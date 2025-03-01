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Страна и мир Новые законы Правила оплаты коммуналки изменятся, а пенсии военным поднимут: законы с марта 2025 года

Правила оплаты коммуналки изменятся, а пенсии военным поднимут: законы с марта 2025 года

Какие законы вступят в силу в ближайший месяц

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1 комментарий
Изменения затронут оплату за отопление | Источник: Екатерина Тычинина / 74.RUИзменения затронут оплату за отопление | Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU

Изменения затронут оплату за отопление

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Ежемесячно в России вступает в силу множество новых законов, указов, постановлений и прочих нормативно-правовых актов разного уровня. Уследить за всеми изменениями в потоке новостей сложно, поэтому каждый месяц мы готовим для вас обзор самых важных и актуальных изменений. Сегодня поговорим о том, что нового ждет россиян в марте 2025 года.

Начнет действовать самозапрет на выдачу кредитов

С 1 марта можно будет запретить самому себе выдавать кредиты. Притом запрет будет действовать сразу во всех банках и микрофинансовых организациях страны. Это поможет защититься как от мошенников, так и, возможно, от собственных вспышек кредитной активности. Самозапрет с марта можно зафиксировать в своей кредитной истории через «Госуслуги». Позднее такая возможность должна появиться и в МФЦ.

Реклама кредитов изменится

В рекламу потребительских кредитов, займов и ипотеки начнут добавлять предупреждения для заемщиков. Если в ней содержится хотя бы одно условие, влияющее на полную стоимость кредита, то должен появиться призыв потребителей ознакомиться в интернете со всеми условиями кредитования. Также россиян будут призывать оценивать свои финансовые возможности.

Для иноагентов откроют специальные счета

Иноагентов с 1 марта обяжут перечислять доходы от интеллектуальной деятельности, продажи недвижимости, транспорта, а также с процентов по вкладам на специальный рублевый счет. Использовать эти средства можно будет только после снятия статуса иноагента.

Изменится порядок оплаты ЖКУ

В России существуют два способа платы за отопление — когда коммунальную услугу оплачивают по факту и когда платежи разбиваются на равные части в течение всего года, даже летом, когда отопление отключено. С 1 марта регионы, где жители платят за отопление по факту потребления, потеряют возможность переходить на равномерный способ оплаты в течение года. У других же будет выбор: либо продолжить платить как привыкли, либо при желании в будущем перейти на другой способ. Для Москвы продолжают действовать особые правила, которые не будут менять.

Детям запретят продавать энергетики и газовые баллончики

С 1 марта изменятся правила продажи энергетических напитков и бытовых зажигалок. По аналогии с алкогольными напитками и сигаретами их нельзя будет купить детям. Продавец будет обязан отказать в приобретении этих товаров, если есть сомнения в возрасте покупателя и тот не предоставил паспорт в качестве доказательства.

Жилые дома будут строить по новым правилам

С марта 2025 года отделка квартиры может соответствовать не техническому регламенту, а собственному стандарту застройщика. При этом она всё равно должна отвечать минимальным требованиям Минстроя РФ.

Нормы для дачников

С 1 марта 2025 года начнет действовать новый закон, обязывающий собственников освоить землю, то есть привести в состояние, пригодное для использования. На исправление недочетов россиянам дадут три года. Например, нужно уничтожить сорняки, очистить территорию от мусора, провести осушение почвы, если земля заболочена. В противном случае владельцу грозит штраф до 50 тысяч рублей, а в дальнейшем возможно и изъятие участка.

Для участников СВО сохранят рабочие места на весь период службы

В марте появится гарантия сохранения рабочего места за россиянами, проходящими службу в зоне спецоперации. Срок, на который заключен контракт с Минобороны, не важен. Раньше приостанавливать трудовой договор можно было максимум на год.

В России расширят возможности использования маткапитала

С 1 марта материнский капитал можно будет использовать для строительства частных домов. Теперь для этого будут применять эскроу-счета, чтобы защитить семьи от потери денег и сократить случаи мошенничества.

Эскроу-счет используют для сделок на рынке строящейся недвижимости. С его помощью сделка становится более безопасной, так как покупатель вносит деньги на этот счет, где они блокируются до сдачи объекта.

Военные пенсионеры получат прибавку

Пенсии военных проиндексируют 1 марта. Они получат добавку исходя из реального размера инфляции, то есть 9,5%. Доплату за январь и февраль начислят одновременно с мартовской пенсией.

Священников начнут пускать в больницу во внеурочное время

Минздрав РФ утвердил регламент допуска священнослужителей в медицинские учреждения. В каждой больнице должна быть выделена комната для проведения богослужений и молитв. Согласно документу, посещать больных священнослужитель может по просьбе пациента или его родственников с учетом состояния больного. В реанимации может находиться одновременно не более двух священников.

Правила госрегистрации автомобилей упростят

Полис ОСАГО исчезнет из перечня обязательных документов для регистрации автомобиля с 1 марта в случае смены владельца. Бывший собственник авто сможет подать заявление о прекращении госучета автомобиля после его отчуждения. Однако пополнится список оснований для отказа в регистрации автомобиля, ввезенного из-за границы. Туда войдет неуплата в установленном порядке утилизационного сбора.

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Коммуналка и ЖКХ Священник Индексация выплат Маткапитал Кредит Пособия и выплаты Пенсия
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Комментарии
1
Гость
16 минут
Милитаристы и доны это Оплот стабильности и несменяемости
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