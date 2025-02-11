«Ребенка туда не пущу»: могут ли россияне вернуть деньги за путевки к Черному морю

Россияне, которые приобрели путевки и туры в курортные города Краснодарского края, опасаются за безопасность такого отдыха после разлива нефти в Черном море. Наши коллеги из 29.RU спросили у опытного юриста по вопросам туризма, могут ли люди вернуть деньги за оплаченные поездки в Анапу и на другие курорты на Черном море из-за случившегося ЧС.
«Ребенка не отпущу, здоровье важнее»: что пишут в Сети
О том, как вернуть деньги за купленные и забронированные путевки в Краснодарский край, спрашивают в Сети:
— Внесли бронь 10 тысяч рублей за путевку для ребенка в санаторий Анапы. Турфирма говорит, что возврат невозможен, официальных данных по закрытию пляжного отдыха нет. Может, кому-то удалось вернуть деньги? — спрашивает анонимный пользователь.
В обсуждениях к этому посту собралось несколько человек с похожей проблемой:
— Аванс [за отдых в санатории Анапы] внесен. Ребенка не отпущу, здоровье важнее. Если есть варианты вернуть деньги, подскажите, пожалуйста, как это сделать? — спрашивает Надежда из Архангельска.
— Нам отказал тревел-оператор (в возврате денег. — Прим. ред.). Пойдем в суд, — рассказывает Любовь.
— Мы тоже пойдем в суд, — пишет Татьяна. Она тоже собиралась отправить ребенка в лагерь в Анапе.
«Вернуть деньги сейчас невозможно»: что говорит юрист
О том, могут ли россияне рассчитывать на возврат средств из-за разлива нефти, нам рассказал Эдуард Шалоносов, опытный юрист по вопросам туризма:
— Самое важное, возврат денег из-за ЧС возможен при трех условиях:
Чрезвычайная ситуация должна быть общеизвестна.
Должен быть нормативный акт губернатора Краснодарского края либо мэра Анапы о том, что на этой территории введен режим ЧС.
Обязательное указание от Минэкономразвития для туристов и туроператоров о том, что на определенной территории произошла ЧС и отдыхать там опасно.
При этом юрист уточняет, что в нормативном акте мэр или губернатор также должны указать, что отдыхать на территории города опасно:
— На территории должен быть не просто введен режим ЧС, потому что ЧС тоже бывают разные. В документе должно быть указано, что это экологическая катастрофа и отдых на территории города или области опасен.
Таких уточнений в постановлении главы Анапы о чрезвычайной ситуации нет, как и указа от Минэкономразвития.
Сейчас деньги за путевки в Анапу и другие города Краснодарского края никак не вернуть.
Юрист уточняет, что даже если все описанные выше условия будут соблюдены, деньги, скорее всего, придется возвращать через суд:
— Даже если в Анапе введут режим чрезвычайной ситуации (связанный с экологической катастрофой), а это маловероятно, родителям всё равно придется отстаивать свои права в суде. Конечно, сначала лучше прийти к туроператору и попросить вернуть деньги. Скорее всего, им откажут, и тогда необходимо идти в суд.
Мы также рассказали, как волонтеры спасали берег Анапы от мазута. Им пришлось платить здоровьем и рублем.