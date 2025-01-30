В Анталье массово закрывают отели после пожаров на других курортах

Пожар произошел в конце января Источник: Х/Gebze Yenigün Gazetesi / bürgehan emrag; Anadolu











В турецком городе Анталья опечатали не менее 50 отелей после проверок. Их организовали после двух крупных пожаров в других гостиницах. Объекты, которые не соответствуют всем требованиям, временно закрыли. К понедельнику планируется закрыть и отели-нарушители в Стамбуле.

Турецкий новостной сайт Haber7 заявил, что губернаторам более 80 провинций направили письма касательно отелей, которые не имеют сертификата туристической деятельности и работают незарегистрированными. Издание уточняет, что о решении закрыть 50 отелей был уведомлен муниципалитет Муратпаша — район в провинции Анталья.

— Безопасность наших туристических объектов очень важна как для безопасности жизни нашего народа, так и для экономической безопасности нашей страны. Мы работаем в координации со всеми учреждениями и организациями над тем, как мы можем усилить пожарные проверки в каждом из наших зданий, и что мы можем сделать. Мы уведомили бизнес о нашем решении закрыть 50 туристических предприятий, о которых нам сообщили в результате проверок Министерства культуры и туризма, — приводятся слова мэра Муратпаши Юмита Уйсала.

Проверки организовали после крупного пожара на горнолыжном курорте Карталкая в Болу, который произошел 21 января. Огонь вспыхнул в гостинице ночью. В то время в отеле было 237 человек.

Позже выяснилось, что в результате возгорания погибли 78 человек, пожар возник на кухне. Газета Sabah сообщала, что повара оставили гриль включенным и, вместо того чтобы тушить загоревшееся масло огнетушителем, использовали воду.

Пламя быстро охватило всё здание Источник: Х/Gebze Yenigün Gazetesi / bürgehan emrag; Anadolu

Огонь направился от вытяжки к дымоходу, затем на крышу и охватил весь отель. По данным издания, сотрудники кухни впали в панику и покинули рабочие места, а гостей никто не предупредил — пожарная сигнализация не сработала. В результате силовики задержали 19 человек, в том числе владельца отеля.