Очень дорого, с неудобствами, но отпуск фантастический: как семейная пара отдохнула в Африке

Танзанию для отпуска Ирина с мужем выбрали почти случайно Источник: личный архив Ирины Джериевой











Ирина Джериева из Архангельска вместе с мужем две недели провели в Танзании — стране в Восточной Африке. Ради чего туда стоит ехать, как местные относятся к туристам и как дорого обойдется отель без пресной воды — об этом Ирина рассказала нашим коллегам из 29.RU.

Танзания — это лайтовая Африка

Страну для отпуска супруги выбрали, можно сказать, почти случайно: буквально ткнув пальцем в книгу «501 путешествие, которое вы должны совершить». Выпала Танзания.

Особой подготовки для поездки в страну не нужно. Там были отменены обязательные прививки, которые традиционно нужно было делать при посещении Африки. Но в других странах с этим строго. В Танзании полностью выведена муха цеце, нет риска заболевания лихорадкой. От малярии есть специальные препараты, которые необходимо принимать. Но вероятность укуса комаром, который может заразить малярией, в период поездки была минимальной.

Мы не принимали никаких препаратов, взяли с собой много репеллентов. Когда ездили в болотистую местность, наносили их. На море и побережье там комаров практически нет. Ирина Джериева

Агрессивные слоны и наглые орлы

Ирина рассказывает, что в Африку стоит ехать ради сафари. Супруги провели 10 дней на пляже в Занзибаре, а после поехали в национальные парки Килиманджаро: один день — один парк, в сопровождении гида. Один из парков — Нгоронгоро — это кратер вулкана.

Там мы увидели носорогов, бегемотов, фламинго. Как в кино, незабываемое зрелище. На расстоянии практически вытянутой руки мы наблюдали за львами. Ирина Джериева

В последний день в одном из парков супругам удалось увидеть стадо слонов. Эти слоны встали на дороге пробкой и всей толпой пошли на машину.

— Нас спасло, что это были самки с детенышами, самцы гуляют отдельно, и они просто обошли машину и прошли мимо. Мы испугались. Не знаешь, что ждать. Но гид нас уверил, что бояться не надо. Был один по-настоящему страшный момент, когда на нас побежал самец слона, но гид не заглушил машину, успел уехать.

Источник: личный архив Ирины Джериевой Источник: личный архив Ирины Джериевой

В первом парке семья наблюдала за слонами, были жирафы и много-много зебр. Животных там много: бородавочники (которые Пумба), птицы, в том числе страусы.

— Сафари — это незабываемо, — делится Ирина. — Но тяжело: в 8 утра выезжаешь, к вечеру только возвращаешься.

Источник: личный архив Ирины Джериевой











Путешественники встретили и обезьян. Среди них — бабуины, которые могут залезть в номер, если не закрыть окно. В номере отеля об этом написано в памятках.

— Бабуины — это вообще отдельная история, по часу их снимали. Меня поразило, что все животные не обращают внимания на туристов.

Гид сказал, что нам очень повезло, потому что мы всю африканскую пятерку увидели: слона, буйвола, носорога, леопарда и льва. Ирина Джериева

В Нгоронгоро пара во время обеда наблюдала за орлами. Птицы приспособились к туристам и резко нападали, вырывали кусок пищи и улетали. Муж Ирины оказался жертвой хищника: орел выхватил из его руки кусок мяса.

Удалось познакомиться и с морскими обитателями — дельфинами. С ними супруги плавали, прыгая с катера. Животные давали себя погладить.

Торгуют кокосами и учат русский язык

Ирина с мужем в поездке побывали в двух разных отелях, чтобы перед сафари насладиться морем. Один отель быть релакс — шикарный номер, но рядом не было собственного пляжа. Нужно отойти чуть дальше и самостоятельно найти место. За шезлонг можно заплатить, но если провести в баре весь день и заказывать коктейли, то не нужно.

Второй отель был более «тусовочный». Место попроще, но более гостеприимное. И шезлонги рядом с гостиницей.

С утра приходили коровы на пляж, их путь лежал через пляж, они стадом с колокольчиками приходили, купались и уходили. Ирина Джериева

Источник: личный архив Ирины Джериевой

По словам Ирины, особых отличий от пляжей Турции или Сочи нет.

— О наших пляжах и Турции мне напоминали постоянные торговцы: предлагали безделушки, кокосы, ананасы. Типичная торговля продуктами для туристов.

Из нюансов: для местных вход на пляж открыт. Там Ирина познакомилась с маленьким мальчиком и его дядей.

Источник: личный архив Ирины Джериевой Источник: личный архив Ирины Джериевой

— Этот дядя на отливе показал нам морское дно. Там местные собирают моллюсков, улиток, осьминогов. Он показал нам морских звезд, морских огурцов. Какие-то ракушки, которые извергают фиолетовую жидкость.

Еще один способ заработать среди местных — нарядиться в костюмы коренного народа масаи. Они тоже создают колорит. А еще каждый вечер — анимация, Ирина говорит, что скорее вынужденная.

Источник: личный архив Ирины Джериевой Источник: личный архив Ирины Джериевой

— Если ужинаем в ресторане отеля с видом на море, тут же прибегают местные ребята, которые показывают вечернее шоу. Мы шутили: готовьте чаевые. Без чаевых в Африке делать нечего. Шоу местных артистов было четыре раза в день. Были мальчишки в команде с костюмами, некоторые постарше готовили номера. Они знают английский.

Ирина встретила двух мальчиков, которые идеально разговаривали на русском языке. Почти без акцента. Выучили, чтобы говорить с русскими туристами, их много.

Туристов ждут местные гаишники

Многие переживали за Ирину в поездке: говорили про высокий уровень преступности в стране. Но супруги этого не почувствовали, хотя в темноте старались не отходить далеко от отеля.

Отдельная история — местные гаишники. С ними Ирина встретилась четыре раза.

Гаишники в туристах видят исключительно источник дохода, даже если ты ничего не нарушил. Ирина Джериева

Первая встреча обошлась без денежного штрафа: супруги прикинулись, что ничего не понимают. Второй раз остановили проверить местные права и отпустили.

Источник: личный архив Ирины Джериевой

— Третий раз пришлось заплатить штраф, потому что мы действительно нарушили. Четвертый раз нас гаишник спросил, сколько мы тут времени. Мы ответили: неделю. И он спросил: и что, за неделю не выучили никаких слов местных? Мы выучили целую песню и спели ее. Он был такой довольный и счастливый, что отпустил нас.

Заработать на туристах пытаются и торговцы на пляжах.

— У всех разный подход: кто-то заходит издалека, и ты, общаясь с ним как с другом, легче расстаешься с деньгами, чем если продают в лоб — купи путевку, браслет. Сначала это отталкивало, а потом превратилось в ритуал или игру, начали по-другому к этому относиться. Это добавляет колорит, радость в путешествие.

Они любят продавать браслеты из бисера, и по количеству браслетов на ноге можно понять, сколько раз тебя уговорили. Ирина Джериева

Источник: личный архив Ирины Джериевой

На пляже пытаются заработать и местные художники, с одним из них супруги столкнулись на отдыхе: мужчина рисовал портреты.

— Он нарисует и предлагает купить портрет. Перед нами человека три отказались, мы расстроились: парень никак не может заработать, — рассказывает Ирина. — Он стоит напротив меня, я лежу, позирую, думаю: ну ладно, рисуй меня, я готова расстаться с деньгами. А потом он выдает портрет, и оказалось, что мужа моего рисовал, не меня. Посмеялись. Портрет купили на память, попросили расписаться.

Отель может обойтись в 600 тысяч

Местные деньги измеряют сразу в тысячах: 10 тысяч местных денег как 4 доллара. Один прием пищи обойдется в 80 тысяч местных денег (32 доллара или около 3100 рублей). Ирина говорит, что питались в ресторанах, в магазины не заходили. Африка, по ее словам, место для отдыха дорогое. Чтобы создать инфраструктуру для туристов, требуются большие вложения.

— Отели достаточно дорогие. 5 дней на наши деньги — 150 тысяч, это тот, что попроще, второй — около 200 тысяч. И только завтрак входит. В более дорогих, возможно, «всё включено» есть, но это будет 500 или 600 тысяч стоить.

При этом интерьеры далеко не роскошные: в отеле, что попроще, была кровать и шкафчик из палочек. Телевизоров нет, зато есть вентилятор. Во втором был кондиционер. Вода в душе соленая, морская.

Источник: личный архив Ирины Джериевой Источник: личный архив Ирины Джериевой

Специфическую кухню супруги не пробовали, зато оценили ананасы: по признанию Ирины, самые вкусные из всех, что удалось попробовать в путешествиях по миру. Местные едят много тунца, рыбы, риса, мало зелени и овощей.

— Единственное, что необычное попробовали уже в Архангельске, привезли с собой: плоды баобаба. Внутри большая косточка, напоминает по вкусу вишню.

Ирина признается: все неудобства в поездке перекрываются красотой местной природы. Впечатления от отпуска остались незабываемые.