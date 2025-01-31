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Страна и мир интервью Очень дорого, с неудобствами, но отпуск фантастический: как семейная пара отдохнула в Африке

Очень дорого, с неудобствами, но отпуск фантастический: как семейная пара отдохнула в Африке

Они выбрали африканские пляжи и сафари для путешествия

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1 комментарий
Танзанию для отпуска Ирина с мужем выбрали почти случайно | Источник: личный архив Ирины Джериевой Танзанию для отпуска Ирина с мужем выбрали почти случайно | Источник: личный архив Ирины Джериевой

Танзанию для отпуска Ирина с мужем выбрали почти случайно

Источник:

Ирина Джериева из Архангельска вместе с мужем две недели провели в Танзании — стране в Восточной Африке. Ради чего туда стоит ехать, как местные относятся к туристам и как дорого обойдется отель без пресной воды — об этом Ирина рассказала нашим коллегам из 29.RU.

Танзания — это лайтовая Африка

Страну для отпуска супруги выбрали, можно сказать, почти случайно: буквально ткнув пальцем в книгу «501 путешествие, которое вы должны совершить». Выпала Танзания.

Особой подготовки для поездки в страну не нужно. Там были отменены обязательные прививки, которые традиционно нужно было делать при посещении Африки. Но в других странах с этим строго. В Танзании полностью выведена муха цеце, нет риска заболевания лихорадкой. От малярии есть специальные препараты, которые необходимо принимать. Но вероятность укуса комаром, который может заразить малярией, в период поездки была минимальной.

<p>Ирина Джериева</p><p>Ирина Джериева</p>

Мы не принимали никаких препаратов, взяли с собой много репеллентов. Когда ездили в болотистую местность, наносили их. На море и побережье там комаров практически нет.

Агрессивные слоны и наглые орлы

Ирина рассказывает, что в Африку стоит ехать ради сафари. Супруги провели 10 дней на пляже в Занзибаре, а после поехали в национальные парки Килиманджаро: один день — один парк, в сопровождении гида. Один из парков — Нгоронгоро — это кратер вулкана.

Там мы увидели носорогов, бегемотов, фламинго. Как в кино, незабываемое зрелище. На расстоянии практически вытянутой руки мы наблюдали за львами.

В последний день в одном из парков супругам удалось увидеть стадо слонов. Эти слоны встали на дороге пробкой и всей толпой пошли на машину.

— Нас спасло, что это были самки с детенышами, самцы гуляют отдельно, и они просто обошли машину и прошли мимо. Мы испугались. Не знаешь, что ждать. Но гид нас уверил, что бояться не надо. Был один по-настоящему страшный момент, когда на нас побежал самец слона, но гид не заглушил машину, успел уехать.

Источник: личный архив Ирины Джериевой Источник: личный архив Ирины Джериевой
Источник:
Источник: личный архив Ирины Джериевой Источник: личный архив Ирины Джериевой
Источник:

В первом парке семья наблюдала за слонами, были жирафы и много-много зебр. Животных там много: бородавочники (которые Пумба), птицы, в том числе страусы.

— Сафари — это незабываемо, — делится Ирина. — Но тяжело: в 8 утра выезжаешь, к вечеру только возвращаешься.

Источник: личный архив Ирины Джериевой Источник: личный архив Ирины Джериевой
Источник:

Путешественники встретили и обезьян. Среди них — бабуины, которые могут залезть в номер, если не закрыть окно. В номере отеля об этом написано в памятках.

— Бабуины — это вообще отдельная история, по часу их снимали. Меня поразило, что все животные не обращают внимания на туристов.

<p>Ирина Джериева</p><p>Ирина Джериева</p>

Гид сказал, что нам очень повезло, потому что мы всю африканскую пятерку увидели: слона, буйвола, носорога, леопарда и льва.

В Нгоронгоро пара во время обеда наблюдала за орлами. Птицы приспособились к туристам и резко нападали, вырывали кусок пищи и улетали. Муж Ирины оказался жертвой хищника: орел выхватил из его руки кусок мяса.

Удалось познакомиться и с морскими обитателями — дельфинами. С ними супруги плавали, прыгая с катера. Животные давали себя погладить.

Торгуют кокосами и учат русский язык

Ирина с мужем в поездке побывали в двух разных отелях, чтобы перед сафари насладиться морем. Один отель быть релакс — шикарный номер, но рядом не было собственного пляжа. Нужно отойти чуть дальше и самостоятельно найти место. За шезлонг можно заплатить, но если провести в баре весь день и заказывать коктейли, то не нужно.

Второй отель был более «тусовочный». Место попроще, но более гостеприимное. И шезлонги рядом с гостиницей.

С утра приходили коровы на пляж, их путь лежал через пляж, они стадом с колокольчиками приходили, купались и уходили.

Источник: личный архив Ирины Джериевой Источник: личный архив Ирины Джериевой
Источник:

По словам Ирины, особых отличий от пляжей Турции или Сочи нет.

— О наших пляжах и Турции мне напоминали постоянные торговцы: предлагали безделушки, кокосы, ананасы. Типичная торговля продуктами для туристов.

Из нюансов: для местных вход на пляж открыт. Там Ирина познакомилась с маленьким мальчиком и его дядей.

Источник: личный архив Ирины Джериевой Источник: личный архив Ирины Джериевой
Источник:
Источник: личный архив Ирины Джериевой Источник: личный архив Ирины Джериевой
Источник:

— Этот дядя на отливе показал нам морское дно. Там местные собирают моллюсков, улиток, осьминогов. Он показал нам морских звезд, морских огурцов. Какие-то ракушки, которые извергают фиолетовую жидкость.

Еще один способ заработать среди местных — нарядиться в костюмы коренного народа масаи. Они тоже создают колорит. А еще каждый вечер — анимация, Ирина говорит, что скорее вынужденная.

Источник: личный архив Ирины Джериевой Источник: личный архив Ирины Джериевой
Источник:
Источник: личный архив Ирины Джериевой Источник: личный архив Ирины Джериевой
Источник:

— Если ужинаем в ресторане отеля с видом на море, тут же прибегают местные ребята, которые показывают вечернее шоу. Мы шутили: готовьте чаевые. Без чаевых в Африке делать нечего. Шоу местных артистов было четыре раза в день. Были мальчишки в команде с костюмами, некоторые постарше готовили номера. Они знают английский.

Ирина встретила двух мальчиков, которые идеально разговаривали на русском языке. Почти без акцента. Выучили, чтобы говорить с русскими туристами, их много.

Туристов ждут местные гаишники

Многие переживали за Ирину в поездке: говорили про высокий уровень преступности в стране. Но супруги этого не почувствовали, хотя в темноте старались не отходить далеко от отеля.

Отдельная история — местные гаишники. С ними Ирина встретилась четыре раза.

Гаишники в туристах видят исключительно источник дохода, даже если ты ничего не нарушил.

Первая встреча обошлась без денежного штрафа: супруги прикинулись, что ничего не понимают. Второй раз остановили проверить местные права и отпустили.

Источник: личный архив Ирины Джериевой Источник: личный архив Ирины Джериевой
Источник:

— Третий раз пришлось заплатить штраф, потому что мы действительно нарушили. Четвертый раз нас гаишник спросил, сколько мы тут времени. Мы ответили: неделю. И он спросил: и что, за неделю не выучили никаких слов местных? Мы выучили целую песню и спели ее. Он был такой довольный и счастливый, что отпустил нас.

Заработать на туристах пытаются и торговцы на пляжах.

— У всех разный подход: кто-то заходит издалека, и ты, общаясь с ним как с другом, легче расстаешься с деньгами, чем если продают в лоб — купи путевку, браслет. Сначала это отталкивало, а потом превратилось в ритуал или игру, начали по-другому к этому относиться. Это добавляет колорит, радость в путешествие.

Они любят продавать браслеты из бисера, и по количеству браслетов на ноге можно понять, сколько раз тебя уговорили.

Источник: личный архив Ирины Джериевой Источник: личный архив Ирины Джериевой
Источник:

На пляже пытаются заработать и местные художники, с одним из них супруги столкнулись на отдыхе: мужчина рисовал портреты.

— Он нарисует и предлагает купить портрет. Перед нами человека три отказались, мы расстроились: парень никак не может заработать, — рассказывает Ирина. — Он стоит напротив меня, я лежу, позирую, думаю: ну ладно, рисуй меня, я готова расстаться с деньгами. А потом он выдает портрет, и оказалось, что мужа моего рисовал, не меня. Посмеялись. Портрет купили на память, попросили расписаться.

Отель может обойтись в 600 тысяч

Местные деньги измеряют сразу в тысячах: 10 тысяч местных денег как 4 доллара. Один прием пищи обойдется в 80 тысяч местных денег (32 доллара или около 3100 рублей). Ирина говорит, что питались в ресторанах, в магазины не заходили. Африка, по ее словам, место для отдыха дорогое. Чтобы создать инфраструктуру для туристов, требуются большие вложения.

— Отели достаточно дорогие. 5 дней на наши деньги — 150 тысяч, это тот, что попроще, второй — около 200 тысяч. И только завтрак входит. В более дорогих, возможно, «всё включено» есть, но это будет 500 или 600 тысяч стоить.

При этом интерьеры далеко не роскошные: в отеле, что попроще, была кровать и шкафчик из палочек. Телевизоров нет, зато есть вентилятор. Во втором был кондиционер. Вода в душе соленая, морская.

Источник: личный архив Ирины Джериевой Источник: личный архив Ирины Джериевой
Источник:
Источник: личный архив Ирины Джериевой Источник: личный архив Ирины Джериевой
Источник:

Специфическую кухню супруги не пробовали, зато оценили ананасы: по признанию Ирины, самые вкусные из всех, что удалось попробовать в путешествиях по миру. Местные едят много тунца, рыбы, риса, мало зелени и овощей.

— Единственное, что необычное попробовали уже в Архангельске, привезли с собой: плоды баобаба. Внутри большая косточка, напоминает по вкусу вишню.

Ирина признается: все неудобства в поездке перекрываются красотой местной природы. Впечатления от отпуска остались незабываемые.

В Африке Ирина также познакомилась с коренными племенем масаи. Мы показывали, как живет этот народ.

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Африка Путешествие Танзания Отпуск Море
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Комментарии
1
Гость
1 час
а почему не в канализации с мазутом? с прилётами и дизентерией? втридорога зато патриотично и укрепляет дрюджбу народов дон
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