвидировано не менее 35 боевиков.

Ответственность за нападение взяла на себя Армия освобождения белуджей (BLA) — воинствующая сепаратистская группировка, действующая в неспокойной и богатой полезными ископаемыми провинции Белуджистан.

Кадры взрыва в поезде

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Около 450 пассажиров находились в поезде Jaffer Express, следовавшем из столицы Белуджистана Кветты, когда боевики открыли интенсивный огонь во время движения состава через туннель. Армия Пакистана начала операцию по противодействию нападавшим, которые использовали женщин и детей в качестве щитов.

Четыре человека погибли после удара по курскому заводу

Четыре человека погибли в результате удара ВСУ по комбикормовому заводу, расположенному в селе Козыревка Большесолдатского района Курской области. Об этом сообщил 12 марта врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Последствия удара по заводу

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Трое погибших мужчин и женщина были сотрудниками предприятия. Еще один работник получил тяжелые ранения и доставлен в больницу. Второй пострадавший отказался от госпитализации. В результате атаки было разрушено здание одного из цехов, а также повреждено другое имущество завода.

Матвиенко прогоняет иногородних абитуриентов и покупателей квартир из столицы

Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко предложила сократить набор иногородних абитуриентов в вузы Москвы, Петербурга и Казани. Она считает, что это можно сделать в течение пяти лет.

«Прошу проработать, доложить, в чём проблема. Нужно набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям, и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома. <… > Вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получалась история неудачников», — приводят слова Матвиенко «Ведомости».

Также председатель Совфеда выступила с предложением выдавать семейную льготную ипотеку только по месту жительства и регистрации граждан.

«У нас большая страна. А что же там? Семьи не имеют доступа к получению семейной ипотеки? Конечно же, надо изменить правила», — отметила Матвиенко. По ее словам, около 40% оформленной льготной ипотеки приходится на Москву, Московскую область и Петербург.

Мошенники придумали новую схему обмана россиян

После введения закона о самозапрете на кредиты мошенники начали использовать его в целях обмана россиян. По телефону злоумышленники представляются сотрудниками «Госуслуг» и сообщают, что запрет был установлен неправильно.

В итоге они получают доступ к аккаунту пользователя на портале. Там мошенники могут оперативно авторизоваться в приложении госуслуг и получить доступ ко всем счетам.

В Тобольске разнесло частный дом после взрыва газа

В Тобольске произошел взрыв в частном доме. По данным СМИ, причиной могли стать газовые баллоны. Глава Тобольска Петр Вагин заявил, что в настоящее время известно об одном пострадавшем. Ему оперативно оказана медицинская помощь. Однако 112 сообщает, что госпитализация понадобилась женщине и ребенку. Также из-под завалов достали маленькую девочку.

Улицу возле места происшествия заполонил дым

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В ближайших пятиэтажках выбило стекла. На месте работают спасатели, сотрудники полиции и ФСБ.

ПО ТЕМЕ
Крым Севастополь Заложники Убийство Госуслуги Мошенники
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Комментарии
9
Гость
1 час
Какая у нас прекрасная страна и народная власть, как хорошо здесь процветать по плану Таврического 👑🌙 ещё затянем пояса потуже, сплотимся вокруг незаменимого и закричим: Славься царь Славься царь Славься царь
Гость
1 час
Годовая продуктовая инфляция составила более ста процентов так держать Владимир 🌟
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