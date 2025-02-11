«Ребенка туда не пущу»: могут ли россияне вернуть деньги за путевки к Черному морю

Пляжи и воду до сих пор очищают от нефти Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Россияне, которые приобрели путевки и туры в курортные города Краснодарского края, опасаются за безопасность такого отдыха после разлива нефти в Черном море. Наши коллеги из 29.RU спросили у опытного юриста по вопросам туризма, могут ли люди вернуть деньги за оплаченные поездки в Анапу и на другие курорты на Черном море из-за случившегося ЧС.

«Ребенка не отпущу, здоровье важнее»: что пишут в Сети

О том, как вернуть деньги за купленные и забронированные путевки в Краснодарский край, спрашивают в Сети:

— Внесли бронь 10 тысяч рублей за путевку для ребенка в санаторий Анапы. Турфирма говорит, что возврат невозможен, официальных данных по закрытию пляжного отдыха нет. Может, кому-то удалось вернуть деньги? — спрашивает анонимный пользователь.

В обсуждениях к этому посту собралось несколько человек с похожей проблемой:

— Аванс [за отдых в санатории Анапы] внесен. Ребенка не отпущу, здоровье важнее. Если есть варианты вернуть деньги, подскажите, пожалуйста, как это сделать? — спрашивает Надежда из Архангельска.

— Нам отказал тревел-оператор (в возврате денег. — Прим. ред.). Пойдем в суд, — рассказывает Любовь.

— Мы тоже пойдем в суд, — пишет Татьяна. Она тоже собиралась отправить ребенка в лагерь в Анапе.

Видео с места крушения танкеров Источник: 93.RU

«Вернуть деньги сейчас невозможно»: что говорит юрист

О том, могут ли россияне рассчитывать на возврат средств из-за разлива нефти, нам рассказал Эдуард Шалоносов, опытный юрист по вопросам туризма:

— Самое важное, возврат денег из-за ЧС возможен при трех условиях:

Чрезвычайная ситуация должна быть общеизвестна. Должен быть нормативный акт губернатора Краснодарского края либо мэра Анапы о том, что на этой территории введен режим ЧС. Обязательное указание от Минэкономразвития для туристов и туроператоров о том, что на определенной территории произошла ЧС и отдыхать там опасно.

При этом юрист уточняет, что в нормативном акте мэр или губернатор также должны указать, что отдыхать на территории города опасно:

— На территории должен быть не просто введен режим ЧС, потому что ЧС тоже бывают разные. В документе должно быть указано, что это экологическая катастрофа и отдых на территории города или области опасен.

Таких уточнений в постановлении главы Анапы о чрезвычайной ситуации нет, как и указа от Минэкономразвития.

Сейчас деньги за путевки в Анапу и другие города Краснодарского края никак не вернуть. Эдуард Шалоносов юрист

Юрист уточняет, что даже если все описанные выше условия будут соблюдены, деньги, скорее всего, придется возвращать через суд:

— Даже если в Анапе введут режим чрезвычайной ситуации (связанный с экологической катастрофой), а это маловероятно, родителям всё равно придется отстаивать свои права в суде . Конечно, сначала лучше прийти к туроператору и попросить вернуть деньги. Скорее всего, им откажут, и тогда необходимо идти в суд.