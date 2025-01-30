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Страна и мир Пермяк отсудил у начальницы 50 тысяч рублей. Она мешала ему зачать ребенка звонками по ночам: новости 30 января

Пермяк отсудил у начальницы 50 тысяч рублей. Она мешала ему зачать ребенка звонками по ночам: новости 30 января

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Женщина звонила уточнить рабочие моменты

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Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 30 января.

В РПЦ предложили отправлять женщин в декрет в первом триместре

Женщинам нужно предоставлять декретный отпуск во время первого триместра беременности. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании ХIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений.

— Важным шагом, который подтвердил бы ценность каждой человеческой жизни с момента зачатия, было бы распространение декретного отпуска на самый сложный первый триместр беременности. Я уже выступал с таким предложением и считаю его актуальным в условиях критического коэффициента рождаемость, — сказал патриарх.

Сейчас будущая мать уходит в декрет на 30 неделе, если вынашивает одного малыша и течение беременности проходит в штатном режиме. При многоплодной беременности декретный отпуск начинается на 28 неделе. Если женщина живет на территории с повышенным уровнем радиации, то ей положен декрет уже на 27 неделе.

Еще одним фактором, который мешает будущим родителям, является недостаточная поддержка. Это не позволяет людям приобрести жилье.

— Нужно смотреть правде в глаза — материнский капитал и другие выплаты не позволяют приобрести жилье. Неуверенность и страх порождают нежелание иметь детей. До тех пор, пока молодая семья не будет уверена в возможности решения жилищной проблемы, в том числе с учетом наличия детей, многие будут продолжать отказываться от деторождения, а тем более от многодетности, — подчеркнул Кирилл.

Рождаемость в России упала до минимума

Абсолютное число рождений детей в РФ приблизилось к уровню 2000 года. В это время наблюдалось одно из самых низких значений за всю историю современной России. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко в ходе заседания экспертного совета при Комитете Совфеда по социальной политике.

— Несмотря на то, что значение суммарного коэффициента рождаемости в 2020-е годы выше показателей начала 2000-х годов, абсолютное число рождений приблизилось к уровню 2000 года, отличавшегося одним из самых низких значений данного показателя за всю историю современной России. Это является следствием менее благоприятной возрастной структуры, снижением числа женщин репродуктивного возраста, — сказал Фисенко.

Рождаемость начнёт расти только через пять лет

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По его словам, негативная тенденция по рождаемость началась еще в 2017 году. Однако с 2030 года ожидаются улучшения.

Начальница мешала пермяку зачать ребенка

Ситуацию с рождаемостью хотел исправить житель Пермского края, но каждый день с позднего вечера до глубокой ночи ему названивала начальница. Она задавала ему «дурацкие вопросы или давала указания по поводу завтрашнего дня». Часто звонки приходились на то время, когда он с супругой занимался любовью. После них, признался мужчина, у него пропадает «настроение продолжать процесс зачатия».

Терпеть это долго он не стал и решил пойти в суд. Пермяк попросил взыскать с его начальницы денежную компенсацию в размере маткапитала за третьего ребенка — 775 628 рублей 25 копеек. К заявлению он приложил распечатку телефонных звонков от нее за январь: в разные дни они были зафиксированы в промежутке с 22:05 до 01:09.

До судебных разбирательств дело не дошло, стороны договорились обо всем в досудебном порядке. Начальница теперь обязана выплатить мужчине 50 тысяч рублей. Он в свою очередь будет предупреждать, когда у жены наступает овуляция.

В Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана

В шведском городе Сёдертелье застрелили гражданина Ирана Салвана Момика, который получил известность из-за публичных сожжений Корана в 2023 году. Тело мужчины с огнестрельными ранениями нашли вечером 29 января. Убийство произошло во время прямой трансляции, которую он вёл в TikTok.

30 января суд должен был вынести приговор Момике. Его обвиняли в возбуждении ненависти по национальному признаку. Суд сообщил о «смерти одного из обвиняемых» и перенес вынесение приговора. Полиция задержала пять человек в ходе предварительного расследования убийства.

Погибший провел несколько акций по сожжению Корана, в том числе в первый день празднования главного мусульманского праздника Курбан-байрам у главной мечети в Стокгольме.

Для водителей упростят получение справок

Данные диспансеризации хотят использовать для оформления медицинских справок водителям. Такой законопроект разработали в Минздрав РФ совместно с депутатами Госдумы.

— Таким образом, гражданам не придется повторно проходить обследования для получения медицинского заключения на управление автотранспортом, — цитирует РИА Новости сообщение Минздрава.

Новые правила позволят сократить временные затраты граждан при получении госуслуг, а также избавят от дополнительных повторных обследований.

В США прошла крупнейшая за 15 лет авиакатастрофа

Утром 30 января неподалеку от аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне столкнулись военный вертолет и пассажирский самолет. Оба воздушных судна рухнули в реку Потомак. Катастрофа стала первой крупной трагедией с участием коммерческого самолета в США за последние более чем 15 лет.

Момент крушения попал на видео

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На борту самолета в этот момент находились 64 человека, включая четырех членов экипажа. В вертолете было трое военных. В авиакатастрофе никто не выжил. Среди пассажиров были фигуристы российского происхождения. Они возвращались с соревнований в Канзасе.

Диспетчер попытался связаться с экипажем вертолета и попросить сменить траекторию. Однако ему никто не ответил. Подробнее о трагедии можно почитать в отдельном сюжете.

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