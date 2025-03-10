«Русский мат я выучил быстро». Плюсы и минусы жизни в России — по версии китайца, переехавшего к нам 8 лет назад

Хао Ма — китаец, который живет в России. Восемь лет назад он переехал в Нижний Новгород из Иньчуаня, города с населением около трех миллионов человек (весьма скромно для КНР, согласитесь). С тех пор Хао овладел русским языком, получил высшее образование, нашел работу и даже задумывается о покупке квартиры. NN.RU пообщался с иностранцем и узнал, как тот решился на переезд. Чем отличается жизнь в России и Китае, с какими трудностями Хао сталкивается и почему не хочет уезжать обратно — рассказ от первого лица.
«Я не хотел тесно жить»
Я единственный ребенок в семье, из родных только родители и бабушки с дедушками. Мама с папой в Китае ведут бизнес, а мне, когда пришло время поступать, захотелось поехать в другую страну, попробовать пожить самостоятельно. Всё-таки в Китае людей много, это общеизвестный факт. Я не хотел тесно жить. Россия всегда привлекала меня культурой и историей, так что выбор был очевиден. А в Нижний Новгород я поехал потому, что здесь не так много людей, как в Питере или Москве. Родные отнеслись к моему решению нейтрально, согласились, что надо попробовать.
Пушкина и Толстого можно встретить в китайских учебниках
Для учебы на бакалавриате я выбрал ННГУ (Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Лобачевского) — он считается одним из ведущих университетов в России. Мне хотелось не просто овладеть русским языком, но и научиться понимать его через классические тексты, поэтому пошел на филологический факультет. Русской культурой начал интересоваться еще до переезда: у нас в школьных учебниках часто можно встретить таких писателей, как Пушкин, Достоевский, Толстой, Чехов. Кстати, в одном из учебников видел нашего поэта Ли Бо. Не знаю, изучают ли китайскую поэзию в школах по выбору или она уже входит в обязательную программу, но это приятно.
Еще у меня дедушка застал времена СССР, когда русская культура влияла на китайскую, поэтому в каком-то плане интерес к вашему языку перешел ко мне от него.
Но филология — это понятно. На мой взгляд, сначала нужно овладеть языком и уже потом двигаться дальше. Так что в прошлом году я окончил магистратуру в Высшей школе экономики. Выбрал направление, не связанное с языками, — маркетинг-менеджмент.
Про учебу в другой стране
Учиться в иностранном вузе первое время было сложно: нужно было привыкнуть к другому языку, менталитету, климату и так далее. Но одногруппники и преподаватели помогли адаптироваться, так что чувство одиночества я испытывал только в начале, пока не завел друзей. Большинство из них тоже из Китая — мы познакомились на подготовительном курсе русского языка, который иностранцы проходят перед поступлением. Правда уже не общаемся, потому что многие уехали домой.
Русский язык тяжелый, но мат дается легко
Русский язык выразительный, но в нём для иностранца много трудностей: система падежей, глаголы движения, спряжения, всякие исключения. А еще есть звук [р] — китайцам его произносить тяжело, многие знакомые до сих пор и не научились. Но все эти сложности, которых нет в китайском, дают русскому языку особое очарование.
На самом деле у русского и китайского можно найти и нечто общее, например оба богаты идиомами и пословицами. Но отличий, конечно, гораздо больше. У нас слова в предложениях обязательно идут в строгом порядке: подлежащее, сказуемое и дополнение. Если его нарушить, сразу станет непонятно. В русском же порядок свободный. А еще у нас есть тоны, которые русским кажутся каким-то космосом.
Во время учебы я жил в общежитии, и практически сразу меня познакомили с русским матом. Все нецензурные слова выразительные и легкие по произношению, так что их я выучил быстро. А еще ребята из общаги рассказали мне фразу «Колобок повесился». Это мой любимый русский анекдот.
Когда я уже окончил вуз, русский учу самостоятельно: смотрю сериалы, читаю блоги. Ну и начал сам работать в университете — это, считаю, лучшая практика.
«Недавно я нашел работу в IT-компании»
Я преподаю китайский в нижегородской «вышке». Конкуренция в этой сфере, конечно, очень высокая, но мне повезло — вуз нашел меня сам. После собеседования устроился на работу, филологический диплом очень помог.
В свободное время беру у частных клиентов заказы на переводы. А в прошлом году работал синхронным переводчиком на конференции ЦИПР. Мне заранее скинули материалы, по которым нужно было глубоко изучить тему: конференция же полностью посвящена IT, нейросетям, в этой сфере нужно разбираться, чтобы правильно всё перевести. Если в этом году снова пригласят поработать, обязательно пойду.
А вообще, недавно я нашел работу в IT-компании. Это российский партнер китайской фирмы, им требуется переводчик. Наверное, скоро буду устраиваться туда.
Почему приехал и остался?
Как я уже сказал, в Питере и Москве слишком много людей, там жить мне было бы некомфортно. А про другие города России особо ничего не знаю. Так что после учебы решил остаться в Нижнем Новгороде: здесь у меня друзья, коллеги.
Люблю набережные. Там красиво. Виды на Волгу, Оку — слов нет. Дальше, конечно, кремль. Когда учился, почти каждый день ходил туда. И рядом Чкаловская лестница — люблю это место. Еще нравится улица Рождественская (улица баров. — Прим. ред.). Меня часто называют алкашом, поэтому это моя любимая улица, безусловно. Ну и парк «Швейцария» нравится — красиво, удобно, а со смотровой площадки открывается вид на город. Летом люблю смотреть там на закат.
Пока жилье снимаю, но в ближайшее время, если будет возможность, хочу купить квартиру. Это, конечно, только планы. Сначала надо накопить.
Русская кухня — топ?
Я полюбил разные салатики: оливье, крабовый и так далее. Борщ — да, тоже интересно. Котлетку люблю с курицей. Еще драники нравятся, но это уже белорусская кухня. Сам эти блюда готовить не пробовал, обычно заказываю в кафе. А вот китайскую еду в российских ресторанах не беру: ее всё-таки делают не по нашему вкусу.
О различиях жизни в России и Китае
Ситуация с транспортом, мне кажется, у нас во многом одинаковая. В Китае разве что нет маршруток, только большие автобусы. Так что нет таких проблем с толпами в салоне. В остальном проблема у нас похожая — с пробками. Но в Китае заторов гораздо больше. А тут еще терпимо.
Что касается денег, то в России было дешево жить до введения санкций. Сейчас цены выросли на всё, и расходы сразу взлетели до небес. Так что в России я гораздо больше трачу: и продукты дорогие, и одежда, и другие вещи первой необходимости. А вот жилье, газ и электроэнергия дешевле, чем в Китае. Но эти расходы не слишком меня касаются.
Еще один из аспектов жизни в России, который беспокоит не только меня, но и других иностранцев, — проблема с документами. Процесс их получения очень долгий.
А вот бесплатная медицина — это очень круто. Конечно, нужно долго ждать записи на прием, но зато не приходится тратиться. «Госуслуги» — тоже здорово. А что касается разных российских онлайн-сервисов, которые многие хвалят, то в Китае они существуют уже больше десяти лет, наверное, поэтому какой-то разницы не заметил.
«Иногда слышу шутки про китайское качество»
В Нижнем Новгороде я с дискриминацией практически не сталкивался. Разве что иногда слышу шутки про китайское качество, китайские копии и так далее. На самом деле, я согласен с ними. Только не могу понять, как при таком низком качестве эти вещи в России так дорого продаются. В Китае безделушка стоит максимум двести рублей, а здесь продавцы ценник в десять раз завышают.
Китаянка или россиянка?
У меня нет девушки, но мне без разницы, будет она из России или из Китая. Главное, чтобы человек подходил, чтобы мы мыслили в одном направлении. А различия во внешности, в менталитете — это неважно.
«Вернусь в Китай, родственники начнут спрашивать: когда женишься?»
Еще минимум годик-два планирую оставаться тут: свободно, жить никто не мешает. Если вернусь в Китай, родственники начнут спрашивать: когда собираешься жениться, покупать квартиру, машину, где работать хочешь и так далее. Пока тут еще можно нормально жить, домой не собираюсь.