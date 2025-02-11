Пенсионерка изгоняла бесов, но призвала пожар и гнев РПЦ: новости 11 февраля

Магический ритуал едва не обернулся трагедией Источник: Варвара Фролова / NGS70.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 11 февраля.

Пожилая москвичка пыталась заказать мужа у киллера

В Москве задержали 69-летнюю женщину, которая заказала убийство своего супруга. Жизнь мужчины она оценила в 5 млн рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Она обратилась в детективное агентство с просьбой собрать информацию о супруге еще 25 декабря прошлого года. Женщина не хотела делить совместно нажитое имущество при разводе. Позже она призналась, что ищет киллера.

Сотрудник детективного агентства рассказал о происходящем полиции, а далее, но уже под их контролем встречался, с подозреваемой. Мужчина пообещал ей всё сделать и признался, что готовит яд. Женщина перевела на карту детектива предоплату в миллион рублей.

10 февраля фейковый киллер сообщил, что заказ выполнен и в качестве доказательств прислал фото ее якобы мертвого мужа. Заказчица согласилась передать остальные деньги за работу, в момент встречи ее задержали.

На «Госуслугах» появилась возможность отправлять анонимки водителям

В приложении «Госуслуги» появилась возможность отправлять анонимные сообщения владельцам автомобилей. Для этого достаточно знать только госномер.

В услугах «Транспорт и права» есть раздел «Помощь на дороге», а в нем — подраздел «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства». Там можно сообщить человеку, что его автомобиль блокирует проезд или его эвакуируют. Владелец машины получит данные о месте отправки сообщения.

Разбираемся, как работает новая функция Источник: Максим Бутусов, Надежда Александрова / E1.RU

Правда, для того, чтобы сообщение дошло, хозяин автомобиля должен быть зарегистрирован на портале, данные его авто должны быть указаны в личном кабинете, а на смартфоне установлено приложение с возможностью присылать уведомления.

В Удмуртии пенсионерка чуть не спалила дом, изгоняя бесов

В удмуртском селе Каракулино местная пенсионерка проводила обряд по изгнанию нечистой силы. Из-за зажженной свечи в доме произошел пожар, а женщина убежала. Об этом сообщили в МЧС.

— Зажженный атрибут поставила на стиральную машину и ушла в другую комнату. Обнаружив возгорание, женщина испугалась и выбежала на улицу. Пожарных вызвали соседи, — написал в официальном Telegram-канале МЧС.

Огонь потушить удалось. О дальнейшей судьбе нечисти неизвестно.

Действия пенсионерки не оценили в РПЦ. Их сочли не слишком разумными.

Пожар удалось быстро потушить Источник: МЧС России / Telegram











— Верующим надлежит беспокоиться прежде всего о том, чтобы изгонять зло из своего сердца молитвой и участием в таинствах церкви. Освящение жилища осуществляется священником, с которым всегда можно поговорить и о том, кого и откуда изгонять, сохраняя при этом трезвомыслие, — прокомментировал случившееся РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Россию пытались атаковать 40 беспилотников

За ночь в России сбили 40 украинских беспилотников над пятью регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

— Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 БПЛА — над территорией Саратовской области; 13 БПЛА — над территорией Ростовской области, 6 — над территорией Брянской области, 1 — над территорией Волгоградской области и 1 — над территорией Белгородской области, — отчиталось военное ведомство в своем Тelegram-канале.

В Саратове атака привела к повреждениям на промышленном предприятии, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Пострадавших нет. В Брянской области, как сообщил глава региона Александр Богомаз, тоже никто не пострадал. В Ростовской области обошлось без разрушений.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска, рассказали в Росавиации. В Саратовской области на фоне атаки задерживаются пригородные поезда, сообщила Приволжская железная дорога.

В России могут снизить нагрузку на школьников

Нагрузку на российских школьников сбалансируют, а учителей будут лучше поощрять. С такими предложениями выступил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на правительственном часе в Госдуме.

— Я прошу Минпросвещения совместно с Российской академией образования проработать вопрос о балансировке такой нагрузки, и мы обязательно учтем это в мероприятиях стратегии, — заявил Чернышенко.

Речь идет о стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040-го, которая разрабатывается согласно поручению Владимира Путина. Предполагается, что документ будет учитывать традиционные ценности системы образования: высокий статус профессии педагога и формирование единого образовательного пространства в стране. Ее планируют утвердить уже в этом году.

Также Чернышенко заявил, что успехи должны влиять на доходы педагогов. По его словам, система должна работать по принципу подготовки спортсменов.