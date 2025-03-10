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Страна и мир Путин предложил новые меры соцподдержки семьям погибших участников СВО: кто получит выплаты

Путин предложил новые меры соцподдержки семьям погибших участников СВО: кто получит выплаты

Собрали главные поручения президента России

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23 комментария
По поручению президента помощь окажут не только братьям и сестрам погибших бойцов, но и другим членам семьи | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПо поручению президента помощь окажут не только братьям и сестрам погибших бойцов, но и другим членам семьи | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

По поручению президента помощь окажут не только братьям и сестрам погибших бойцов, но и другим членам семьи

Источник:

Президент России Владимир Путин распорядился расширить меры социальной поддержки на несовершеннолетних братьев и сестер погибших участников спецоперации. Документ опубликован на сайте Кремля.

Президент распорядился, чтобы в России обеспечили выплаты несовершеннолетним детям погибших бойцов участников СВО. Помощь будут оказывать не только братьям и сестрам погибших бойцов, но и неусыновленным (неудочеренным) детям, воспитывающимся в семье погибшего участника СВО.

Помимо этого, Путин распорядился разработать систему гарантий для соответствующих выплат, а также создать единый стандарт региональных мер поддержки семей военнослужащих и участников специальной военной операции.

Что еще поручил президент:

  • создать отдельное направление по поддержке предпринимательских инициатив участников СВО в программе соцконтракта;

  • до 30 марта внести поправки в законы, чтобы все бойцы спецоперации получили статус ветеранов боевых действий;

  • освободить от службы по призыву лиц, не менее полугода принимавших участие в боевых действиях в составе воинских формирований ДНР и ЛНР.

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Льготы Выплаты Спецоперация СВО Владимир Путин
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Комментарии
23
Гость
10 марта, 14:18
Я тоже хочу за патриотичные комменты денежку получать. Куда обращаться?
Гость
10 марта, 11:49
Армия России начала масштабное наступление в Курской области и приступила к штурму Суджи — самого крупного населенного пункта, оккупированного Вооруженными силами Украины (ВСУ) с августа 2024 года. За два дня наступления под контроль России перешли семь населенных пунктов, российские штурмовики уже ведут бои с противником в частном секторе на окраинах Суджи.
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