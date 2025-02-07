В Госдуме хотят дать россиянам два новых выходных — они будут в апреле и июне

Россиянам нужно дать дополнительные выходные в честь Пасхи и Дня Святой Троицы. Как заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, соответствующий законопроект уже готовится.
Пасха — один из самых важных христианских праздников. В этот день верующие вспоминают Воскресение Иисуса Христа — самое важное событие в библейской истории, символизирует победу жизни над смертью. Название пошло от слова «пасах», что в переводе с иврита значит «миновать».
День Святой Троицы (Пятидесятница) — один из главных христианских праздников. Православная церковь празднует его в воскресенье, на 50-й день после Пасхи. Он посвящен описанному в Евангелии событию, которое продемонстрировало триединство Бога — Отца, Сына и Святого Духа.
— День Святой Троицы и Пасха — это не просто праздники, а светлые моменты жизни, наполненные радостью, душевным теплом и семейными традициями. Чтобы сделать эти дни еще более значимыми, мы готовим и внесем законопроект, — сказал Гусев в беседе с РИА Новости.
Пасха в 2025 году выпадает на 20 апреля, а День Святой Троицы — на 8 июня. Так как оба этих праздника приходятся на воскресенье, депутат предлагает дать дополнительные выходные в понедельник. По его словам, это позволит каждому провести больше времени с близкими, насладиться теплом и уютом семейного круга, а также укрепить традиции для будущих поколений.