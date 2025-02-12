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Страна и мир Из рыбинской колонии — к Трампу: появились подробности обмена американца Марка Фогеля

Из рыбинской колонии — к Трампу: появились подробности обмена американца Марка Фогеля

Он отбывал наказание в Ярославской области по статье о контрабанде наркотиков

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11 комментариев
Сергей Бабуркин несколько раз проводил встречи с американцем Марком Фогелем | Источник: уполномоченный по правам человека по Ярославкой областиСергей Бабуркин несколько раз проводил встречи с американцем Марком Фогелем | Источник: уполномоченный по правам человека по Ярославкой области

Сергей Бабуркин несколько раз проводил встречи с американцем Марком Фогелем

Источник:

Американец Марк Фогель, которого российские власти освободили из-под заключения и передали в США, сидел в колонии № 2 в Рыбинске Ярославской области. Об этом рассказал в беседе с 76.RU уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин. Омбудсмену не раз приходилось общаться с американцем.

— Он отбывал наказание в колонии № 2 в Рыбинске с осени 2022 года. Я, посещая колонию, всякий раз встречался с ним, беседовал по ситуации, по отношению к нему, по тем проблемам, которые возникали. Мы общались на разные темы. Я говорил с ним по-английски, — рассказал нашему порталу Сергей Бабуркин.

Напомним, об освобождении американца Марка Фогеля стало известно 11 февраля. Как писали в ТАСС, по возвращении в Америку Марк встретился с президентом США Дональдом Трампом.

— Я очень ценю, что они позволили Марку вернуться домой. <…> Мы ценим то, что сделал президент [России Владимир] Путин, — процитировали в ТАСС слова Трампа.

По данным РИА Новости, США после возвращения Фогеля освободят находящегося в заключении россиянина. Его имя, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назовут, когда он вернется на родину.

За что осудили Фогеля

Как ранее сообщали наши коллеги из «Фонтанки», обладавший дипломатическим статусом американский преподаватель Марк Фогель в июне 2022 года был приговорен в России к 14 годам колонии строгого режима за контрабанду наркотиков. По версии следствия, он пытался ввезти запрещенные вещества через аэропорт Шереметьево. У него нашли марихуану и гашишное масло.

Марка Фогеля задержали в аэропорту Шереметьево 14 августа 2021 года | Источник: МВД РФМарка Фогеля задержали в аэропорту Шереметьево 14 августа 2021 года | Источник: МВД РФ

Марка Фогеля задержали в аэропорту Шереметьево 14 августа 2021 года

Источник:

В аппарате омбудсмена добавили, что сам Фогель объяснял провоз электронной сигареты с наркотическим средством медицинской необходимостью из-за травмы позвоночника.

— С точки зрения американского законодательства Фогель всё сделал как положено, поясняли его адвокаты. Для соблюдения российского законодательства Фогелю не хватило немногого — он должен был легализовать выданные ему медицинские документы, перевести их на русский язык и поставить апостиль, международный штамп, подтверждающий законность выдачи, а также выбрать другой коридор — не зеленый, а красный, — сообщили в аппарате.

Как возвращали Фогеля

В ярославском аппарате омбудсмена сообщили, что Марка Фогеля перевезли из рыбинской колонии в Москву 6 февраля 2025 года, а через пять дней он улетел в США на самолете спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа.

По словам ярославского уполномоченного по правам человека, Марк находился в рыбинской колонии на улице Целинной в отряде вместе с другими осуждёнными. На условия содержания или отношение сотрудников за эти три года он не жаловался.

— Для него главный вопрос был — вопрос освобождения, возвращения на родину. Это коренной вопрос, который обсуждался при каждой встрече, — о возможности реализации обмена и возвращении на родину. Он очень беспокоился по поводу своей престарелой матери, о своей семье. Понятно, человек был вдали от дома, в непривычной языковой среде. Он по-русски, по-моему, так и не научился говорить, — добавил в беседе с 76.RU Сергей Бабуркин.

<p>Сергей Бабуркин</p><p>Сергей Бабуркин</p>

Я рад, что его эпопея завершилась вот так удачно.

У Марка Фогеля на иждивении была 95-летняя мать, кроме того, на родине его ждали двое детей.

— У него была возможность общаться по телефону со своими родственниками через американское посольство. Иногда почему-то эта связь прерывалась, естественно, он беспокоился, поднимал эти вопросы. Я выяснял, там были какие-то организационно-технические проблемы, которые решались, — добавил Сергей Бабуркин.

Днем 12 февраля в аппарат ярославского омбудсмена позвонила американский адвокат, чтобы выразить благодарность за помощь и деятельное участие в судьбе американца.

— Я не ожидал, что будет так [что мне позвонят]. Марк всякий раз высказывал благодарность за то, что я встречаюсь с ним, за то, что проявляю интерес. Он такой интеллигентный, культурный человек. И даже за малые вещи он всегда благодарил, — добавил омбудсмен.

ПО ТЕМЕ
Колония Рыбинск Марк Фогель Американец Возвращение домой США Дональд Трамп Уголовное дело
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Комментарии
11
Инженер1
40 минут
Прикольненько! Сидел три года и не пыхал и не помер?
holdfast
21 минута
закон это те договоренности, которые общество создало для себя, чтобы жить хорошо. вот эта вся фигня с хочу помилую, хочу не помилую - просто ужасна.
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