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Страна и мир В Госдуме хотят дать россиянам два новых выходных — они будут в апреле и июне

В Госдуме хотят дать россиянам два новых выходных — они будут в апреле и июне

Дополнительные дни отдыха планируют посвятить православным праздникам

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7 комментариев
Россияне смогут больше времени провести с семьей и укрепить традиции | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUРоссияне смогут больше времени провести с семьей и укрепить традиции | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Россияне смогут больше времени провести с семьей и укрепить традиции

Источник:

Россиянам нужно дать дополнительные выходные в честь Пасхи и Дня Святой Троицы. Как заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, соответствующий законопроект уже готовится.

Пасха — один из самых важных христианских праздников. В этот день верующие вспоминают Воскресение Иисуса Христа — самое важное событие в библейской истории, символизирует победу жизни над смертью. Название пошло от слова «пасах», что в переводе с иврита значит «миновать».

День Святой Троицы (Пятидесятница) — один из главных христианских праздников. Православная церковь празднует его в воскресенье, на 50-й день после Пасхи. Он посвящен описанному в Евангелии событию, которое продемонстрировало триединство Бога — Отца, Сына и Святого Духа.

— День Святой Троицы и Пасха — это не просто праздники, а светлые моменты жизни, наполненные радостью, душевным теплом и семейными традициями. Чтобы сделать эти дни еще более значимыми, мы готовим и внесем законопроект, — сказал Гусев в беседе с РИА Новости.

Пасха в 2025 году выпадает на 20 апреля, а День Святой Троицы — на 8 июня. Так как оба этих праздника приходятся на воскресенье, депутат предлагает дать дополнительные выходные в понедельник. По его словам, это позволит каждому провести больше времени с близкими, насладиться теплом и уютом семейного круга, а также укрепить традиции для будущих поколений.

ПО ТЕМЕ
Пасха Троица Праздник Выходной Дмитрий Гусев Госдума
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Комментарии
7
Гость
2 часа
Фарисеи
Гость
2 часа
У нас же светское государство? или нет.
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