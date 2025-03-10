Путин предложил новые меры соцподдержки семьям погибших участников СВО: кто получит выплаты

Президент России Владимир Путин распорядился расширить меры социальной поддержки на несовершеннолетних братьев и сестер погибших участников спецоперации. Документ опубликован на сайте Кремля.
Президент распорядился, чтобы в России обеспечили выплаты несовершеннолетним детям погибших бойцов участников СВО. Помощь будут оказывать не только братьям и сестрам погибших бойцов, но и неусыновленным (неудочеренным) детям, воспитывающимся в семье погибшего участника СВО.
Помимо этого, Путин распорядился разработать систему гарантий для соответствующих выплат, а также создать единый стандарт региональных мер поддержки семей военнослужащих и участников специальной военной операции.
Что еще поручил президент:
создать отдельное направление по поддержке предпринимательских инициатив участников СВО в программе соцконтракта;
до 30 марта внести поправки в законы, чтобы все бойцы спецоперации получили статус ветеранов боевых действий;
освободить от службы по призыву лиц, не менее полугода принимавших участие в боевых действиях в составе воинских формирований ДНР и ЛНР.