«Русский мат я выучил быстро». Плюсы и минусы жизни в России — по версии китайца, переехавшего к нам 8 лет назад

У Китая и России есть много общего, считает иностранец Источник: Хао Ма











Хао Ма — китаец, который живет в России. Восемь лет назад он переехал в Нижний Новгород из Иньчуаня, города с населением около трех миллионов человек (весьма скромно для КНР, согласитесь). С тех пор Хао овладел русским языком, получил высшее образование, нашел работу и даже задумывается о покупке квартиры. NN.RU пообщался с иностранцем и узнал, как тот решился на переезд. Чем отличается жизнь в России и Китае, с какими трудностями Хао сталкивается и почему не хочет уезжать обратно — рассказ от первого лица.

«Я не хотел тесно жить»

Я единственный ребенок в семье, из родных только родители и бабушки с дедушками. Мама с папой в Китае ведут бизнес, а мне, когда пришло время поступать, захотелось поехать в другую страну, попробовать пожить самостоятельно. Всё-таки в Китае людей много, это общеизвестный факт. Я не хотел тесно жить. Россия всегда привлекала меня культурой и историей, так что выбор был очевиден. А в Нижний Новгород я поехал потому, что здесь не так много людей, как в Питере или Москве. Родные отнеслись к моему решению нейтрально, согласились, что надо попробовать.

Пушкина и Толстого можно встретить в китайских учебниках

Для учебы на бакалавриате я выбрал ННГУ (Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Лобачевского) — он считается одним из ведущих университетов в России. Мне хотелось не просто овладеть русским языком, но и научиться понимать его через классические тексты, поэтому пошел на филологический факультет. Русской культурой начал интересоваться еще до переезда: у нас в школьных учебниках часто можно встретить таких писателей, как Пушкин, Достоевский, Толстой, Чехов. Кстати, в одном из учебников видел нашего поэта Ли Бо. Не знаю, изучают ли китайскую поэзию в школах по выбору или она уже входит в обязательную программу, но это приятно.

Еще у меня дедушка застал времена СССР, когда русская культура влияла на китайскую, поэтому в каком-то плане интерес к вашему языку перешел ко мне от него.

Но филология — это понятно. На мой взгляд, сначала нужно овладеть языком и уже потом двигаться дальше. Так что в прошлом году я окончил магистратуру в Высшей школе экономики. Выбрал направление, не связанное с языками, — маркетинг-менеджмент.

Про учебу в другой стране

Учиться в иностранном вузе первое время было сложно: нужно было привыкнуть к другому языку, менталитету, климату и так далее. Но одногруппники и преподаватели помогли адаптироваться, так что чувство одиночества я испытывал только в начале, пока не завел друзей. Большинство из них тоже из Китая — мы познакомились на подготовительном курсе русского языка, который иностранцы проходят перед поступлением. Правда уже не общаемся, потому что многие уехали домой.

В Китае Хао тоже не сидит на месте и путешествует Источник: Хао Ма / Vk.com











Русский язык тяжелый, но мат дается легко

Русский язык выразительный, но в нём для иностранца много трудностей: система падежей, глаголы движения, спряжения, всякие исключения. А еще есть звук [р] — китайцам его произносить тяжело, многие знакомые до сих пор и не научились. Но все эти сложности, которых нет в китайском, дают русскому языку особое очарование.

На самом деле у русского и китайского можно найти и нечто общее, например оба богаты идиомами и пословицами. Но отличий, конечно, гораздо больше. У нас слова в предложениях обязательно идут в строгом порядке: подлежащее, сказуемое и дополнение. Если его нарушить, сразу станет непонятно. В русском же порядок свободный. А еще у нас есть тоны, которые русским кажутся каким-то космосом.

Во время учебы я жил в общежитии, и практически сразу меня познакомили с русским матом. Все нецензурные слова выразительные и легкие по произношению, так что их я выучил быстро. А еще ребята из общаги рассказали мне фразу «Колобок повесился». Это мой любимый русский анекдот.

Когда я уже окончил вуз, русский учу самостоятельно: смотрю сериалы, читаю блоги. Ну и начал сам работать в университете — это, считаю, лучшая практика.

«Недавно я нашел работу в IT-компании»

Я преподаю китайский в нижегородской «вышке». Конкуренция в этой сфере, конечно, очень высокая, но мне повезло — вуз нашел меня сам. После собеседования устроился на работу, филологический диплом очень помог.

В свободное время беру у частных клиентов заказы на переводы. А в прошлом году работал синхронным переводчиком на конференции ЦИПР. Мне заранее скинули материалы, по которым нужно было глубоко изучить тему: конференция же полностью посвящена IT, нейросетям, в этой сфере нужно разбираться, чтобы правильно всё перевести. Если в этом году снова пригласят поработать, обязательно пойду.

Хао — в основном переводчик, но в будущем хочет сосредоточиться на преподавательской деятельности Источник: Хао Ма











А вообще, недавно я нашел работу в IT-компании. Это российский партнер китайской фирмы, им требуется переводчик. Наверное, скоро буду устраиваться туда.

Почему приехал и остался?

Как я уже сказал, в Питере и Москве слишком много людей, там жить мне было бы некомфортно. А про другие города России особо ничего не знаю. Так что после учебы решил остаться в Нижнем Новгороде: здесь у меня друзья, коллеги.

Люблю набережные. Там красиво. Виды на Волгу, Оку — слов нет. Дальше, конечно, кремль. Когда учился, почти каждый день ходил туда. И рядом Чкаловская лестница — люблю это место. Еще нравится улица Рождественская (улица баров. — Прим. ред.). Меня часто называют алкашом, поэтому это моя любимая улица, безусловно. Ну и парк «Швейцария» нравится — красиво, удобно, а со смотровой площадки открывается вид на город. Летом люблю смотреть там на закат.

Пока жилье снимаю, но в ближайшее время, если будет возможность, хочу купить квартиру. Это, конечно, только планы. Сначала надо накопить.

Источник: Хао Ма / Vk.com











Русская кухня — топ?

Я полюбил разные салатики: оливье, крабовый и так далее. Борщ — да, тоже интересно. Котлетку люблю с курицей. Еще драники нравятся, но это уже белорусская кухня. Сам эти блюда готовить не пробовал, обычно заказываю в кафе. А вот китайскую еду в российских ресторанах не беру: ее всё-таки делают не по нашему вкусу.

Хао редко ходит в китайские рестораны, а вот блюда русской кухни, наоборот, ест только в кафе Источник: Хао Ма / Vk.com











О различиях жизни в России и Китае

Ситуация с транспортом, мне кажется, у нас во многом одинаковая. В Китае разве что нет маршруток, только большие автобусы. Так что нет таких проблем с толпами в салоне. В остальном проблема у нас похожая — с пробками. Но в Китае заторов гораздо больше. А тут еще терпимо.

Что касается денег, то в России было дешево жить до введения санкций. Сейчас цены выросли на всё, и расходы сразу взлетели до небес. Так что в России я гораздо больше трачу: и продукты дорогие, и одежда, и другие вещи первой необходимости. А вот жилье, газ и электроэнергия дешевле, чем в Китае. Но эти расходы не слишком меня касаются.

Еще один из аспектов жизни в России, который беспокоит не только меня, но и других иностранцев, — проблема с документами. Процесс их получения очень долгий.

А вот бесплатная медицина — это очень круто. Конечно, нужно долго ждать записи на прием, но зато не приходится тратиться. «Госуслуги» — тоже здорово. А что касается разных российских онлайн-сервисов, которые многие хвалят, то в Китае они существуют уже больше десяти лет, наверное, поэтому какой-то разницы не заметил.

«Иногда слышу шутки про китайское качество»

В Нижнем Новгороде я с дискриминацией практически не сталкивался. Разве что иногда слышу шутки про китайское качество, китайские копии и так далее. На самом деле, я согласен с ними. Только не могу понять, как при таком низком качестве эти вещи в России так дорого продаются. В Китае безделушка стоит максимум двести рублей, а здесь продавцы ценник в десять раз завышают.

Китаянка или россиянка?

У меня нет девушки, но мне без разницы, будет она из России или из Китая. Главное, чтобы человек подходил, чтобы мы мыслили в одном направлении. А различия во внешности, в менталитете — это неважно.

«Вернусь в Китай, родственники начнут спрашивать: когда женишься?»