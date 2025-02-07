В Госдуме хотят дать россиянам два новых выходных — они будут в апреле и июне

Россияне смогут больше времени провести с семьей и укрепить традиции Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Россиянам нужно дать дополнительные выходные в честь Пасхи и Дня Святой Троицы. Как заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, соответствующий законопроект уже готовится.

Пасха — один из самых важных христианских праздников. В этот день верующие вспоминают Воскресение Иисуса Христа — самое важное событие в библейской истории, символизирует победу жизни над смертью. Название пошло от слова «пасах», что в переводе с иврита значит «миновать».

День Святой Троицы (Пятидесятница) — один из главных христианских праздников. Православная церковь празднует его в воскресенье, на 50-й день после Пасхи. Он посвящен описанному в Евангелии событию, которое продемонстрировало триединство Бога — Отца, Сына и Святого Духа.

— День Святой Троицы и Пасха — это не просто праздники, а светлые моменты жизни, наполненные радостью, душевным теплом и семейными традициями. Чтобы сделать эти дни еще более значимыми, мы готовим и внесем законопроект, — сказал Гусев в беседе с РИА Новости.